El Gobierno Nacional entregó la vivienda 115.000 desde el comienzo de la gestión

El presidente de la Naci贸n,聽Alberto Fern谩ndez聽junto al ministro de Desarrollo Territorial y H谩bitat,聽Santiago Maggiotti, al jefe de Gabinete de Ministros,聽Agust铆n Rossi, y al gobernador de Santa Fe,聽Omar Perotti, encabezaron este viernes el acto de entrega de la vivienda n煤mero 115.000 desde el comienzo de la gesti贸n. Fue en el Desarrollo Urban铆stico Parque Federal de Procrear II en la ciudad de Santa Fe. As铆, ya son 115.000 las familias argentinas que accedieron a su casa propia, garantizando un derecho previsto en la Constituci贸n Nacional.

Las m谩s de 90 viviendas entregadas hoy fueron construidas por el Gobierno Nacional con una inversi贸n de $1.830 millones. De la actividad tambi茅n participaron el intendente de la ciudad de Santa Fe,聽Emilio Jaton; la ministra de Infraestructura, Servicios P煤blicos y H谩bitat provincial,聽Silvina Frana; y el secretario de H谩bitat, Urbanismo y Vivienda,聽Amado Zorzon.

鈥淓stos d铆as hay que guardarlos en la memoria, porque no suceden siempre. Este Procrear es un orgullo para Santa Fe y la Rep煤blica Argentina鈥, sostuvo el intendente Jaton. En ese sentido, el gobernador Perotti destac贸 que 鈥渆l desaf铆o enorme es seguir trabajando. Si no est谩 la presencia del Estado, es dif铆cil llegar a construir una vivienda鈥.

El ministro Maggiotti detall贸: 鈥淪on 115.000 las familias en toda la Argentina que obtuvieron una casa propia de la mano de un Estado y de un Presidente que considera a la vivienda como una pol铆tica p煤blica que tiene que ser garantizada con decisi贸n pol铆tica鈥.

鈥淨uienes reciben hoy su llave, dejan de pagar una cuota de alquiler para pagar su techo. La construcci贸n de viviendas genera empleo directo en los alba帽iles pero, tambi茅n, genera empleo indirecto en todos los insumos que se generan para construir esa casa; y un c铆rculo virtuoso en las ciudades donde se construyen viviendas鈥, agreg贸.

Por su parte, el presidente Alberto Fern谩ndez se dirigi贸 a las familias que hoy recibieron sus viviendas expresandoles la alegr铆a de estar entreg谩ndoles la llave de su casa propia: 鈥淟o 煤nico que hemos hecho nosotros es reconocer el derecho que tienen ustedes, como todo argentino y argentina, a tener una vivienda digna para habitar鈥.

Por otro lado, afirm贸: 鈥淓stamos los que creemos que hay muchos argentinos y argentinas que no pueden acceder al cr茅dito bancario porque no pueden sostenerlo y que necesitan del auxilio del Estado para poder tener su casa, y hay otros que creen que eso lo resuelve el mercado. 驴Y el mercado qu茅 resuelve? Lo que es negocio. Y para nosotros esto no es un negocio: es inversi贸n social, es darle dignidad a los argentinos y argentinas, darle dignidad a los que trabajan y a sus hijos鈥.

De esta manera, el Gobierno Nacional lleva entregadas 115.000 viviendas a lo largo y ancho del pa铆s, a 115.000 familias a las que no s贸lo se les cumpli贸 un derecho, sino que, tambi茅n, se les cambi贸 la vida.