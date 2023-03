El gobernador Insfrán inauguró el 50° período de sesiones de la Legislatura Provincial

Dando cumplimiento al artículo 106 y el inciso 7º del artículo 142 de la Constitución Provincial, en la Honorable Cámara de Diputados, el gobernador de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, pronunció su mensaje al pueblo formoseño, informando sobre los resultados de la acción de Gobierno desplegada en el último año.

DISCURSO COMPLETO

Señores Diputados y Diputadas:

En esta tradicional fecha venimos a cumplir con la manda constitucional de informar a esta Honorable Cámara y al Pueblo de Formosa sobre los resultados de la acción gubernamental. Al mismo tiempo constituimos este espacio como un lugar de encuentro donde compartimos análisis y miradas sobre el camino que recorremos como comunidad.

Lograr una visión clara de nuestra realidad requiere necesariamente de una comprensión cabal y profunda del contexto político, social y económico que nos rodea. Los últimos años demostraron el enorme impacto que tienen en nuestras vidas los acontecimientos mundiales, por más lejanos que parezcan.

Así ocurrió con la pandemia del Covid-19, cuyos riesgos y consecuencias aún persisten. De igual manera está ocurriendo con la crisis económica y social que se expande en el mundo.

La inflación es uno de sus principales síntomas. Durante el 2022 la mitad de las naciones ha sufrido la suba de precios internos más alta de los últimos 40 años. Incluso países como Alemania, Italia o Inglaterra, duplicaron sus tasas de inflación y llegaron al máximo de las últimas 3 décadas. Tuvieron gran incidencia los aumentos de precios en alimentos y energía, generados principalmente por la guerra en Ucrania. Esta suba de precios, sin embargo, no afectó a todos de la misma manera. Mientras miles de millones de trabajadores en el mundo han perdido poder adquisitivo de su salario, algunas pocas pero poderosas empresas han incrementado exponencialmente sus ganancias.

Detrás de los números de la macroeconomía hay personas, familias y pueblos enteros que están empeorando su calidad de vida. Los últimos informes del Banco Mundial y de la CEPAL demuestran que los niveles de pobreza e indigencia en el mundo se siguen incrementando. Y en Latinoamérica, el 40,6% de la población tiene problemas de seguridad alimentaria.

Hay una paradoja que debe llamarnos la atención: el incremento de la pobreza se está dando en un marco de crecimiento económico. En efecto, la economía global creció un 9,8% en los últimos 2 años. Sin embargo, las devastadoras consecuencias sociales de la pandemia no se revirtieron con la recuperación económica posterior, sino que se agravaron.

Esto demuestra una vez más la absoluta falsedad de la teoría del derrame. El libre mercado que algunos vuelven a proponer como novedad solo provoca concentración de riqueza en pocas manos y mucha desigualdad. Como enseñaba Juan Domingo Perón la economía nunca ha sido libre, o la controlan los grandes grupos económicos en perjuicio del pueblo, o se la regula desde la política en beneficio de este. Con ella se logran articular los intereses y las acciones de todos los sectores para que el crecimiento sea con inclusión social.

Esto nunca ha sido fácil ni lo es hoy en día, ya que la defensa de los intereses de la comunidad implica necesariamente afectar los privilegios de unos pocos poderosos. Nuestro continente es ejemplo de ello, ya que se planifican y ejecutan acciones desestabilizadoras únicamente contra gobiernos que buscan combatir la desigualdad.

Esto también ocurre en nuestro país, donde el gobierno debe enfrentar no solo los complejos problemas del escenario internacional, sino también la agresiva reacción de sectores que protegen sus privilegios a costa del sufrimiento de las grandes mayorías.

Así vemos como las empresas alimenticias que concentran el mercado local han tenido ganancias exorbitantes con aumentos de precios injustificados que dañan a la economía familiar. Así las grandes empresas de telecomunicaciones aumentan desproporcionadamente el costo de sus servicios sin que el Estado pueda regular para proteger a los usuarios. Así también vemos al distrito más rico del país apropiarse indebidamente de fondos de la coparticipación perjudicando al resto de las provincias, con un criterio centralista y unitario que no podemos aceptar.

Estas acciones abusivas y perjudiciales para todos los argentinos tienen un denominador común: son posibles porque hay un sector del Poder Judicial Federal que las permite y las ampara.

Existe una estrategia de judicializar la política para obstruir sistemáticamente las decisiones gubernamentales coordinada con un sector del Poder Judicial Federal, poniendo en riesgo los principios básicos de la democracia. Así, una minoría privilegiada se arroga las decisiones que nos afectan a todos, ejerciendo competencias que la Constitución otorga únicamente a los poderes elegidos por el voto popular.

La defensa de la democracia y la institucionalidad de la Argentina exige siempre una respuesta firme y unánime. No hay lugar para grises, tibiezas ni cálculos oportunistas, ya que el “vale todo” puede engendrar discursos y acciones de violencia política solo comparables con los peores momentos de nuestra historia. El atentado contra la vida de la Vicepresidenta de la Nación significó un punto de quiebre y límite que plantamos frente al odio y la intolerancia. Cuando los argentinos dijimos Nunca Más, es Nunca Más!

La memoria colectiva es la guía más valiosa que tenemos los pueblos para aprender del pasado, para así comprender mejor el presente, y con ello, elegir nuestro futuro.

Es una memoria que también debemos tener para no elegir ideas y proyectos que ya fracasaron en el país y en el mundo. Quienes implantaron un modelo de privilegios para pocos, con endeudamiento, fuga de capitales y concentración de la riqueza, quieren volver a arrastrarnos a ese pasado con discursos que ocultan sus verdaderas intenciones.

Los escuchamos mentir para tratar de engañar nuevamente al pueblo argentino. Y así como en el 2015 sus mentiras no cruzaron el Bermejo, tampoco lo harán hoy. Formosa será nuevamente bastión para la defensa de niños y niñas, de mujeres, de adultos mayores, de los trabajadores; en definitiva, bastión de los intereses nacionales y populares.

