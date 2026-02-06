El Gobernador inaugurará el gimnasio terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe

El próximo viernes 6 de febrero, desde las 8:45 horas, el gobernador de
Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la inauguración del gimnasio
terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe
administrado por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS), organismo que
contiene a miles de personas mayores en la provincia.
Al respecto, el diputado provincial, Hugo Arrúa, quien ofició como
administrador del IPS, se refirió a esta “obra muy importante” que fue parte
de su gestión y consideró que significa que “nuestro Gobierno está en todos
los ámbitos de la realidad social”.
“En este caso, con un sector, una franja generacional muy sublime, que son
nuestros adultos mayores. Es una forma de demostrar verdaderamente
cómo nosotros los honramos”, aseveró.
Y explicó que esta nueva obra “va a servir para que todos los beneficiarios
del IPS, obviamente, de manera organizada, puedan participar de la pileta
terapéutica que además va a tener un jacuzzi comunitario, que es para 20
personas aproximadamente, donde van a poder hacer los masajes
terapéuticos”.
En cuanto a la pileta, el legislador precisó que “tiene una profundidad de un
metro, para poder hacer los ejercicios correspondientes de manera
acuática” lo que permitirá un impacto menor en los ejercicios que si lo
hicieran “en tierra firme”.
“Entonces, esto es un gran adelanto, una vez más, del Gobierno de la
provincia de Formosa para nuestros adultos mayores”, ratificó.
Por último, Arrúa estimó que, luego de la inauguración, armarán los
cronogramas correspondientes para que “todas las Casas de la Solidaridad
de todos los barrios puedan concurrir”.
“Y usarlo no solamente como una cuestión terapéutica, sino también como
recreación. Así que estamos muy felices por lo que se va a inaugurar”,
cerró.
La obra
El proyecto se emplaza en el patio de la Casa de la Solidaridad del barrio
Guadalupe de la ciudad de Formosa, cuya superficie es de 880 metros
cuadrados y al cual se accede por calle Corrientes, a través del interior de
la Casa, y por el patio de servicio sobre calle Echegaray.
El complejo cuenta con una pileta de mayor tamaño y poca profundidad,
para prácticas de aquagym; una pileta de hidromasaje para tratamientos
terapéuticos; un sector de duchas externas, para higienizarse antes y
después de las prácticas; un sector de aparatos de gimnasia de baja
intensidad; dos pérgolas con bancos que brindan sombra; una cancha de
tejo reacondicionada; un sector de sanitarios y duchas cubiertas y, por
último, un sector de sala de máquinas y depósito de productos para el
mantenimiento de las instalaciones.