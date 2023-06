El filoso comunicado del Barcelona tras la decisión de Messi de jugar en el Inter Miami

Barcelona y su dirigencia acusaron el impacto, dejaron correr más de tres horas después del anuncio de Lionel Messi respecto de que continuará su carrera en el Inter Miami, y recién ahí apareció un mensaje en el sitio oficial de club, replicado en sus redes sociales. El título, en el que “desea mucha suerte a Lionel Messi en su nueva etapa profesional” escondió el filo de su contenido, en el que se filtró el fastidio porque el capitán de la selección campeona del mundo en Qatar optó por no esperar los vaivenes económicos de la institución española para ver si podía formular una oferta formal, por escrito; no verbal y condicional, tal como sucedió.

“El pasado lunes día 5, Jorge Messi, padre y representante del futbolista, trasladó al presidente del Club, Joan Laporta, la decisión del jugador de fichar por el Inter de Miami pese a tener una propuesta presentada por el Barça ante la voluntad expresada tanto por el FC Barcelona como por Lionel Messi de volver a vestir de azulgrana”, reza el prólogo del comunicado.

“El presidente Laporta entendió y respetó la decisión tomada por Messi de querer competir en un campeonato con menos exigencias y más alejado del foco y la presión a la que ha estado sometido en los últimos años”, subraya el párrafo más controvertido, en el que le bajó el precio a la MLS, hasta con algún dejo de despecho.

“Tanto Joan Laporta como Jorge Messi también se emplazaron a trabajar conjuntamente para promover un gran homenaje del barcelonismo a un futbolista que ha sido, es y será siempre querido por el Barça”, concluye el texto.

El comunicado del Barsa, con varios tramos polémicos

En realidad, parece más bien una respuesta a las declaraciones del delantero, de 35 años, en las entrevistas que le brindó a Sport y Mundo Deportivo con su determinación. “Obviamente que tenía muchas ganas, mucha ilusión de poder volver, pero, por otro lado, después de haber vivido lo que viví y la salida que tuve, no quería volver a estar otra vez en la misma situación: esperar a ver qué iba a pasar y dejar mi futuro en manos de otro”, dijo la Pulga, en relación a lo sucedido en 2021, cuando viajó a Cataluña con la lapicera enarbolada para firmar la renovación de su vínculo y se encontró con que los problemas económicos del club le habían cerrado la puerta.

En esta oportunidad, el plan de viabilidad de los Blaugranas había sido aprobado por la Liga, pero faltaba que pudiera llevarse a cabo, con nuevos ingresos y el desprendimiento de varias figuras, que podía demorar semanas, y sin garantía de concreción.

“Si bien se decía que La Liga ya había aceptado todo y que estaba todo bien para que volviera, todavía faltaban muchísimas cosas que debían darse. Escuché que tenían que vender jugadores o bajar el sueldo a jugadores y la verdad es que yo no quería pasar por eso, ni hacerme cargo de obtener algo que tuviera que ver con eso”, remarcó Lionel.

“Ya se me acusó de muchísimas cosas que no fueron ciertas en mi carrera en el Barcelona y ya estaba un poco cansado. no quería pasar por todo eso. La vez que me tuve que ir La Liga había aceptado que me inscriban y al final no se pudo hacer. Bueno, tenía miedo de que volviera a pasar lo mismo y tenía que andar a las corridas como pasó”, describió su análisis.

“La verdad, sinceramente, no sé si ha hecho todo lo posible o no. Yo sabía lo que hablaba con Xavi, sobre todo… Ahora habían, por lo que se dice, logrado el permiso de la Liga para poder hacerlo. Pero ya te digo, no era sólo eso. Faltaban muchas cosas. El club, hoy por hoy, no estaba en condiciones de afirmarme al 100% de que podía volver. Y es entendible, por la situación que está pasando el club, Y así lo viví”, relató. Y agregó: “Seguramente haya gente que no quiere que vuelva, como también en su momento no quería que me quedara cuando me tuve que ir. Como mucha gente que sé que quiere que vuelva y así lo manifestaron y lo hicieron público. Pero seguramente haya gente de la junta que no quiere que vuelva, que crea que no sea bueno para el club mi regreso”.

Tal vez haya sido esta última sentencia la que lesionó el ego del Barsa y surgió el comunicado, con contradicciones. Porque, quedó dicho, en el Blaugrana hablan de un ofrecimiento que en el círculo íntimo del futbolista nunca dieron por formal. También es un probable que el escrito intente funcionar como paraguas para morigerar algo inevitable: el costo político que tendrá que pagar Laporta ante los aficionados que desde hace meses, a los 10 minutos de cada duelo en el Camp Nou, reclamaron su retorno entonando el “Meeessi, Meeessi”.