Esto es así porque tenemos un Modelo de Provincia profundamente humanista y cristiano, que nos guía por el camino correcto. Y sobre todo, porque somos un pueblo unido, agradecido y esclarecido que avanza hacia su destino de grandeza sin rendirse jamás.

Digo destino de grandeza porque los formoseños aprendimos a pensar en grande, a planificar acorde a nuestros objetivos y a hacer realidad sueños y proyectos que antes parecían imposibles. Esta transformación del Ser Formoseño supera ampliamente lo material, para manifestarse también en lo espiritual, en nuestra identidad.

Los sueños y objetivos alcanzados se reflejan en la profunda autovaloración de lo que somos y de lo que podemos hacer como pueblo.

Con esta fortaleza logramos un nuevo hito histórico en la educación, que ha sido la creación de la Universidad Provincial de Laguna Blanca, votada por unanimidad en esta Cámara.

La ley fue el punto de partida. Y a pesar de esas voces minoritarias que siempre desprecian las capacidades de los formoseños, la Universidad Provincial ya cuenta con el reconocimiento oficial del Poder Ejecutivo Nacional.

Se están gestionando las acreditaciones correspondientes para dar inicio a las nuevas carreras en Medicina y Enfermería, lo que constituirá un hecho trascendental para la educación y la salud formoseñas. Estas carreras se sumarán a la oferta académica que venía desarrollando el Instituto Universitario de Formosa, sobre cuya estructura se erige la nueva Casa de Altos Estudios.

Este Instituto, con sede en Laguna Blanca, brindó acceso libre y gratuito a más de mil jóvenes a la educación universitaria con perfil agroindustrial, turístico y ambiental. Fueron más de un centenar los egresados, siendo el 60% de ellos hijos de paipperos y más del 50% mujeres.

Estos grandes avances en la educación superior universitaria en la provincia no son fruto de la casualidad, sino la consecuencia de la consolidación de nuestro sistema educativo a lo largo del tiempo.

La transformación lograda en materia de infraestructura escolar en Formosa no tiene parangón en toda la Argentina. Son 1.453 unidades educativas inauguradas a lo largo y a lo ancho de nuestro territorio. Cada edificio nuevo simboliza nuestro compromiso de que haya una escuela cerca de cada formoseño y formoseña, viva donde viva y en igualdad de condiciones.

Esta política de inclusión y equidad territorial nos permitió aumentar sustancialmente la matrícula de alumnos y personal docente en todos los niveles y modalidades. De esta manera, durante nuestra gestión, logramos disminuir la repitencia en primaria en un 85% y la sobreedad en un 69%. Asimismo incrementamos la matrícula de alumnos en el nivel secundario en un 328% y en el nivel superior en un 183%. La planta docente fue duplicada en todo el sistema educativo, triplicamos las horas cátedra del nivel secundario y duplicamos las del nivel superior, disminuyendo así la relación docente-alumno por aula y alcanzando la escolaridad plena.

Estas conquistas en materia de inclusión han sido acompañadas por logros igualmente ponderables en términos de calidad educativa. Lo demuestran los excelentes resultados de los estudiantes en las pruebas Aprender, donde nuestra provincia se ubicó entre las tres mejores del país. Sentimos mayor satisfacción aun al ver que tuvimos los mejores resultados del país en términos de equidad territorial y por brechas entre alumnos de altos y bajos ingresos.

Este es un logro de toda la comunidad educativa, reflejando el cotidiano esfuerzo de docentes, alumnos, y padres que se involucraron activamente en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

La ciencia y la tecnología se vinculan a la educación para ampliar el horizonte de formación y de oportunidades para los jóvenes.

Ya son 109 los egresados del Instituto Politécnico “Dr. Alberto Marcelo Zorrilla”, el que sumará este año dos nuevas carreras: la Tecnicatura Superior en Química Industrial y la Tecnicatura Superior en Telecomunicaciones.

Es una gran noticia el reciente anuncio de la apertura de una nueva sede de la Universidad Tecnológica Nacional en nuestra provincia. Las carreras que allí se dicten ampliarán la oferta académica gratuita de nivel universitario para futuros profesionales que serán de vital importancia para Formosa y la región.

Seguimos fortaleciendo nuestras políticas de inclusión digital y soberanía tecnológica.

Por ello, el último año completamos 245 kms de nuevo tendido de fibra óptica, incluyendo el tramo entre Ingeniero Juárez y El Chorro, como así también desde Pirané hasta Tres Lagunas, pasando por Monte Lindo y Laguna Gallo. A su vez, estamos terminando otros 67 km de fibra óptica que van desde Guadalcázar hasta El Solitario, pasando por Río Muerto y comunidades aledañas en el noroeste de la provincia.

Señores, debemos dimensionar lo que esto significa: comunidades que al inicio de nuestra gestión eran apenas parajes remotos sin energía eléctrica ni servicios básicos, hoy cuentan con toda esta infraestructura y además están siendo conectadas al mundo por la Autopista Digital que desplegamos en todo el territorio. Esto sí es un verdadero cambio; un cambio con inclusión y justicia social.

No nos conformamos con estos logros. Seguimos extendiendo y consolidando nuestra red que ya supera los 2.500 kms de fibra óptica. El año pasado superamos los 1.750 puntos de conexión, incluyendo escuelas, efectores de salud, organismos públicos y plazas donde nuestra red de banda ancha está al servicio de cada comunidad. Este año interconectaremos a 146 escuelas más con sus respectivos pisos tecnológicos que incluyen computadoras y netbooks para alumnos y docentes.

Este trabajo también lo realizamos en el ámbito urbano, y especialmente en los lugares donde el mercado, con su lógica, nunca llegaría. Es así que estamos culminando la construcción del Centro de Inclusión Digital del Lote 111, desde donde ya se brinda internet por fibra óptica a más de 200 familias de manera gratuita, con una proyección de alcanzar a 5.000 familias conectadas en más de 16 barrios.

