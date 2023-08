El grupo “Libertad Assange Argentina” pedirá al Reino Unido que no extradite a Assange

Activistas del grupo “Libertad Assange Argentina” realizarán este sábado un evento frente a la embajada británica en Buenos Aires, en el que entregarán una carta a Reino Unido solicitando que no se extradite a Estados Unidos a Julian Assange, preso por revelar información confidencial que expuso crímenes de guerra y contra la humanidad cometidos por parte del gobierno estadounidense.

La acción se llevará a cabo en forma simultánea en diferentes países, ya que se trata de una iniciativa organizada por “Free Assange Wave”, la agrupación internacional conducida por la abogada Stella Moris, esposa del periodista y programador australiano. En el caso argentino, la misiva tendrá las firmas del premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, la docente Marta Maffei, el analista político Atilio Boron y el periodista Javier “Profe” Romero, entre otros.

Preso por dar a conocer

Assange publicó en 2010, a través de su página web WikiLeaks, más de 700.000 documentos confidenciales sobre las actividades militares y diplomáticas de Estados Unidos relativas a las guerras en Irak y Afganistán, que incluían registros de muertes de civiles y torturas realizadas por el ejército norteamericano. La Casa Blanca lo acusó de espionaje y alegó que esta situación puso en peligro la vida de sus soldados, agentes y colaboradores, así como también la seguridad nacional.

Meses después dos mujeres suecas lo denunciaron por presuntos delitos sexuales. Esto incluyó un pedido de extradición de Estocolmo en 2011 que provocó su arresto domiciliario en Reino Unido. Al año siguiente obtuvo el asilo político en la embajada de Ecuador en Londres, gracias al entonces presidente de ese país, Rafael Correa.

En 2017, Assange recibió “una de cal y una de arena”: la causa sueca prescribió, pero cambió el gobierno en Ecuador. El nuevo mandatario, Lenín Moreno, enseguida se distanció de Correa y comenzó una política opuesta al progresismo. El 11 de diciembre de 2019 el gobierno de Moreno le retiró la protección a Assange y las autoridades británicas lo detuvieron. Actualmente, se encuentra en la prisión de máxima seguridad de Belmarsh, en las afueras de Londres, a la espera del final del proceso de extradición a Estados Unidos, donde puede ser condenado a 175 años si es hallado culpable.

La lucha de Moris

La esposa del fundador de WikiLeaks es una de las mayores activistas que luchan por su inmediata liberación. Sin ir más lejos, antes de que termine el mes de junio el Papa Francisco la recibió a ella y a los miembros de su familia en audiencia en el Vaticano, segúninformó la oficina de prensa de la Santa Sede, sin dar más detalles del encuentro.

Días después le pidió al presidente estadounidense, Joe Biden, que su Gobierno retire los cargos contra su esposo. Fue durante una conferencia de prensa en Ginebra justo cuando el mandatario, que busca se reelección el año próximo, se encontraba de visita en Reino Unido en el marco de una gira por Europa. “Biden podría poner fin a esto en cualquier momento. No es de interés de la administración (estadounidense) que Julian sea juzgado en periodo electoral”, declaró Moris. “El Reino Unido da señales que indican que se aceleran las cosas y desea que Julian sea extraditado, algo que podría suceder este año”, agregó la abogada y activista por la libertad de prensa.

EE.UU. reiteró su postura

Tras el pedido, el jefe diplomático de Estados Unidos, Antony Blinken, afirmó a finales de julio que Assange “puso en peligro la seguridad nacional” en una conferencia en la ciudad de Brisbane junto a su par australiana, Penny Wong. Lo subrayó al ser cuestionado en ese país por la causa contra el periodista.

La funcionaria, por su parte, señaló que el país oceánico no tiene intención de inmiscuirse en un proceso que atañe a otros territorios, pero sí trasladó el sentir de buena parte de la población, que considera que el proceso “se está alargando en exceso” y el deseo del Gobierno australiano “es que termine lo antes posible”. En respuesta, el secretario de Estado se limitó a asegurar que Washington entiende “la sensibilidad que comporta este caso” para los ciudadanos australianos, “pero es importante que nuestros amigos entiendan nuestra preocupación sobre esta situación”.

“Mostrar no es delito”

En diálogo con PáginaI12, el activista de “Libertad Assange Argentina”, Walter Victor Paszkaniak, indicó que el panorama no es demasiado alentador en lo que respecta al tema de la extradición. “Lo que se espera es que Estados Unidos, a través del castigo a Julian Assange, discipline al resto del mundo y decir: ‘Con nosotros, no te metas'”, precisó. “Stella Moris es muy amiga de Michelle Aslanides, quien formó nuestro grupo en Argentina. Según lo que hablan entre ellas, hay esperanzas. Estamos todos con ‘las uñas entre los dientes’ porque no hay certezas de nada”, aclaró.

Paszkaniak precisó que Assange “no está pasando por una situación muy grata” debido a que está encerrado en una celda muy pequeña en la que las luces siempre están encendidas y que estas condiciones llevaron a que sus facultades cognitivas “estén bastante degradadas”. Según él, varios defensores del periodista australiano lo denominan como un “Cristo terrenal crucificado por exponer verdades”: “Es como un embajador de los derechos humanos que en este momento está siendo perseguido y será ejecutado, no en el sentido literal, sino emotivamente. Lo están condenando por mostrar hechos gravísimos que molestan. Mostrar no es delito”, remarcó.

Informe: Axel Schwarzfeld