El enojo de Jorge Lanata porque no le permiten regresar a la televisión

Recibi√≥ el alta m√©dica ayer. Sin embargo, el domingo no estar√° al frente de ‚ÄúPPT‚ÄĚ, lo que le gener√≥ una fuerte molestia con El Trece

Luego de haber sido internado en la Fundaci√≥n Favaloro para someterse a una intervenci√≥n quir√ļrgica, Jorge Lanata recibi√≥ el alta este mi√©rcoles. El s√°bado fue operado por un for√ļnculo que lo ven√≠a incomodando en este √ļltimo tiempo: ya el viernes no hab√≠a podido conducir su programa en Radio Mitre. Si bien se trat√≥ de una cirug√≠a menor, con un postoperatorio que no deber√≠a ocasionar mayores complicaciones, el periodista permaneci√≥ en la cl√≠nica por varios d√≠as. Y no pudo ponerse al frente de PPT, por El Trece.

Durante la internación le hicieron el hisopado de COVID-19, cuyo resultado fue negativo. Lanata transcurrió el tramo final de su internación bastante molesto porque, como se sentía bien, quería regresar a su casa lo más rápido posible. Los médicos y sus familiares le insistieron para que se quedara hasta el miércoles.

Pero los disgustos no cesaron para el conductor: el mismo día de su alta se enteró que el canal había decidido que volviera al aire recién dentro de dos semanas, y no este domingo 6 de septiembre. Lanata puso el grito en el cielo y pidió explicaciones sobre esta determinación, que consideró innecesaria.

Seg√ļn pudo saber Teleshow, las autoridades de El Trece tomaron esta decisi√≥n en conjunto con su familia y con los m√©dicos que siguen su evoluci√≥n. Jorge es un paciente de riesgo, inmunosuprimido y diab√©tico. Adem√°s, est√° transitando los 10 d√≠as de antibi√≥ticos que le prescribieron por la infecci√≥n, y a este domingo llegar√≠a con muy poco margen en la administraci√≥n de la medicaci√≥n.

Además de su salud, se tomó en cuenta que en estos momentos Buenos Aires atraviesa el pico de la pandemia: no resulta conveniente para Jorge ir a trabajar. Por estas razones se decidió no forzarlo ni apurar plazo alguno. Lanata regresará con Periodismo Para Todos el domingo 13 de septiembre. El periodista tenía previsto grabar unos audios en off para su programa, pero tampoco lo hará. En cambio, a su programa de radio volverá el próximo lunes 7.

Lo concreto es que, pese a los motivos esgrimidos por el canal al momento de tomar la decisi√≥n, el conductor hizo o√≠r su voz. ‚ÄúLanata est√° a las puteadas: si por √©l fuera, estar√≠a en la radio hoy mismo y el domingo en la televisi√≥n. Pero la decisi√≥n del canal y su entorno m√©dico y familiar es terminante. Tiene que ponerse fuerte y guardarse unos d√≠as‚ÄĚ, dijeron desde su equipo de producci√≥n.

De esta manera, El Trece volverá a programar el domingo a las 22 el ciclo MDQ, que la semana pasada tuvo una gran performance a nivel audiencia: promedió 7,5 de rating, empatando con Por el mundo, el envío de Marley por Telefe, que durante mucho tiempo fue el más visto del día en ese horario.

A pesar de su enojo con quienes optaron por postergar su retorno a la pantalla chica, Lanata deber√° esperar una semana m√°s para volver a encontrarse con su audiencia, mientras cuida de su salud.