Para profundizar estas políticas, desde la Empresa Provincial de Innovación y Conocimiento Abierto (EPICA), se implementarán nuevos proyectos de desarrollos tecnológicos y procesos de innovación pública y privada, fortaleciendo la capacitación y la transformación digital en el marco de la economía del conocimiento.

La ciencia y la tecnología también tienen un impacto muy positivo en el cuidado de la salud de los formoseños y formoseñas.

A la sostenida consolidación de nuestro sistema público, sumamos un nuevo hito: la inauguración y puesta en funcionamiento del Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pdte. Dr. Néstor Carlos Kirchner”, que por sus características, es único en todo el norte del país. Ya se atienden allí 45 pacientes por día, y más de 100 han finalizado su tratamiento.

Se encuentra muy avanzada la puesta en funcionamiento del Tomógrafo por Emisión de Positrones PET/CT y del sistema de mamografía tridimensional con tomosíntesis digital, el cual permite un diagnóstico más preciso y una toma de muestra para biopsia en el mismo instante con un procedimiento menos invasivo. Durante este año estaremos recibiendo el Ciclotrón que hemos comprado, que permitirá la fabricación de radioisótopos para diagnóstico y tratamiento con la más alta tecnología, completando en Formosa todo el ciclo de la medicina nuclear.

Fortaleciendo la atención primaria de la salud, con la gran inversión en equipamiento médico e incorporación y capacitación permanente del personal, continuamos construyendo centros de salud en todo el territorio provincial. El año pasado inauguramos los de Potrero Norte, Colonia San Antonio, Laguna Gobernador, Presidente Irigoyen, Yataí y Ensanche Norte.

Asimismo, estamos ejecutando los nuevos centros de salud de Lote 8, María Cristina, Sauzalito, Pastoril, Mansilla, La Picadita, El Ceibal, y en los barrios Viejo, Obrero, El Mistolar y Toba de Ingeniero Juárez. También avanzamos con los nuevos centros de los barrios Villa del Carmen, La Pilar, Lote 110, Lote 111 y San Agustín de la ciudad de Formosa, así como la refacción y ampliación del centro del B° Guadalupe y del histórico edificio Gota de Leche, donde funcionará el nuevo Laboratorio de Vigilancia Epidemiológica. Iniciamos la construcción de los nuevos centros de salud para Teniente Fraga, Lote 27, Tres Pozos y haremos lo propio en Banco Payaguá.

En relación al 2do nivel de complejidad del sistema, el año pasado habilitamos las obras de ampliación de los hospitales distritales de Ing. Juarez e Ibarreta. En ambos instalamos tomógrafos helicoidales, equipo de alta tecnología con el que ya cuentan los hospitales de Las Lomitas, Laguna Blanca y Clorinda, y próximamente lo tendrán en El Colorado y Pirané.

Avanzan a su vez las obras de los nuevos hospitales de Misión Tacaaglé, Villa Escolar y Los Chiriguanos, así como las refacciones y ampliaciones de los hospitales de Riacho He He, Gral. Güemes, Gral. Belgrano, Las Lomitas y Palo Santo.

A su vez, la etapa final del Hospital de la Madre y la Mujer culminará con la construcción del Centro de Abastecimiento, Producción y Laboratorios, obra civil que próximamente será licitada.

En Laguna Blanca finalizamos el sector de servicio de emergencias del Hospital Pedro Euclides Insfrán. Esta institución está siendo equipada con toda la infraestructura y tecnología necesaria para constituirse en un Hospital Escuela para las carreras de ciencias de la salud que se dictarán en la nueva Universidad.

Durante el año pasado 1.234 personas fueron atendidas por el Instituto de Investigación, Asistencia y Prevención de las Adicciones en sus distintas modalidades de abordaje. Para fortalecer nuestra red de cuidado a las personas en situación de consumo problemático de sustancias, estamos construyendo un nuevo Centro de Tercer Nivel de Atención en el Barrio Villa del Carmen de Formosa, uno de Segundo Nivel en Tatané y un Centro de Día en el Lote 110.

Con miras a la formación integral de las personas, fortalecimos las políticas deportivas promoviendo su práctica en todo el territorio y en las distintas etapas de la vida.

El año pasado fueron más de 86.000 los formoseños y formoseñas que participaron de alguno de los programas de deporte social de la provincia. En este marco se desarrollaron los Juegos Juveniles Formoseños, los Universitarios, los de Playa, los de Pueblos Originarios, los del Norte Grande, los de la Tercera Edad y los Juegos Evita.

El deporte federado también recibe asistencia permanente por parte de nuestro gobierno en las más variadas disciplinas, así como las organizaciones barriales, clubes y municipios de toda la provincia.

Nuestra inversión en infraestructura deportiva es permanente. Avanzan el nuevo Polideportivo “Ezequiel Palacios” en San Martin II y los estadios de Laguna Yema, Los Chiriguanos, Club Atlético de Laguna Blanca, Club Chacra 8 y de hockey sobre césped en la ciudad capital. Este año se estarán terminando las obras de la piscina olímpica cubierta y climatizada del Centro de Educación Física Nº 1 y construiremos los polideportivos de Ibarreta, Banco Payaguá y Fontana, además de las nuevas instalaciones del Club 8 de Diciembre de Laguna Blanca.

Teniendo en cuenta que el turismo fue una de las actividades más golpeadas a nivel mundial por la pandemia, pusimos en marcha herramientas para reactivar el sector con asesoramiento y ayuda financiera estatal.

En ese mismo marco, las fiestas formoseñas siguen consolidándose en el calendario nacional con gran afluencia de público, artistas y emprendedores. Han sido realmente multitudinarias las convocatorias de las fiestas nacionales del Pomelo, del Río, Mate y Tereré, y de la Corvina. De igual manera se afianzan en la agenda local las fiestas y festivales de las distintas localidades formoseñas, que revalorizan nuestra cultura a la vez que generan un importante movimiento económico en toda la región, siendo además de ingreso libre y gratuito para la población.

Con el fin de aumentar la oferta de servicios turísticos y de recreación, inauguramos el predio del camping del Sindicato de UPCN en la ciudad de Formosa y la Pileta Municipal “Tita Ayala” en Pozo del Tigre. Seguimos construyendo la Pileta Municipal en Ingeniero Juárez y piscinas recreativas en Las Lomitas.

