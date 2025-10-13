El emotivo cumpleaños de Soledad Pastorutti contó con la presencia de Mirtha Legrand

La conductora le dedicó unas dulces palabras a la cantante en el marco de su cumpleaños número 45.

Soledad Pastorutti celebró su cumpleaños número 45 con un emotivo show en el Gran Rex el pasado 12 de octubre. Con una sala llena de fanáticos preparados para ver a la artista en acción, se destacó la presencia de la icónica conductora Mirtha Legrand.

Al notar su presencia, la cantante y “la Chiqui” compartieron una interacción que quedó grabada por las cámaras. “La Sole” le regaló a Mirtha una réplica exacta del poncho que utilizó en su primera presentación en el festival de Cosquín, en 1996.

“Estoy encantada de estar acá, no estoy cansada, no tengo sueño, tengo un poco de hambre, nada más”, le dijo la conductora a La Sole. “He pasado una de las noches más maravillosas de mi vida”, agregó.

La Chiqui recordó la primera vez que escuchó de La Sole y su posterior visita a su almuerzo en el año 1999, cuando tenía tan solo 20 años.

“Quiero que vengas a mi programa”, le pidió antes de retirarse del recital. Con humor, la cantante dijo no poder por el momento por el contrato de exclusividad que mantiene con Telefe: “Estoy en La Voz Argentina. Tenemos que hablar con los muchachos”.