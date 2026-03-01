El gobernador Gildo Insfrán abrió las sesiones ordinarias de la Legislatura

Dando cumplimiento de lo dispuesto por la Constitución Provincial, en los artículos 133 y 166, inciso séptimo, el gobernador de la provincia de Formosa, el doctor Gildo Insfrán, dirigió su discurso de Apertura del 53° Período de Sesiones Ordinarias de la Legislatura Provincial en la mañana de este domingo 1° de marzo.

Para cumplir con esto, en el uso de sus facultades constitucionales y reglamentarias, el presidente nato de la Legislatura, el doctor Eber Wilson Solís, vicegobernador de la provincia, convocó en la fecha a la Cámara de Diputados a realizar la sesión especial de la Asamblea Legislativa a las 9 horas.

El gobernador Insfrán llegó caminando a la Legislatura Provincial, acompañado de su hija Sofía, instancia en la cual se convocó la militancia, que pobló las inmediaciones para saludarlo, portando banderas y pancartas.

A su llegada al recinto legislativo, saludó a la formación policial. Recibió la bienvenida de Solís como de los diputados y diputadas que lo aguardaban, así como otras autoridades.

Acto seguido, se realizó la entonación de los Himnos Nacional Argentinos y Marcha a Formosa, primero y segundo respectivamente. Luego de esto, el primer mandatario, escoltado por Solís y el presidente provisional de la Legislatura Provincial, doctor Armando Felipe Cabrera, procedió a dar lectura a su discurso, que comenzó con el informe del ejercicio económico financiero que se extiende desde el 1° de enero al 31 de diciembre de 2025.

Autoridades

Esta ceremonia contó con la presencia de la presidenta del Superior Tribunal de Justicia (STJ), doctora Claudia Fernández, y demás miembros del cuerpo; los senadores nacionales José Mayans y Teresa González; el intendente de la ciudad de Formosa, Jorge Jofré; el jefe de Gabinete, doctor Antonio Ferreira; diputados nacionales Luis Basterra, Graciela Parola y Graciela de la Rosa.

También, ministros y ministras del Poder Ejecutivo; el procurador general del STJ, el juez federal de Formosa, doctor Pablo Morán; autoridades de fuerzas federales con asiento en la provincia de Formosa, así como máximas autoridades de la Policía de Formosa; asimismo, el cónsul de la República del Paraguay, Carlos Eduardo Ruiz Barboza, y autoridades del Tribunal Electoral Permanente.

La fiscal de Estado, Stella Maris Zabala; secretarios y secretarias del Estado provincial; autoridades del Ejecutivo municipal y del Concejo Deliberante capitalino. También el rector de la Universidad Provincial de la Laguna Blanca (UPLaB), Adrián Muracciole.

Cabe señalar que el periodo de sesiones ordinarias se extiende desde el 1° de marzo hasta el 30 de noviembre de cada año.