En Formosa los únicos privilegiados son los niños y las niñas, porque de una infancia feliz salen mujeres y hombres buenos. Por eso inauguramos la segunda etapa del imponente Parque Acuático “17 de Octubre” en el B° Eva Perón de la ciudad de Formosa. Sus piletas no están pintadas en el piso como ilusiones ópticas, sino que tienen olas, juegos infantiles y toboganes de distintos niveles que convierten a este parque en uno de los mejores de Argentina.

La infraestructura social se complementa con los 22 nuevos Centros de Desarrollo Infantil que estamos construyendo en todo el territorio provincial.

Profundizar las políticas de protección contra todo tipo de violencia y sus consecuencias en el ámbito familiar, requiere del compromiso permanente del Estado y de la comunidad. En este contexto, fortalecimos el Programa de Personas bajo Asistencia Electrónica, que mediante el uso de tobilleras electrónicas, constituyen medios alternativos a la prisión en situaciones específicas de vulnerabilidad. Asimismo avanzamos con las capacitaciones de la Ley Micaela e implementamos el Programa Provincial de Monitoreo con Dispositivos Duales para casos de Violencia Familiar y de Género.

Esta es una problemática que exige decisiones y acciones continuas de acompañamiento y protección. Por ello, anuncio el envío a esta Cámara de un proyecto de ley para establecer una licencia por violencia de género, que abarcará a los tres poderes del Estado e invitará a la adhesión de los municipios, para ofrecer a las víctimas un espacio para tomar las medidas de protección integral que requiera cada caso.

En el marco de las políticas sociales provinciales, adquieren especial relevancia los distintos programas destinados a garantizar la seguridad alimentaria de la población.

A lo largo de todo el año sostuvimos con una fuerte inversión el servicio nutricional en las instituciones educativas y la distribución de módulos alimentarios a familias indígenas de toda la provincia. Por su parte, el Plan Alimentario NUTRIR continuó brindando una canasta quincenal de alimentos sanos y nutritivos a las familias que más lo necesitan en la ciudad capital.

Estos programas son abastecidos permanentemente con producción comprada a paipperos de toda la provincia, incluyendo frutas, verduras y hortalizas. Parte de esta materia prima, así como el arroz y harina de maíz de origen formoseños, son industrializados por la planta NUTRIFOR, que el año pasado duplicó su volumen de producción con más de 660 toneladas de alimentos.

Estos son resultados concretos de la diversificación productiva lograda por la familia rural, principales beneficiarias de nuestra política de producción con productores.

La actual sequía, que ya lleva tres años y es la peor de las últimas 6 décadas, afecta severamente a gran parte del territorio nacional. En nuestra provincia ha mermado las precipitaciones a menos de la mitad de su promedio histórico y ha generado una situación crítica en el sector agropecuario.

Para mitigar sus efectos, asistimos a los productores con alimento para la hacienda, insumos, preparación de suelo y fertilizantes para los agricultores, asistencia técnica y ayuda financiera para la comercialización de la producción.

No obstante ello, el déficit hídrico ha sido el principal problema del sector. En un contexto de escasez extrema de lluvias, adquiere mayor importancia aún la planificación estratégica en el manejo de los recursos hídricos y la infraestructura construida a lo largo del tiempo, para lograr el mejor aprovechamiento de las aguas que ingresan a la provincia por los distintos sistemas.

Las obras de mantenimiento realizadas anualmente en el sistema del Río Pilcomayo en el sector noroeste de la provincia están permitiendo el ingreso de agua por las correderas previstas. Una vez cargado el Bañado La Estrella, podremos alimentar a canales derivadores y riachos que abastecen de agua a gran parte de nuestro territorio.

Para este mismo fin ejecutamos las obras de mantenimiento y limpieza en el canal Rivira, que llevará el agua cruda del Bañado a Las Lomitas y hacia el este para abastecer a las localidades sobre la ruta 81 y Pirané.

En el sistema del Río Bermejo fortalecimos las estaciones de bombeo en Santa Rita y El Aybal, que abastecen a Ing. Juarez y a Laguna Yema respectivamente, desde donde se derivan al canal revestido que lleva agua a Las Lomitas. También iniciamos la construcción del acueducto desde Laguna Yema hasta Los Chiriguanos, donde licitaremos una nueva planta de agua potable.

Con respecto al sistema del Río Paraguay ejecutamos obras de adecuación de terraplén, taludes y muros de contención para la costanera de la ciudad capital, consolidando también el sistema de defensas y sus estaciones de bombeo. Similar trabajo estamos realizando en el sistema de defensas de Clorinda.

También son permanentes las inversiones y obras para fortalecer el sistema de transporte, tratamiento y distribución del agua potable a la población.

El 1° de marzo pasado anunciábamos el inicio de un acueducto muy importante que toma agua cruda en el Río Paraguay y la transporta a lo largo de 95 kilómetros pasando por Tatané, Misión Lahisí y llegando a Villafañe. Esta obra ya se encuentra con un 40% de avance, y anunciamos la construcción de nuevas plantas potabilizadoras para Misión Lahisí y Tatané con una proyección a 20 años. Asimismo iniciamos la nueva toma de agua para abastecer la planta potabilizadora de Herradura.

Está en plena ejecución el acueducto que inicia en Lavalle, con una nueva toma de agua cruda del Río Bermejo, planta y presedimentador, y finaliza en Subteniente Perín, con nuevas plantas potabilizadoras de agua para esa localidad y para la comunidad Riacho de Oro.

La solución definitiva para el problema del abastecimiento del agua cruda en todo el territorio requiere de la concreción de los dos grandes acueductos que tenemos planificados. La eliminación del Acueducto del Desarrollo Formoseño del presupuesto nacional decidida por el gobierno anterior fue una injusticia cuyas consecuencias sufrimos hasta el día de hoy. Cuanto cinismo existe en las voces que apoyaron aquellas medidas discriminatorias contra Formosa, y hoy se muestran preocupadas por las consecuencias que ellos mismos ayudaron a generar.

