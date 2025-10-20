El Gobierno provincial continúa reforzando la atención primaria en el oeste formoseño

Un equipo del centro de salud Lote 8 realizó una nueva recorrida sanitaria
por El Palmarcito, Kilómetro 17 y La Pampa, donde se brindaron
controles médicos, vacunación, atención prenatal y una charla sobre
prevención del cáncer de mama.
En el marco de las políticas de salud pública, impulsadas por el Gobierno
de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano,
un equipo del centro de salud Lote 8 llevó a cabo una nueva actividad
programada que abarcó estas comunidades originarias, ubicadas en el oeste
del territorio provincial.
Durante la jornada, médicos, enfermeros, vacunadores y obstetras
brindaron atención médica general a niños y adultos. Eso incluyó controles
del “niño sano” con mediciones antropométricas y otras evaluaciones
pediátricas precisas para cada etapa de la infancia.
También, en el caso de los adultos, el seguimiento de pacientes con
enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes y otras, con el objetivo
de vigilar si están estables y cómo evolucionan los tratamientos indicados
en cada caso, incluyendo la medicación.
Por otro lado, desde el Servicio de Inmunizaciones se hizo el control de los
carnets de vacunación “a todos los pacientes y en los casos que faltaban
completar los esquemas, se efectuó la aplicación de las dosis faltantes”,
comentó el director del centro de salud Lote 8, el licenciado Diego
Fernández.
Respecto a lo anterior, señaló que se hizo hincapié en la verificación “del
esquema de la vacuna triple viral que previene el sarampión, la rubéola y
las paperas”, en el marco de las acciones que está llevando adelante la
cartera de salud provincial para impedir el reingreso y, eventuales, brotes
de sarampión en el territorio “debido a los casos detectados en el Paraguay,
Bolivia y algunas provincias argentinas”, explicó.
Informó, además, que los obstetras realizaron controles prenatales a las
embarazadas, incluyendo medición de altura uterina, registro de latidos
fetales, control de peso, tensión arterial y glucemia, entre otros parámetros.
Del mismo modo, brindaron consejería sobre planificación familiar y
procreación responsable, acompañada de la entrega de métodos
anticonceptivos.
Mes de Lucha contra el Cáncer de Mama
Durante la visita a las comunidades, el equipo de salud dio charlas
informativas y de concientización sobre la importancia de la detección
precoz del cáncer de mama, como estrategia fundamental para hacerle
frente a esta enfermedad y lograr la cura.
En los encuentros, se explicó la necesidad de realizarse la mamografía a
partir de los 40 años, un estudio totalmente gratuito que ofrece el Gobierno
de la provincia de Formosa y que resulta clave para detectar tumores
mamarios en etapas tempranas. Y se habló, a su vez, sobre la práctica del
autoexamen de mama y la importancia de asistir a los controles médicos
periódicos.
Estas acciones, desarrolladas de manera planificada y permanente en las
comunidades originarias, como en las demás poblaciones del interior,
reflejan el compromiso del Gobierno provincial de fortalecer la atención
primaria y promover la prevención y el cuidado de la salud en todo el
territorio formoseño.