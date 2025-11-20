El Gobernador de Misiones pidió que Vialidad Nacional revierta el cobro a la peregrinación a Loreto

El gobernador de Misiones calificó la medida como improcedente y afirmó que para los misioneros la fe “no tiene precio”. Espera que el organismo nacional dé marcha atrás.

El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, se sumó a los cuestionamientos surgidos en la provincia tras conocerse que Vialidad Nacional aplicó un arancel para permitir el recorrido de la tradicional peregrinación a la Virgen de Loreto, una de las manifestaciones de fe más importantes del calendario religioso local.

A través de una publicación en X, el mandatario expresó su acompañamiento a los fieles y rechazó la medida adoptada por el organismo nacional.

Passalacqua sostuvo que la comunidad católica “se vio sorprendida” por el cobro y que la decisión generó malestar entre quienes todos los años participan de la caminata.

El gobernador remarcó el valor espiritual del evento y la arraigada tradición mariana en Misiones. “Para el pueblo misionero la fe es sagrada, no tiene precio”, afirmó, al tiempo que subrayó que la peregrinación constituye un acto colectivo de profunda identidad provincial.

Por último, manifestó su expectativa de que la situación sea corregida:

“Como persona de fe, confío en que las autoridades pertinentes rectificarán esta decisión”, expresó.

El pronunciamiento del mandatario se suma al rechazo público del obispo Juan Rubén Martínez, quien cuestionó la legalidad del arancel y advirtió que nunca antes se había cobrado una suma para permitir la caminata sobre la Ruta 12 realizada domingo pasado.