El Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” fortaleció la capacitación del personal de salud en el Día Mundial del ACV

Todos los 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente

Cerebrovascular (ACV), el cual tiene por objetivo informar y concientizar

a la población acerca de esta enfermedad, sobre todo, promoviendo

hábitos saludables para su prevención y reforzando la importancia del

reconocimiento temprano de los síntomas.

En conmemoración a la fecha, el equipo de salud del Hospital Distrital N°

8 “Eva Perón” llevó a cabo una importante capacitación que tuvo lugar el

pasado martes 28 de octubre, destinada al personal de salud del nosocomio

y de los centros de salud dependientes de su área programática, ubicada en

la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital.

Si bien es fundamental la concientización de la comunidad, “a la vez

resulta una prioridad fortalecer el eslabón hospitalario”, señaló el referente

del Servicio de Neurología del nosocomio, el médico neurólogo Miguel

Campuzano.

En ese sentido, indicó que la capacitación fue organizada en conjunto con

el equipo de la Red Provincial de ACV, dirigida a médicos, enfermeros y

demás integrantes del equipo de salud, “ya que independientemente de su

función, es crucial que el personal que trabaja en un efector sanitario sepa

detectar precozmente un ACV y activar el circuito de atención rápida”,

remarcó.

Además, del doctor Campuzano, las disertaciones estuvieron a cargo del

licenciado en Enfermería Néstor Oviedo del SIPEC y el licenciado en

Enfermería Juan Figueroa, especialista en Cuidados Críticos e Intensivos,

quien forma parte del equipo del Hospital Distrital N° 8.

Los temas centrales desarrollados fueron: sistema prehospitalario: el rol en

el código de ACV; sospecha diagnóstica, manejo inicial y código ACV; el

rol e importancia de enfermería en el manejo inicial de ACV.

Campuzano dio a conocer que, actualmente, el ACV es la principal causa

de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel global. En relación a

ello, destacó la importancia “del reconocimiento temprano de un posible

ACV, la pronta activación del sistema de emergencias llamando a la línea

telefónica 107, y la evaluación apropiada en las primeras horas”, como

pasos “fundamentales para la evolución y el manejo posterior del paciente”.

En eso, sostuvo “la necesidad de que el equipo de salud esté preparado para

dar respuesta a esta patología”.

En ese marco, valoró que “desde la capacitación se brindaron herramientas

para reforzar la identificación de los síntomas, para llamar de inmediato a

la emergencia médica e informar con claridad sobre esos síntomas y, sobre

todo, para agilizar el tiempo, teniendo en cuenta que puede significar la

diferencia entre una mayor recuperación del paciente y una discapacidad

severa”.

Posteriormente, expuso que desde el Gobierno de Formosa, a través del

Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), “se vienen implementado

múltiples acciones para lograr un reconocimiento temprano y un mejor

manejo de los pacientes con ACV”.

Marcó que la Red Provincial de ACV permite que pacientes de todo el

territorio puedan ser evaluados por el equipo de Neurología, altamente

capacitado, integrado por calificados especialistas del Hospital Interdistrital

Evita, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón” y el Hospital

Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.

Y sumó el importante trabajo que hace la Red de Tomografía puesta en

funcionamiento en la provincia por el sistema de salud pública, con la

instalación de tomógrafos de última generación en los hospitales distritales,

tanto de la Capital como del interior, y poniendo a disposición de la

población tomografías gratuitas, siendo estas “un estudio clave para estos

casos”, subrayó.

“Al mismo tiempo, se vienen concretando distintas capacitaciones y

jornadas formativas, a lo largo y ancho de la provincia, y los médicos

especialistas participamos de eventos nacionales e internacionales, en

muchos de los cuales mostramos y compartimos el trabajo que se lleva a

cabo en Formosa, en el abordaje del ACV”, expresó para finalizar.Gaseosas

chicas-