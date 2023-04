El Gobierno aprobó un plan de contingencia ante una eventual emergencia por Peste Porcina Africana

El Gobierno, a trav茅s del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA), aprob贸 un plan de contingencia ante una eventual emergencia por Peste Porcina Africana (PPA).

La Resoluci贸n 275/2023, publicada este lunes en el Bolet铆n Oficial, establece las acciones previstas que 鈥渄eben ser aplicadas ante la confirmaci贸n de uno o m谩s casos de PPA en cualquier parte del Territorio Nacional鈥, con el objetivo de 鈥渃ontener y disminuir el impacto que tiene esta enfermedad en las poblaciones de cerdos dom茅sticos, en la producci贸n porcina y en la cadena agroalimentaria鈥.

El Gobierno explic贸 que 鈥渦n plan de contingencia funciona m谩s eficazmente como un dispositivo de respuesta r谩pida ante una detecci贸n temprana de la enfermedad (cuando a煤n no se ha diseminado por amplias zonas del territorio)鈥. 鈥淧or tal motivo es muy importante que todos los actores que est谩n en contacto con la producci贸n porcina y la fauna silvestre est茅n sensibilizados con la detecci贸n y notificaci贸n al SENASA ante las sospechas de la enfermedad鈥, remarc贸 el Poder Ejecutivo a trav茅s de un comunicado emitido en las 煤ltimas horas.

Argentina posee un estatus sanitario diferencial respecto a PPA, una enfermedad que desde 2007 se ha expandido por Asia y Europa, disemin谩ndose por pa铆ses del C谩ucaso, Europa del este, Rusia y en 2018 por la Rep煤blica Popular de China; afectando luego a otros pa铆ses asi谩ticos vecinos, como tambi茅n de Europa Central -B茅lgica en 2019 y Alemania en 2020-, y a fines de julio del 2021, se confirm贸 en diferentes puntos de Rep煤blica Dominicana.

En este marco, el SENASA cuenta con un sistema de respuesta ante emergencias sanitarias, el cual se adapta a las medidas sanitarias seg煤n las caracter铆sticas de la enfermedad que debe contener y erradicar. En este sentido, la norma se fundamenta en las recomendaciones de la Organizacion Mundial de Sanidad Animal (OMSA) en materia de medidas sanitarias de sacrificio humanitario, restricci贸n de movimientos y continuidad del comercio.

Antes de la publicaci贸n de la resoluci贸n en el Bolet铆n Oficial, el proyecto de plan de contingencia fue puesto en consulta p煤blica. Su oficializaci贸n esta madrugada establece entre sus puntos principales: la definici贸n de caso confirmado de PPA, conformaci贸n de zonas epidemiol贸gicas para una contenci贸n efectiva de los brotes, los procedimientos de limpieza y desinfecci贸n para eliminar los elementos contaminados con el virus de PPA, el sacrificio sanitario (bajo conceptos de bienestar animal) para eliminar cualquier fuente de virus, el tratamiento de los cerdos silvestres para minimizar la dispersi贸n y las medidas sanitarias para la restituci贸n de estatus sanitario de libre.

鈥淓sta nueva Resoluci贸n establece el marco normativo para la interacci贸n y coordinaci贸n, tanto de los servicios veterinarios, como los sectores relacionados a la fauna silvestre, las fuerzas p煤blicas y fundamentalmente el sector privado鈥, indic贸 el organismo a cargo de Diana Guillen.

鈥淐uidar el patrimonio sanitario porcino es responsabilidad de todos y todas, contamos con la colaboraci贸n los actores involucrados para resguardar la salud de los animales y la provisi贸n de alimentos鈥, concluy贸 el SENASA en el comunicado.

Qu茅 es la Peste Porcina Africana y c贸mo se contagia

La Peste Porcina Africana es una enfermedad ex贸tica infecciosa, altamente pat贸gena, transfronteriza, hemorr谩gica, que afecta a porcinos dom茅sticos y silvestres, con un alto 铆ndice de contagio. Causa hasta el 100% de mortalidad en los cerdos, lo que lleva a graves p茅rdidas econ贸micas.

En cuanto al peligro de contagio para las personas, la PPA no representa ning煤n riesgo a la salud humana, ni por contacto directo con animales infectados, ni por medio del consumo de alg煤n producto de origen porcino, seg煤n la Organizaci贸n de las Naciones Unidas para la Alimentaci贸n y la Agricultura (FAO por sus siglas en ingl茅s).

Esta enfermedad es altamente transmisible porque el virus que la provoca tiene la capacidad de permanecer viable en materia org谩nica por largos per铆odos (sangre, alimentos c谩rnicos no procesados t茅rmicamente, cad谩veres, etc.). Se trata de un virus que tiene alta letalidad y del cual no existe una vacuna eficaz que permita la contenci贸n de la enfermedad.