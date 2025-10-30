El Hospital Distrital N° 8 “Eva Perón” fortaleció la capacitación del personal de salud en el Día Mundial del ACV

Todos los 29 de octubre se conmemora el Día Mundial del Accidente
Cerebrovascular (ACV), el cual tiene por objetivo informar y concientizar
a la población acerca de esta enfermedad, sobre todo, promoviendo
hábitos saludables para su prevención y reforzando la importancia del
reconocimiento temprano de los síntomas.
En conmemoración a la fecha, el equipo de salud del Hospital Distrital N°
8 “Eva Perón” llevó a cabo una importante capacitación que tuvo lugar el
pasado martes 28 de octubre, destinada al personal de salud del nosocomio
y de los centros de salud dependientes de su área programática, ubicada en
la Jurisdicción Cinco de la ciudad capital.
Si bien es fundamental la concientización de la comunidad, “a la vez
resulta una prioridad fortalecer el eslabón hospitalario”, señaló el referente
del Servicio de Neurología del nosocomio, el médico neurólogo Miguel
Campuzano.
En ese sentido, indicó que la capacitación fue organizada en conjunto con
el equipo de la Red Provincial de ACV, dirigida a médicos, enfermeros y
demás integrantes del equipo de salud, “ya que independientemente de su
función, es crucial que el personal que trabaja en un efector sanitario sepa
detectar precozmente un ACV y activar el circuito de atención rápida”,
remarcó.
Además, del doctor Campuzano, las disertaciones estuvieron a cargo del
licenciado en Enfermería Néstor Oviedo del SIPEC y el licenciado en
Enfermería Juan Figueroa, especialista en Cuidados Críticos e Intensivos,
quien forma parte del equipo del Hospital Distrital N° 8.
Los temas centrales desarrollados fueron: sistema prehospitalario: el rol en
el código de ACV; sospecha diagnóstica, manejo inicial y código ACV; el
rol e importancia de enfermería en el manejo inicial de ACV.
Campuzano dio a conocer que, actualmente, el ACV es la principal causa
de discapacidad y la segunda causa de muerte a nivel global. En relación a
ello, destacó la importancia “del reconocimiento temprano de un posible
ACV, la pronta activación del sistema de emergencias llamando a la línea
telefónica 107, y la evaluación apropiada en las primeras horas”, como
pasos “fundamentales para la evolución y el manejo posterior del paciente”.
En eso, sostuvo “la necesidad de que el equipo de salud esté preparado para
dar respuesta a esta patología”.
En ese marco, valoró que “desde la capacitación se brindaron herramientas
para reforzar la identificación de los síntomas, para llamar de inmediato a
la emergencia médica e informar con claridad sobre esos síntomas y, sobre
todo, para agilizar el tiempo, teniendo en cuenta que puede significar la
diferencia entre una mayor recuperación del paciente y una discapacidad
severa”.
Posteriormente, expuso que desde el Gobierno de Formosa, a través del
Ministerio de Desarrollo Humano (MDH), “se vienen implementado
múltiples acciones para lograr un reconocimiento temprano y un mejor
manejo de los pacientes con ACV”.
Marcó que la Red Provincial de ACV permite que pacientes de todo el
territorio puedan ser evaluados por el equipo de Neurología, altamente
capacitado, integrado por calificados especialistas del Hospital Interdistrital
Evita, el Hospital de Alta Complejidad “Pte. Juan D. Perón” y el Hospital
Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo”.
Y sumó el importante trabajo que hace la Red de Tomografía puesta en
funcionamiento en la provincia por el sistema de salud pública, con la
instalación de tomógrafos de última generación en los hospitales distritales,
tanto de la Capital como del interior, y poniendo a disposición de la
población tomografías gratuitas, siendo estas “un estudio clave para estos
casos”, subrayó.
“Al mismo tiempo, se vienen concretando distintas capacitaciones y
jornadas formativas, a lo largo y ancho de la provincia, y los médicos
especialistas participamos de eventos nacionales e internacionales, en
muchos de los cuales mostramos y compartimos el trabajo que se lleva a