Pero los formoseños no pactamos con la adversidad. Por el contrario, seguimos avanzando a paso firme hasta conseguir los objetivos que nos planteamos. Con este ímpetu logramos la firma del compromiso de financiamiento con el actual gobierno nacional para realizar una obra trascendental: el Acueducto del Norte que va desde el Río Paraguay hasta General Güemes, pasando por las localidades de la ruta N° 86 y sus futuras derivaciones. Este acueducto garantizará el abastecimiento para consumo humano en toda esta región norte de la provincia, además de posibilitar el riego de más de 40.000 hectáreas potenciando la producción agrícola y ganadera de la zona.

Con estos objetivos, firmamos un acuerdo con la compañía nacional de agua de Israel Mekorot, referente mundial en la materia, para fortalecer la capacitación de los equipos técnicos provinciales y de las empresas locales para el más óptimo aprovechamiento de estos recursos hídricos.

El pueblo formoseño me ha honrado con el mandato de defender los intereses provinciales. Cumpliendo con esta obligación, les afirmo que no bajaremos los brazos hasta hacer realidad el Acueducto del Desarrollo Formoseño desde el Río Paraguay hasta Ingeniero Juárez, porque exigimos tener las mismas oportunidades que ha tenido históricamente el centro del país.

Las obras en las plantas potabilizadoras siguen avanzando a ritmo firme. Ya se encuentran próximas a finalizar y en etapa de prueba las de Laguna Yema, Sumayén y Las Lomitas, donde la nueva planta incrementará un 400% la capacitad actual llegando a 400 mil litros por hora.

En Clorinda ya se encuentra en etapa de culminación y prueba la nueva planta de agua potable que permitirá aumentar un 350% la capacitad actual para producir más de 2 millones de litros por hora, cubriendo así la totalidad de la demanda presente y futura.

A su vez, iniciamos la construcción de las nuevas plantas potabilizadores de Riacho He He y de Laguna Blanca, La Primavera y zona de influencia. También iniciamos la nueva planta, reservorio, acueducto y redes de distribución para las comunidades indígenas de Campo del Cielo, Km. 30 y Lote 19.

Asimismo, licitamos la construcción de las nuevas plantas de agua para Fortín Lugones, Posta Cambio Zalazar y ampliación de la planta de Ibarreta, con acueducto de 5.100 mts para su abastecimiento.

En Ing. Juárez la nueva planta que pusimos en funcionamiento permitió incrementar la producción de agua potable alcanzando los 400 mil litros por hora. Esto constituye una mejoría extraordinaria teniendo en cuenta que al inicio de nuestra gestión allí se producían menos de 15 mil litros por hora. Los avances continúan, puesto que realizamos la optimización del reservorio de la laguna Pelícano y concluimos la ampliación del sistema de redes de agua potable con más de 1.700 conexiones nuevas.

Completamos las extensiones de redes de agua en Laguna Naineck, Ibarreta, Nueva Solidaridad y Gral. Belgrano; iniciamos las de Las Lomitas, La Primavera, Gral. Güemes; y haremos lo propio en la Comunidad Bartolomé de las Casas.

Para la mejora del servicio ampliamos los reservorios de agua en Gral. Güemes y San Martín II, y realizamos nuevos reservorios para San Hilario, Lamadrid, La Zanja, Pastoril y Tres Lagunas.

Ya está en plena ejecución la ampliación del transporte y distribución de agua para el sector sur de la ciudad con un acueducto de 11 kilómetros, que incluye la conexión del centro de distribución del B° San Antonio con el nuevo centro que estamos construyendo en el Lote 110 que abastecerá a los barrios aledaños, llevando por el nuevo acueducto mayor caudal de agua al B° Nueva Formosa. El centro de distribución allí ubicado está siendo ampliado y repotenciado para mejorar el servicio en ese barrio y en Villa del Carmen, Nueva Pompeya, Santa Isabel y zona de influencia.

Comprovincianos, la detallada exposición anual del manejo de recursos hídricos y ejecución de obras en esta materia demuestran la magnitud del trabajo realizado y la consolidación del sistema a lo largo del tiempo. No hay lugar para improvisaciones ni demagogia en un tema tan importante. Solo caben la planificación, ejecución y responsabilidad. Actuando de esta manera, durante nuestra gestión construimos y ampliamos nuevas plantas de agua potable en todo el territorio, extendimos más de 1.700.000 metros de cañerías, duplicamos la cantidad de usuarios conectados a la red e incrementamos la producción de agua potable en un 592%. Superamos así los 360.000.000 de litros por día para abastecer a todas las ciudades, pueblos y comunidades de la provincia.

En materia de saneamiento, en la ciudad de Formosa hemos concluido las obras de ampliación del sistema de desagües cloacales beneficiando a más de 4.600 vecinos en los barrios Liborsi y Balbín. A su vez, continuamos con estas ampliaciones del sistema en los barrios Villa del Rosario, Villa Mabel, La Floresta y El Resguardo. Por su parte, iniciamos estas obras sanitarias en el barrio San Agustín y haremos lo propio en el B° Eva Perón en el marco del Programa ReNaBaP.

Las obras cloacales también avanzan en Pirané, Riacho He He y El Colorado, e iniciaremos las de Laguna Blanca y Villa 213.

La permanente evolución de nuestra red vial ocupa un lugar central en la consolidación de nuestra infraestructura para el desarrollo, ya que permite unir a pueblos y ciudades, fomentando la producción de bienes y servicios, y generando condiciones para nuevos emprendimientos.

En miras a lograr estos objetivos, continuamos con los trabajos en la Autovía de la Ruta Nacional N° 11 en sus distintos tramos. Habiendo finalizado el tramo Formosa-Tatané, ya logramos un 53% de avance global en el tramo Tatané-Mansilla, e iniciamos el nuevo tramo entre la rotonda de la Virgen del Carmen en el acceso norte de Formosa hasta la intersección de las rutas nacionales N° 11 y 81, incluyendo el nuevo puente sobre el Riacho Formosa.

