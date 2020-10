El Hospital Central atiende “solo urgencias” y se redujo el horario de visitas a internados

El director de Epidemiología y del Hospital Central de Formosa, Dr. Mario Romero Bruno, informó sobre las nuevas medidas que se implementaron en el nosocomio a raíz de un caso positivo detectado; a la vez, instó a la comunidad a “cuidarse seriamente”.

En el marco del parte de prensa diario del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID-19, el Dr. Mario Romero Bruno precisó que en el Hospital Central, “los horarios de visitas son de corta duración, no se prohíben pero sí se acortó el tiempo a 10 minutos y a una sola vez al día, con la utilización correspondiente de los barbijos y la desinfección de las manos con alcohol en gel”.

Asimismo, aclaró que las atenciones médicas para esta semana serán sólo en carácter de “urgencias” y que los turnos programados quedaron pospuestos hasta “clarificar la situación epidemiológica del Hospital”.

En este contexto, el especialista manifestó que tanto las personas que compartieron la sala común con la paciente diagnosticada con coronavirus el sábado último, y el personal que mantuvo contacto con ella, fueron hisopados –dando resultados negativos a coronavirus- y se encuentran en cuarentena y próximamente se les realizará un segundo test.

Cuando un personal de salud es contacto estrecho

Romero Bruno subrayó que “ser contacto estrecho de un caso positivo tiene que ver con dos factores, el tiempo y la distancia”; y explicó que la distancia debe ser menor a dos metros y el tiempo mayor a los 15 minutos.

“Cualquier persona con un caso positivo se considera contacto estrecho, aún con 72 horas previas al diagnóstico. Entonces, en la búsqueda activa se trata de localizar a estas personas que cumplen con la condición de distancia y tiempo con 72 horas previas al diagnóstico”, continuó el médico.

En el caso del personal de salud, se considera contacto estrecho de un caso positivo, cuando además de cumplir con las condiciones anteriores, se suma el uso inadecuado de los elementos de protección personal.

Encontrarse cara a cara con el virus

El epidemiólogo argumentó que mediante los trabajos de búsqueda activa de casos se trata de encontrar a los contactos estrechos de casos positivos que sean portadores del virus COVID-19.

En lo que respecta a los dos últimos casos positivos informados por el Consejo, Romero Bruno advirtió que “la persona de la localidad de General Belgrano es contacto estrecho de una paciente positiva y eso nos habla de la situación de encontrar algunos casos que sean contactos de otros positivos. De eso se trata el trabajo de búsqueda activa y de rastreo de contactos para poder controlar esta situación”.

Mientras que el segundo caso confirmado, perteneciente a la ciudad de Clorinda, se dio en el marco de un chequeo realizado para obtener un turno de atención médica “un caso distinto se dio por un informe del Laboratorio de Biología Molecular, en donde se realizó un hisopado a una persona de Clorinda, ya que por requisito se estableció la realización de hisopados previos para acceder a los turnos médicos”, comentó.

Señaló además que la persona se encuentra asintomática y está en marcha el rastreo epidemiológico de los casos.

En este marco, Romero Bruno indicó que la situación actual “habla del riesgo que venimos informando, y de la posibilidad de encontrarnos cara a cara con el virus”. “Vamos a superar esta situación si cada uno hace lo que tiene que hacer, no es tiempo de dudas ni especulaciones, esto no va pasar por efectos del azar o la suerte. 201 días lleva Formosa sin reportar ningún fallecido y ojalá que cada día podamos decir lo mismo. No es tiempo de relajarse, debemos cuidarnos con total seriedad, este momento nos pone a prueba como individuos, como personas para sentir el daño lo menos posible y no tener que lamentar fallecidos. La única vacuna es la protección individual”, dijo para finalizar.