El gobernador Valdés anunció el séptimo viaje de veteranos a las Islas

El gobernador Juan Pablo Valdés encabezó, este miércoles en el Salón Verde de Casa de Gobierno, el lanzamiento del acto central y desfile cívico militar en conmemoración al 44° aniversario de la Gesta de Malvinas al respecto indicó que: “Venimos a reivindicar lo que fue una política de gobierno del Dr. Gustavo Valdés, donde este espacio político hace un gran trabajo para conmemorar el esfuerzo que hicieron los excombatientes”, comenzó diciendo el gobernador, agregando que “en esa guerra estuvieron los correntinos para defender los derechos argentinos, pero sobre todo para demostrar coraje y el valor con el que estamos hechos”.

Valdés destacó la mancomunión entre la Provincia, el Ministerio de Seguridad y los centros de excombatientes más el Municipio de Ituzaingó para volver a realizar el acto en esa localidad. “Como ituzaingueño me siento orgulloso de poder contar con ustedes”, les dijo a los presentes.

Luego se refirió al programa provincial de viajes a las islas, enfatizando en que continuarán hasta que “todos los excombatientes puedan volver a esa tierra, que sin lugar a dudas les ha dejado una historia para contar toda su vida”. “Esta gestión va a seguir acompañándolos, sosteniéndolos y reconociéndolos”, enfatizó.

Para cerrar, declaró que el acto en Ituzaingó es una oportunidad “para aprovechar y conocer a los héroes que caminan entre nosotros”.

Al comienzo de la presentación, el presidente del Centro de excombatientes de Malvinas de Ituzaingó, Eudoro Barrios, expresó su emoción y orgullo ante la responsabilidad de organizar el evento, resaltando el pleno apoyo que reciben del Gobierno Provincial para hacer realidad el mismo y comunicó que el acto central tendrá como epicentro al Corsódromo de Ituzaingó.

También se informó que la esperada película de lo que fue el quinto viaje de los excombatientes correntinos a Malvinas, tendrá su proyección el lunes 30 de marzo en el Auditorio “Julián Zini” del Centro Administrativo.

Gaya: “Malvinas es una causa de estado para Corrientes”

“Malvinas es una causa de estado para el Gobierno de Corrientes”, manifestó a modo de introducción el ministro de Seguridad, Adán Gaya, quién subrayó el trabajo codo a codo con los distintos Centros de Excombatientes que están diseminados en la provincia.

A su vez, Gaya valoró que una vez más se podrá concretar un nuevo viaje de excombatientes a Malvinas. “Van a ser 20 héroes correntinos que volverán a esas tierras en las que defendieron la patria del invasor inglés”, sentenció al respecto.

Para culminar, dejó en claro que se pondrán todos los esfuerzos para que el acto conmemorativo “tenga el brillo que se merece y que una vez más reconozcamos a nuestros excombatientes”.

Intendente Emilio Nicolás

El intendente de Ituzaingó, Emilio Nicolás, expresó su orgullo por ser sede del acto central. “Verdaderamente hoy, al mando de la Municipalidad de Ituzaingó, es un orgullo recibir a todos estos héroes de Malvinas que nos han representado de la mejor manera en esa guerra tan fría que ha sido”, afirmó el jefe comunal.

En ese sentido, aseguró que la ciudad se prepara para estar a la altura del evento: “Lo recibimos con los brazos abiertos, con la mayor camaradería posible”, sostuvo, al tiempo que remarcó la “gran responsabilidad” de organizar el acto.

Presencias

Participaron del acto, el vicegobernador, Pedro Braillard Poccard, ministros, secretarios y subsecretarios del gabinete provincial, legisladores provinciales, el titular de la Dirección Provincial Malvinas Argentinas, José Galván, excombatientes y público en general.