El fuerte mensaje de Shakira a Gerard Piqué: “Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”

“Ante el menosprecio, seguirse valorando”. Shakira publicó en Instagram un fuerte mensaje que estaría destinado a su ex marido, Gerard Piqué, quien está de novio con Clara Chía Martí, una joven de 23 años, con quien comenzó una relación antes de su separación con la cantante.

“Aunque continúen abiertas nuestras heridas en este nuevo año, el tiempo tiene manos de cirujano. Aunque alguien nos haya traicionado hay que seguir confiando”, compartió Shakira,.

“Porque hay más gente buena que indecente. Más gente empática que indolente. Son menos los que se van y más los que permanecen a nuestro lado”, expresó la colombiana de 45 años en su cuenta en la red social.

Y concluyó: “Nuestras lagrimas, no son un desperdicio, riegan el suelo donde nacerá el futuro y nos hacen más humanos, para que en medio del desamor se pueda seguir amando”. El mensaje de Shakira que estaría destinado a su ex Gerard Piqué

La inesperada reacción de Antonela Roccuzzo

Como era de esperar, las reacciones a las palabras de Shakira han sido inmediatas y en apenas dos horas, la publicación acumula más de un millón de ‘Me gusta’ y más de 25 mil comentarios de amigos y fans de la artista que han querido trasladarle su apoyo. En ese sentido, una de las personas que ha comentado la publicación ha sido Antonela Roccuzzo.

La mujer de Leo Messi y Shakira han coincidido durante muchos años en Barcelona, cuando tanto el astro argentino como Piqué jugaban en el Barça.

Antonela mostró públicamente su apoyo a la artista y ha publicado un comentario con varios emoticones de corazones. Clara Chía con Gerard Piqué

Tras varias semanas de estar en el foco de los medios de comunicación por su divorcio de Gerard Piqué, Shakira decidió hablar públicamente del tema por primera vez con la revista ELLE, de la cual fue portada. Allí, aceptó referirse al proceso que ha afrontado desde que terminó su matrimonio con el futbolista catalán.

“Todos tienen sus propios procesos o sus propios mecanismos para procesar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato”, aseveró.

Shakira reveló que el duelo ha sido bastante duro de sobrellevar, entre otras cosas, porque puso su carrera en “segundo plano” al irse a vivir a España, compartir su vida con Piqué y formar junto a él una familia que dejó dos hijos.

“Gerard quería jugar al fútbol y ganar títulos, y yo tenía que apoyarlo. Quiero decir, que uno de los dos tuvo que hacer un sacrificio, ¿no? O dejaba su contrato con el Barcelona y se mudaba a Estados Unidos conmigo, donde está mi carrera, o yo tendría que hacer eso en su lugar. Y así, uno de los dos tuvo que hacer ese esfuerzo y ese sacrificio. Y lo hice. Puse mi carrera en segundo plano y me vine a España, a apoyarlo para que pudiera jugar al fútbol y ganar títulos. Y fue un acto de amor. Gracias a eso, mis hijos pudieron tener una mamá presente, y tengo con ellos ese vínculo increíble que es inquebrantable y que nos sostiene”, explicó.

Además, la intérprete de “Te felicito” sí señaló que estarán enlazados de por vida gracias a los hijos que tuvieron.

“Independientemente de cómo terminaron las cosas o cómo nos sentimos Gerard y yo como ex parejas, él es el padre de mis hijos. Tenemos un trabajo que hacer para estos dos niños increíbles, y tengo fe en que descubriremos qué es lo mejor para su futuro y la solución justa para todos. Y espero y agradecería si nos dieran el espacio para hacerlo en privado”, agregó. Shakira junto con Sasha y Milán, sus hijos

En cuanto a los valores que, según ella, priman ahora en su nueva etapa como mujer y madre soltera, Shakira mencionó que debe tener mucha fortaleza para transmitirla a sus dos pequeños, así como a todos aquellos que la han acompañado desde que se supo esta situación.

“Creo que las mujeres tenemos esta resiliencia que es innata. Y estamos destinadas a alimentar y cuidar a aquellos que dependen de nosotros. Así que si me preguntas cómo gestiono esto…. Me las arreglo, supongo, recordándome a mí misma que necesito ser un ejemplo para mis hijos, que necesito ser lo que ellos quieren que sea, y en lo que yo quiero que se conviertan. Y quiero estar allí, también, para todas las personas que me han demostrado su cariño y apoyo. Esa es mi mayor fortaleza. Ese es mi motor más poderoso en este momento”, detalló la barranquillera, quien ha destacado también por sus actividades benéficas con la fundación Pies Descalzos.

Por último, Shakira señaló que la presión mediática y la persecución de la prensa ha sido un tema difícil de lidiar, pues han estado encima suyo y de sus hijos, aunque ella y su ex pareja han intentado alejarlos de las cámaras y los paparazzis para que estos no lo afecten.

“No hay un lugar donde pueda esconderme de los fotógrafos con mis hijos, excepto en mi propia casa. No podemos dar un paseo por el parque como una familia normal o ir a tomar un helado o hacer cualquier actividad sin que nos sigan. Así que es difícil. Y he tratado de ocultar la situación frente a mis hijos. Intento protegerlos, porque esa es mi prioridad en la vida”, explicó.

“El trato de la prensa ha sido muy difícil y muy invasivo para mis hijos. Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total”, concluyó.