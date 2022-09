El gobierno evalúa un nuevo mecanismo para incentivar la liquidación de soja

El secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, lo afirmó al exponer en el marco de una reunión de la Comisión de Agricultura del Senado de la Nación.

BUENOS AIRES (NAP) En su primera presentación ante la Comisión de agricultura del Senado de la Nación, el Secretario de agricultura, Ganaderìa y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, afirmó que “El Gobierno esta trabajando y analizando una propuesta que incentive a los productores liquidar la soja que tienen en su poder”.

Además, Bahillo admitió que en el corto plazo no hay ninguna posibilidad de que se lleve a cero el arancel a la exportación de soja.

En su presentación, el titular de la Cartera Agrícola nacional, rechazó que desde el Gobierno nacional se ataque al campo y destacó su papel dentro de la economía nacional.

Consultado acerca de la posibilidad de establecer un cambio diferencial que agilice la comercialización de la soja, Bahillo reconoció que “se está trabajando y analizando el tema”.

“No estoy en condiciones de hacer ningún anuncio, la Mesa de Enlace lo planteó en la reunión que tuvimos con el Ministro de Economía (Sergio) Massa. Se evalúa este tema y hay voluntad de trabajar en el mismo y dar una respuesta en ese sentido”, redondeó

Durante la víspera había trascendido que el Gobierno evaluaba la posibilidad de aplicar un nuevo esquema temporal, en el cual, el nuevo tipo de cambio se ubicaría en los $200 para la liquidación de la soja que aun está en mano de los productores.

Desde la exportación aseguraron que no tenían ninguna novedad en ese sentido y añadieron que “Acerca de los últimos rumores, queremos informar que el gobierno no ha confirmado ninguna decisión y que, por el momento, no tenemos indicaciones que vayan a introducir un régimen especial para exportadores en septiembre”

Este miércoles terminó la vigencia de la herramienta conocida como “dólar soja” lanzada por el Banco Central en julio pasado, que permitía a los productores acceder a la compra del denominado “dólar turista- hasta un porcentaje equivalente al 30% de la liquidación y con 70% restante depositarlo en un plazo fijo atado a la cotización de la divisa.

SOSTENIBILIDAD

“Estamos construyendo un escenario de previsibilidad para potenciar la matriz productiva de nuestro país”, destacó Bahillo al señalar que el objetivo del Gobierno Nacional es “aumentar la producción, fomentar la tecnología y garantizar sostenibilidad ambiental”.

En ese sentido remarcó la necesidad de trabajar en “mejorar las condiciones de conectividad, generación de empleo y la oferta tanto en educación como en salud para fortalecer el arraigo rural”.

En lo referido a la ganadería bovina, Bahillo celebró el récord de exportación que se espera para este año y remarcó la importancia de trabajar en trazabilidad y certificación de sustentabilidad para ampliar el acceso a los mercados internacionales más exigentes.

RETENCIONES

Respecto a las retenciones, Bahilo dijo que “el derecho de exportación debe ser repensado integralmente y con responsabilidad”.

Tras lo cual advirtió que “hoy no podemos ir a ?retenciones cero’ si somos responsables en el sostenimiento de las cuentas públicas”.

“Hay que tomar iniciativas que permitan sostener las cuentas públicas, incrementar la producción e ir bajando la presión impositiva en los productores del sector primario”, agregó el secretario(Noticias AgroPecuarias)