El Gobernador inaugurará el gimnasio terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe

El próximo viernes 6 de febrero, desde las 8:45 horas, el gobernador de

Formosa, Gildo Insfrán, encabezará la inauguración del gimnasio

terapéutico con pileta de la Casa de la Solidaridad del barrio Guadalupe

administrado por el Instituto de Pensiones Sociales (IPS), organismo que

contiene a miles de personas mayores en la provincia.

Al respecto, el diputado provincial, Hugo Arrúa, quien ofició como

administrador del IPS, se refirió a esta “obra muy importante” que fue parte

de su gestión y consideró que significa que “nuestro Gobierno está en todos

los ámbitos de la realidad social”.

“En este caso, con un sector, una franja generacional muy sublime, que son

nuestros adultos mayores. Es una forma de demostrar verdaderamente

cómo nosotros los honramos”, aseveró.

Y explicó que esta nueva obra “va a servir para que todos los beneficiarios

del IPS, obviamente, de manera organizada, puedan participar de la pileta

terapéutica que además va a tener un jacuzzi comunitario, que es para 20

personas aproximadamente, donde van a poder hacer los masajes

terapéuticos”.

En cuanto a la pileta, el legislador precisó que “tiene una profundidad de un

metro, para poder hacer los ejercicios correspondientes de manera

acuática” lo que permitirá un impacto menor en los ejercicios que si lo

hicieran “en tierra firme”.

“Entonces, esto es un gran adelanto, una vez más, del Gobierno de la

provincia de Formosa para nuestros adultos mayores”, ratificó.

Por último, Arrúa estimó que, luego de la inauguración, armarán los

cronogramas correspondientes para que “todas las Casas de la Solidaridad

de todos los barrios puedan concurrir”.

“Y usarlo no solamente como una cuestión terapéutica, sino también como

recreación. Así que estamos muy felices por lo que se va a inaugurar”,

cerró.

La obra

El proyecto se emplaza en el patio de la Casa de la Solidaridad del barrio

Guadalupe de la ciudad de Formosa, cuya superficie es de 880 metros

cuadrados y al cual se accede por calle Corrientes, a través del interior de

la Casa, y por el patio de servicio sobre calle Echegaray.

El complejo cuenta con una pileta de mayor tamaño y poca profundidad,

para prácticas de aquagym; una pileta de hidromasaje para tratamientos

terapéuticos; un sector de duchas externas, para higienizarse antes y

después de las prácticas; un sector de aparatos de gimnasia de baja

intensidad; dos pérgolas con bancos que brindan sombra; una cancha de

tejo reacondicionada; un sector de sanitarios y duchas cubiertas y, por

último, un sector de sala de máquinas y depósito de productos para el

mantenimiento de las instalaciones.