También daremos inicio a las obras complementarias sobre la autovía consistente en la ejecución de retomes, iluminación, adecuación de rotondas y el puente peatonal a la altura del B° Itatí.

Este año estaremos culminando el viaducto sobreelevado de la Av. Circunvalación sobre la Av. Néstor Kirchner.

A su vez, firmamos con Vialidad Nacional convenios para continuar la Autovía en el tramo Formosa-Clorinda, empezando por el subtramo de la Av. Marana con la intersección de la ruta nacional N°11 y la ruta N°6.

Con relación a las rutas provinciales, iniciamos los trabajos de pavimentación de la ruta N°23 en el tramo Palo Santo-Belgrano y de la ruta N°6 en el tramo Riacho He He- Tres Lagunas. Prontamente estaremos comenzando estos trabajos en la ruta N°8 en el tramo de la intersección de la ruta N°2 y Siete Palmas. Por su parte, iniciamos los trabajos de bacheo y reparación de la ruta N° 1 desde Misión Laishí a El Colorado y haremos lo propio en la Ruta N° 3 en el tramo Corralito-El Espinillo. Estamos gestionando con organismos nacionales los trabajos de bacheo y reparación de la Ruta Nacional N°86 entre Gral. Güemes a Posta Cambio Zalazar, iniciando la primera etapa en el tramo Güemes-Fortín Leyes.

Luego de la paralización sufrida durante el gobierno nacional anterior, logramos firmar el acta para reactivar los trabajos de pavimentación de la ruta N°9 en el tramo Bañaderos- Subteniente Perín.

Con fondos del Tesoro Provincial continuamos con el mantenimiento de nuestra red vial secundaria y terciaria. Se incluyen aquí los trabajos de ripio en la ruta N°32 de Las Lomitas a Fortín Soledad, el camino de Tte. Fraga a El Chorro y los accesos a las comunidades de Lote 21, Lacka Wichí y Osvaldo Quiroga.

Iniciaremos el enripiado de 23 kms de la Ruta N° 5 desde Misión Laishí a Yataí, y luego desde allí el tramo de 12 kms hasta la Ruta N° 11. También enripiaremos los 15 kms de acceso a Potrero de los Caballos desde esa ruta nacional, y continuaremos el mejoramiento del acceso a Banco Payaguá.

La infraestructura que construimos en todo el territorio mejoró la calidad de vida de la población, y hasta posibilita que algunos puedan conocer el interior de la provincia por primera vez. Nos alegramos que así sea, pero si no conocen nuestra historia, jamás podrán comprender a los formoseños, y mucho menos amar a Formosa.

Seguimos trabajando en la pavimentación de calles dentro de ejidos urbanos, donde en los últimos años realizamos más de 60 cuadras en Las Lomitas y ejecutamos o financiamos más de 115 en Clorinda y la pavimentación de más de 370 cuadras en la ciudad Formosa. El último año también hicimos obras de esta naturaleza en Herradura, Laguna Blanca, Villa 213, El Espinillo, Ibarreta, Pirané y Pozo del Tigre. Siguen en ejecución más de 50 cuadras de pavimento en calles de Clorinda, Formosa, Fortín Lugones, Estanislao del Campo, El Espinillo, Las Lomitas, Villa 213, Villa Escolar, Mansilla, Ibarreta y este año iniciaremos la pavimentación de más de 100 cuadras en diferentes localidades de la provincia.

En materia de seguridad vial, tenemos que continuar fomentado la cultura del cuidado entre todos. Esta nos ha permitido reducir progresivamente la tasa de fatalidad por siniestro viales, pasando de 12,4 fallecidos cada 10.000 vehículos a 3,5 en el período 2012-2022, logrado en un contexto de crecimiento constante de la red vial y del parque automotor. A su vez creamos el Observatorio de Seguridad Vial con el objetivo recolectar y analizar información en esta materia para generar diagnósticos y propuestas de mejoramiento continuo. También jerarquizamos el área específica de nuestra Policía Provincial elevándola a Dirección General, con mayor dotación y recursos logísticos.

Es una gran noticia para Formosa la modernización integral de nuestro Aeropuerto Internacional. Esta obra fue firmada en convenio con el organismo nacional competente en la materia e incluye la construcción de una estación terminal con modernas instalaciones y una nueva pista más amplia que permitirá la operatoria de aeronaves de mayor porte, afianzando nuestra integración regional y nacional.

Nuestro modelo de desarrollo requiere de la consolidación y diversificación de la matriz energética, tanto para responder a las crecientes necesidades actuales como a las proyecciones futuras.

En miras a estos objetivos, reforzamos el sistema eléctrico de Formosa capital, Ibarreta, Herradura, Estanislao del Campo, Las Lomitas, Los Chiriguanos, Fontana, Guadalcazar, Pozo del Mortero y El Solitario ejecutando 127 kms de nuevas líneas de media y baja tensión, subestaciones transformadoras y alumbrado público. Lo mismo hicimos con nuevos transformadores de mayor potencia en Tatané, Fontana, Ing. Juárez, Las Lomitas, San Martin II, Laguna Naineck y Pirané.

También concluimos la ampliación de 90 kilómetros de líneas de media tensión en 33 kv en el tramo El Colorado-Km 142 y entre Villa 213 y la Estación Transformadora en la intersección de las rutas N° 3 y N° 21, y desde allí a Potrero Norte en 13,2 kv.

La extensión de línea de media tensión entre Villa Devoto y La Pampa en 13.2 kv en el Departamento Ramón Lista fue finalizada y ya está en servicio.

Iniciamos la construcción de un nuevo centro de distribución en el barrio 1° de Mayo de Clorinda, con 6.000 metros de línea en 33 kv, cruces aéreos sobre la Ruta N° 86 y vinculaciones con la red existente de 13.2 kv.

