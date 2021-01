El Gobierno suspendió el aumento de las prepagas y las empresas advierten sobre la situación crítica del sector

En el 煤ltimo d铆a de 2020, a trav茅s de una resoluci贸n publicada en el Bolet铆n Oficial, el Gobierno autoriz贸 un aumento de 7% en las cuotas de las empresas de medicina prepaga a partir de febrero de 2021. Hasta ese momento, la sorpresa en el sector fue que el porcentaje resultaba menor que el que se hab铆a anticipado durante las semanas anteriores, cuando se esperaba un 10 por ciento.

Sin embargo,聽 unas pocas horas despu茅s, todo qued贸 anulado . Por la tarde del jueves, en una edici贸n especial del Bolet铆n Oficial, el incremento directamente fue suspendida por 鈥渆xpresa decisi贸n鈥 del presidente Alberto Fern谩ndez. Fuentes de las empresas manifestaron que toda la situaci贸n fue 鈥渟orpresiva e ins贸lita鈥. Para cumplir con el plazo requerido de 30 d铆as previos para el anuncio de aumento, muchas ya ten铆an todo listo para enviar las cartas con el anuncio de la suba a sus usuarios.

En reserva, las empresas atribuyen el cambio imprevisto a una interna entre los funcionarios del ministerio de Salud y el Instituto Patria, el think tank de la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner. 鈥淟a salud privada es mal vista por un prejuicio ideol贸gico. Pero al mismo tiempo a los laboratorios se les permite aumentar medicamentos por encima de la inflaci贸n鈥, manifest贸 una fuente del sector. Y record贸 que la medicina privada representa al 75% del sistema de salud.

A lo largo de 2020, las compa帽铆as de medicina prepaga tuvieron un solo aumento autorizado, del 10% que se aplic贸 a partir de diciembre. El a帽o anterior, 2019, las subas autorizadas alcanzaron el 60,7% con ocho incrementos que fueron habilitados a lo largo del a帽o, el 煤ltimo en diciembre.

El aumento de la medicina prepaga era uno de los incrementos que se preve铆an para el primer tramo de este a帽o, donde tambi茅n se esperan, aunque aun no fueron confirmados oficialmente, subas en combustibles, tarifas de servicios p煤blicos, transporte y el descongelamiento de los alquileres. Con el cambio, el Gobierno intentar铆a evitar una aceleraci贸n mayor de la inflaci贸n, como viene sucediendo en los 煤ltimos meses de 2020.聽Las consultoras estiman que la inflaci贸n de diciembre fue cercana al 4 por ciento. Y proyectan un piso de al menos 40% para este a帽o.

El tema del sector privado de la salud fue puesto en foco hace pocas semanas por la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner, cuando manifest贸 que uno de los desaf铆os de 2021 es 鈥渞epensar鈥 todo el sistema de salud en la Argentina.

鈥淣uestro pa铆s debe ser en toda Latinoam茅rica el que m谩s recursos humanos, tecnol贸gicos e inversiones tenga en materia de salud. Lo que pasa es que lo tenemos dividido en tres sistemas: p煤blico, privado y obras sociales. Vamos a tener que repensar un sistema de salud integrado鈥, se帽al贸. 鈥淭enemos que repensar no solamente el sistema sanitario, sino un dise帽o de pa铆s que olvide esa concentraci贸n tan injusta e ineficiente econ贸micamente鈥, dijo.

Luego de un 煤nico aumento del 10% en 2020, los precios de los planes para un grupo familiar de un matrimonio con dos hijos oscilan entre $11.400 mensuales para un plan econ贸mico y $23.000 para un plan m谩s premium, de acuerdo a la plataforma Elegimejor, que compara los precios de m谩s de 50 planes de medicina prepaga. Para una persona soltera y joven, el plan econ贸mico ser铆a de unos $3.200 y de $7.500 para el plan premium.

鈥淐ualquier bien o servicio tiene un costo de producci贸n y un margen de explotaci贸n. Cuando el Estado fija un precio por debajo del costo de producci贸n porque tiene una pol铆tica de subsidios, se supone que debe compensar con un subsidio a ese sector que, de otra forma, se muere. M谩s en el caso de las empresas de salud, donde los contratos con los usuarios son de por vida y no se pueden rescindir. Es razonable que el Estado regule, pero no es razonable que no le permita a las empresas mantener su ecuaci贸n econ贸mica鈥, se帽al贸 Ricardo Lilloy, presidente de la C谩mara de Empresas de Medicina Privada (Cempra).

Desde el Gobierno argumentan que este a帽o, las empresas de medicina privada recibieron ayudas por unos $100.000 millones por asistencias fiscales y el programa ATP (Asistencia al Trabajo y la Producci贸n). Sin embargo, muchas de esas ayudas no estar谩n vigentes durante 2021. 鈥淟o m谩s grave no es que no se d茅 un aumento. Es que ese auxilio que recib铆an las empresas, va a desaparecer. Esas ayudas, adem谩s, no fueron al sector de forma homog茅nea y la mayor parte fue para los prestadores. El no incremento de las cuotas va a poner m谩s en evidencia la p茅rdida de sustentabilidad del sistema en un contexto donde los casos de coronavirus est谩n en aumento鈥, agreg贸 Lilloy.

La Federaci贸n Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), que nuclea a las empresas privadas, hab铆an advertido a mediados de diciembre pasado sobre la 鈥渃r铆tica situaci贸n鈥 del sector prestador de salud privada que no contar谩 con los 鈥渞ecursos necesarios鈥 para poder atender normalmente a la poblaci贸n a partir de enero de 2021.

El sector prestador de la salud privada est谩 compuesto por cl铆nicas, sanatorios, hospitales privados, laboratorios de an谩lisis cl铆nicos, entidades de diagn贸stico y tratamiento m茅dico ambulatorias, empresas de emergencias m茅dicas, empresas de internaci贸n domiciliaria, di谩lisis, cl铆nicas de salud mental y establecimientos geri谩tricos.

鈥淓stas empresas atraviesan una crisis fuertemente agravada por los efectos de la pandemia, por el abrupto aumento de costos, ingresos congelados y la decisi贸n de finalizar el plan de ayuda a trav茅s del ATP a partir del 31 de diciembre de 2020鈥, se帽alaron en una carta.

鈥淟os prestadores de salud deben afrontar altos costos en d贸lares de insumos m茅dicos e infraestructura, adem谩s de una fuerte presi贸n tributaria, por la que, por cada $10 que ingresan, el sector paga$4 de impuestos鈥, detallaron.

Seg煤n la federaci贸n, la pandemia profundiz贸 el estado de emergencia como consecuencia de las subas en los costos a partir de la implementaci贸n de protocolos de distanciamiento y los insumos especiales para la atenci贸n del Covid-19, el incremento de costos salariales (por el personal licenciado por riesgo, aislado o contagiado), y la abrupta ca铆da en la demanda de atenci贸n m茅dica ante las restricciones de circulaci贸n y el temor de la poblaci贸n al contagio.