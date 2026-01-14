El Gobierno de Formosa garantiza el suministro de agua en El Potrillo y proyecta una nueva obra para optimizar el servicio

El presidente de la Junta Vecinal de El Potrillo, Moisés Fernández, brindó
detalles sobre el operativo de asistencia hídrica que lleva adelante el
Gobierno de Formosa, a través del Servicio Provincial de Agua Potable
(SPAP) y la Dirección Provincial de Vialidad (DPV), para la distribución
de agua.
En declaraciones recogidas por esta Agencia de Noticias Formosa
(AGENFOR), Fernández subrayó la importancia de la organización local y
el acompañamiento permanente de las autoridades provinciales, destacando
la presencia del exdiputado provincial Roberto Vizcaíno, quien participó de
una reunión con la comunidad para brindar informes sobre los avances de
las tareas realizadas.
Explicó que “seis o siete camiones aguateros están trabajando
intensamente, extrayendo agua desde los pozos de San Martín Uno y Villa
Devoto para abastecer la cisterna local”, precisó.
Además, Fernández señaló que “la situación se está normalizando” y
agregó que “la distribución incluye los barrios de El Potrillo y zonas
aledañas como La Brea, El Silencio y Puerto Irigoyen”, aclarando que “el
agua no falta en ningún momento porque el camión abastece todo”.
Finalmente, puntualizó que el equipo de la DPV y el SPAP “se encuentra
trabajando en el lugar para realizar la nueva perforación y así lograr la
solución definitiva”.