Celebramos la firma de convenios con el gobierno nacional para financiar la reconstrucción del vínculo eléctrico internacional entre Clorinda y Guarambaré, con líneas de alta tensión en 220 Kv, así como las nuevas líneas de alta tensión desde la Estación Gran Formosa hasta Pirané e Ibarreta en 132 kv. Asimismo, se ha concretado el llamado a licitación de la extensión de la línea de media tensión desde Ing. Juárez a Santa Rita en 33 kv.

La finalización de la Obra “Electrificación Rural en Áreas Productivas” constituye un gran avance para el sistema provincial. Son 504 kilómetros de líneas de media tensión que mejoran y amplían el servicio en zonas rurales de noreste y sur provincial, beneficiando a 2.079 usuarios y abarcando 211.257 has. Ya hemos dado inicio a la segunda etapa de este plan en Pirané y una amplia zona de influencia.

Seguimos trabajando para que cada vez más formoseños accedan a una vivienda equipada con todos los servicios. El año pasado compartimos la inmensa alegría de 539 familias que recibieron su casa propia. Actualmente estamos ejecutando 2.080 viviendas en la ciudad de Formosa, 2.229 en 32 localidades del interior, e iniciaremos la construcción de otras 1.946. Se incluyen en este cupo viviendas de modalidad aborigen que habían sido excluidas del financiamiento por el gobierno nacional anterior, y que ahora logramos reactivar.

En definitiva, sentimos mucha satisfacción al informarles que serán 6.255 las familias formoseñas que accederán al techo propio por las viviendas que estamos construyendo y las que prontamente iniciaremos.

A esto debemos sumar los 360 lotes donde la provincia concluyó las obras de infraestructura urbana para ponerlos a disposición del programa Procrear y de las familias beneficiarias del mismo.

Completando las distintas modalidades de nuestra política habitacional, el año pasado entregamos 438 módulos habitacionales, que incluyen un terreno propio con servicios. Ya son más de 8.600 las familias beneficiadas con esta política.

En la ciudad de Formosa realizamos intervenciones integrales en diferentes barrios. En el Simón Bolívar avanzan las obras sanitarias, eléctricas, viales y equipamiento comunitario del Programa Fondo de Integración Socio Urbana. A su vez, inauguramos la primera etapa del Programa Guadalupe Florece, que incluyó obras de recuperación de espacios públicos y comunes, estacionamientos, infraestructura de servicios y un paseo comunitario, oportunidad en la que anunciamos la segunda etapa de este programa.

Hacer realidad lo planificado en el Modelo Formoseño requiere contar con una economía sana y una ordenada administración de los recursos públicos. Esto lo hemos logrado por vigésimo primer año consecutivo de superávit fiscal y con el desendeudamiento de la provincia, lo cual nos permite desplegar acciones y obras en todas las ciudades, pueblos y comunidades con equidad territorial.

La responsable administración de los fondos provinciales también nos ha permitido otorgar durante el año 2022 un incremento salarial del 90% para el sector público provincial. Reforzamos este incremento con un bono de fin de año y asistimos a las municipalidades y concejos deliberantes para que puedan hacer lo propio con su personal.

Además, continuamos con nuestras políticas de fomento al sector productivo. A través del Programa de Desarrollo Industrial y PyME, financiamos 31 proyectos por un monto de 698 millones de pesos. En el presupuesto 2023 se contempla una partida de 1.500 millones de pesos para este fondo.

Para los microemprendimientos, fortalecimos nuestro programa de créditos financiando 84 proyectos por un monto de 21 millones de pesos a una tasa subsidiada por la provincia del 12% anual, siendo esta la más baja del mercado.

Con una inversión de 776 millones de pesos estamos mejorando la infraestructura de nuestro Parque Industrial, donde operan 66 empresas y 1.500 trabajadores.

A través del programa Fontex el año pasado se produjeron un total de 403.902 prendas con un esquema de trabajo cooperativo y participación mayoritaria de mujeres de toda la provincia. Con su producción abastecimos tanto al sistema sanitario, como al escolar y policial con la indumentaria específica.

Para el inicio de clases, entregamos 227.795 kits escolares a alumnos y docentes de los distintos niveles y modalidades del sistema educativo provincial.

En materia de tarifa eléctrica, el año pasado se implementó una segmentación de subsidios en todo el país. En Formosa logramos evitar trasladar el aumento del costo de la energía a la mayoría de la población. Solo el 6% de los usuarios residenciales pagan la tarifa plena de energía, y el 94% recibe algún tipo de subsidio, invirtiéndose aquí el año pasado 630 millones de pesos del programa subsidio provincial esfuerzo formoseño.

Asimismo, mantuvimos los beneficios fiscales para que el valor de distribución de la energía en Formosa sea el menor del nordeste argentino y uno de los más bajos del país. Por otra parte, se logró por primera vez materializar un reclamo histórico de la provincia respecto a la estacionalidad del consumo eléctrico, logrando incrementar en los meses de verano a 650 kilovatios-hora el consumo mensual subsidiado para el sector residencial.

Para el sector comercial que ha quedado fuera de los subsidios nacionales, quiero anunciarles la decisión que tomamos de subsidiar el 50% del costo de la energía eléctrica a los comercios con consumos menores a los 2000kw bimestrales. Este subsidio beneficiará al 80% de los pequeños y medianos comercios de la provincia y será de aplicación automática a partir de los consumos en enero cuyas facturas vecen en abril de este año.

También invertimos fondos provinciales para sostener los servicios de transporte de pasajeros y para mitigar los efectos del costo del mismo en la economía familiar. Con este fin hemos otorgado subsidios por 240 millones de pesos al municipio capitalino, y por más de 216 millones de pesos para las empresas de transporte interurbano de pasajeros, a lo que luego debe sumarse lo que reciben como subsidios nacionales.

Todas las acciones que llevamos adelante como Gobierno estimulan la actividad privada, logrando así el círculo virtuoso que permite el crecimiento económico, la generación de empleo y la inclusión social.

El empleo privado registrado lleva más de 2 años de incremento en la provincia y se ubica un 19% por encima de los niveles prepandemia, siendo Formosa la segunda provincia de mayor crecimiento en este periodo.

