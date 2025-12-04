El Hospital Central conmemoró el Día Mundial del SIDA

Este lunes 1 de diciembre, con motivo de conmemorarse el Día Mundial

del SIDA, el Hospital Central de Emergencias “Dr. Ramón Carrillo” de la

ciudad capital, realizó una jornada informativa que apuntó a generar

consciencia sobre esta temática.

Al respecto, la licenciada Elva Rivarola, jefa de Residentes de Infectología,

explicó que la actividad trató de una “pequeña charla” para el personal de

salud del hospital pero, también, el público en general que se acercó al

stand dispuesto en las instalaciones del nosocomio.

Además, repartieron folletos, profilácticos y realizaron test rápidos para

HIV y Sífilis, al mismo tiempo que asesoraron y “sacamos dudas a la gente

que se acerca”, principalmente, a realizarse dicha prueba.

“Hace un tiempo atrás casi nadie se animaba a hacerse el test rápido. El año

pasado nosotros realizamos esta misma charla y más de 200 personas se

acercaron a hacerse el test. Y hoy, a dos horas de empezar la actividad,

terminamos una caja de 50 test rápido, así que tanto como el personal de

salud acá y la gente que viene a atenderse en el hospital se acercan a

hacerse”, indicó.

En otro orden, la profesional se refirió a la Residencia a su cargo y explicó

que “es nueva” ya que está hace sólo cuatro años.

“El año pasado tuvimos la primera camada de residentes y lo que hacemos

nosotros es control de infecciones, virus, bacterias, hongos. Estamos

pendientes de todo ese tema que es algo importante para en esta época en

que estamos viviendo de mucha resistencia antimicrobiana”, ahondó.

El Día Mundial del Sida fue proclamado el 27 de octubre de 1988 por la

Organización Mundial de la Salud (OMS) y respaldado por la Asamblea

Mundial de la Salud y la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El objetivo principal fue concientizar sobre el VIH/sida, apoyar a quienes

viven con el virus, recordar a quienes han fallecido y movilizar a la

comunidad global para combatir la epidemia mediante la prevención, la

mejora del acceso a tratamientos y la reducción del estigma.