El Gobierno provincial continúa reforzando la atención primaria en el oeste formoseño

Un equipo del centro de salud Lote 8 realizó una nueva recorrida sanitaria

por El Palmarcito, Kilómetro 17 y La Pampa, donde se brindaron

controles médicos, vacunación, atención prenatal y una charla sobre

prevención del cáncer de mama.

En el marco de las políticas de salud pública, impulsadas por el Gobierno

de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,

un equipo del centro de salud Lote 8 llevó a cabo una nueva actividad

programada que abarcó estas comunidades originarias, ubicadas en el oeste

del territorio provincial.

Durante la jornada, médicos, enfermeros, vacunadores y obstetras

brindaron atención médica general a niños y adultos. Eso incluyó controles

del “niño sano” con mediciones antropométricas y otras evaluaciones

pediátricas precisas para cada etapa de la infancia.

También, en el caso de los adultos, el seguimiento de pacientes con

enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y otras, con el objetivo

de vigilar si están estables y cómo evolucionan los tratamientos indicados

en cada caso, incluyendo la medicación.

Por otro lado, desde el Servicio de Inmunizaciones se hizo el control de los

carnets de vacunación “a todos los pacientes y en los casos que faltaban

completar los esquemas, se efectuó la aplicación de las dosis faltantes”,

comentó el director del centro de salud Lote 8, el licenciado Diego

Fernández.

Respecto a lo anterior, señaló que se hizo hincapié en la verificación “del

esquema de la vacuna triple viral que previene el sarampión, la rubéola y

las paperas”, en el marco de las acciones que está llevando adelante la

cartera de salud provincial para impedir el reingreso y, eventuales, brotes

de sarampión en el territorio “debido a los casos detectados en el Paraguay,

Bolivia y algunas provincias argentinas”, explicó.

Informó, además, que los obstetras realizaron controles prenatales a las

embarazadas, incluyendo medición de altura uterina, registro de latidos

fetales, control de peso, tensión arterial y glucemia, entre otros parámetros.

Del mismo modo, brindaron consejería sobre planificación familiar y

procreación responsable, acompañada de la entrega de métodos

anticonceptivos.

Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama

Durante la visita a las comunidades, el equipo de salud dio charlas

informativas y de concientización sobre la importancia de la detección

precoz del cáncer de mama, como estrategia fundamental para hacerle

frente a esta enfermedad y lograr la cura.

En los encuentros, se explicó la necesidad de realizarse la mamografía a

partir de los 40 años, un estudio totalmente gratuito que ofrece el Gobierno

de la provincia de Formosa y que resulta clave para detectar tumores

mamarios en etapas tempranas. Y se habló, a su vez, sobre la práctica del

autoexamen de mama y la importancia de asistir a los controles médicos

periódicos.

Estas acciones, desarrolladas de manera planificada y permanente en las

comunidades originarias, como en las demás poblaciones del interior,

reflejan el compromiso del Gobierno provincial de fortalecer la atención

primaria y promover la prevención y el cuidado de la salud en todo el

territorio formoseño.