La construcción es una de las actividades que más dinamiza el mercado laboral. En efecto, este sector generó más de 4.500 nuevos puestos de trabajo registrado en los últimos 3 años. Aquí hay que ser claros: esto se explica en parte por la reactivación de las obras nacionales acordadas con la actual gestión y que habían sido paralizadas por el gobierno anterior. Pero más importante aún es el enorme esfuerzo que la Provincia de Formosa realizó con fondos propios, destinando el 20% de su presupuesto total a obra pública, ubicándonos en los lugares más altos de este indicador a nivel nacional.

Es importante destacar que más del 52% de nuestra obra pública se desplegó en localidades del interior. A ello, hay que sumarle más de 630 millones de pesos del tesoro provincial que los municipios han ejecutado a través del programa Por Nuestra Gente Todo, Obras y Servicios Municipales.

Sin dudas estamos entrando en una nueva etapa de la historia provincial.

La concreción de las obras de infraestructura planificadas en el Modelo Formoseño nos permiten tener hoy un nuevo perfil productivo y de desarrollo integral. Esto posibilita la llegada de inversiones y radicación de empresas de gran impacto en la economía local, en la generación de valor agregado y fuentes de trabajo.

Un ejemplo contundente es la llegada de la empresa internacional Modulax Siderurgia, que invertirá más de 65 millones de dólares para la instalación de una planta biosiderúrgica en nuestro Polo Científico y Tecnológico. Esta empresa utilizará tecnología de vanguardia mundial por su eficiencia y sustentabilidad ambiental en la producción de arrabio como materia prima para la producción de hierro fundido, acero, y posteriormente la fabricación de tubos de hierro dúctil a ser utilizados en grandes obras de infraestructura. Para esto, será clave la participación de pequeños productores formoseños que contribuirán con los insumos necesarios, esencialmente carbón vegetal, que será producido de manera sustentable. Este proyecto generará 3.350 puestos de trabajo directos e indirectos distribuidos en la planta industrial, la forestación y la logística, con un potencial exportador de 155 millones de dólares anuales, aprovechando nuestra ubicación geoestratégica en la Hidrovía Paraguay-Paraná y en el Corredor Bioceánico del Eje Capricornio.

Avanzando con la política de industrialización y generación de valor, hemos llamado a licitación la construcción de la primera planta pública para la producción de bio insumos del país, con financiamiento del programa nacional Construir Ciencia. Esta fábrica desarrollará productos a partir de microrganismos obtenidos del ambiente formoseño, para producir bio fertilizantes, bio insecticidas y promotores del crecimiento para cultivos específicos. Estos reemplazarán a los agroquímicos que generan impacto negativo en el ambiente, y beneficiarán especialmente a nuestros paipperos.

En esta nueva etapa también avanzamos decididamente en la diversificación de la matriz energética. Destacamos aquí importantes proyectos que se llevan adelante articulando con empresas privadas.

En este sentido, destacamos el proyecto de instalación de un parque solar de 100 MW en Ibarreta en el marco de las políticas del Norte Grande, en coordinación con la Secretaría de Energía y una empresa internacional líder en el sector.

En el Polo Científico y Tecnológico ya se está instalando el primer parque de energía solar de la provincia con paneles fotovoltaicos, validando esta tecnología con software desarrollado por técnicos locales.

A su vez, otra empresa de referencia impulsa la instalación de centrales térmicas con 2 turbinas a gas en Formosa y 2 en Ibarreta, que aportarán 80 MW utilizando el gas natural que ya se encuentra en etapa de prueba a partir de la interconexión del gasoducto troncal en Mansilla.

La diversificación de nuestra matriz energética generará, además, un impacto positivo en el ambiente, ya que permitirá sustituir paulatinamente la generación local por grupo electrógeno que se realiza en Formosa capital, Pirané, Laguna Blanca e Ingeniero Juárez.

A partir de la política intensiva de inversiones en materia energética, el año pasado logramos incrementar un 39% la producción de petróleo en el oeste formoseño, llegando a 150.000 litros diarios extraídos de 14 pozos explotados por nuestra empresa REFSA Hidrocarburos.

Otro capítulo importante en materia productiva se abre con el descubrimiento de litio en las aguas salinas de profundidad de nuestros yacimientos petrolíferos. El año pasado pusimos en marcha la construcción de una planta piloto de carbonato de litio que ya tiene un 60 % de avance. Con ella, iniciaremos la fase de validación para la futura extracción y purificación de este producto, como así también, en una etapa posterior, apuntar a la fabricación de celdas y baterías de ion de litio.

Comprovincianos y comprovincianas:

La amplia descripción de las políticas y obras aquí detalladas reflejan la contundente realidad de una Formosa que crece y avanza.

Unidos superamos todo tipo de adversidades y logramos transformarla para siempre. Vivimos en una provincia distinta. Hoy somos dueños de nuestro propio destino.

Tenemos dignidad, protagonismo y voz, logrados a fuerza de trabajo, perseverancia y de no equivocar el camino. Desde este lugar luchamos por lo que nos corresponde y jamás daremos el brazo a torcer.

Así vencimos sobre ese ruin pensamiento de quienes menospreciaban nuestras capacidades y nos querían tratar como argentinos de segunda, relegados al atraso y al olvido.

Aún existe una minoría que piensa así, y ante una realidad que los desmiente, solo les queda el odio y el agravio como tristes herramientas políticas.

Nosotros elegimos el amor porque lo sabemos más poderoso. Porque con amor construimos, avanzamos, crecemos y progresamos. Con amor a Formosa logramos grandes realizaciones, y con esta misma fuerza vital convocamos a todos con los brazos abiertos para seguir haciendo realidad los proyectos que tenemos por delante.

Orgullosos de nuestra historia, de nuestras capacidades y de ser formoseños, avanzamos decididos hacia el futuro.

Con unidad, organización y solidaridad, alcanzaremos el destino de grandeza que soñamos, que merecemos y que vamos a conquistar.

Que Dios y la Virgen del Carmen nos bendigan y acompañen en este camino.