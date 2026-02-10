El gobernador Insfrán despidió con profundo dolor a Jorge de Jesús Lara

Ante la noticia del fallecimiento de Jorge de Jesús Lara, el gobernador

Gildo Insfrán lo despidió con dolor.

“En nombre del pueblo y Gobierno de Formosa expresamos con profundo

pesar el fallecimiento del querido compañero y amigo Jorge de Jesús Lara”,

sostuvo el mandatario y agregó: “Siempre lo recordaremos con cariño por

su compromiso, calidad humana y militancia”.

Por último, Insfrán esbozó: “Elevamos una oración por su descanso eterno

y abrazamos a su familia y seres queridos, acompañándolos con afecto en

este momento tan doloroso”.