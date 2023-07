El domingo, la mirada nacional se posa en las elecciones de Santa Fe

Este domingo se definirán los candidatos a gobernador de Santa Fe para las elecciones de septiembre, junto a las demás categorías en juego: diputados y senadores provinciales, intendentes y autoridades comunales, y concejales. Con una interna competitiva en el caso de Unidos para Cambiar Santa Fe, el resultado de la disputa proyectará sus efectos sobre las precandidaturas presidenciales de Juntos por el Cambio. En tanto, el cómputo de los totales por fuerza política de cara a las generales también impactará sobre las previsiones del oficialismo, en base a la manera en que se van enhebrando los resultados en cada distrito. Finalmente, la composición de las listas legislativas permitirá diseñar escenarios sobre los términos en que se desenvolverá la futura gobernabilidad.

Lo cierto es que las figuras nacionales no han tenido un rol protagónico en la campaña. Por un lado para reservar fuerzas (y preservar vínculos) de cara a las generales, una vez que decante la oferta provincial. Y también, por un lado, para no medrar en la agresiva disputa desatada entre algunos precandidatos (v.g., Losada y Pullaro), ni trasladar aquí la crispada puja presidencial (Bullrich vs. Larreta y, antes de la síntesis Massa-Rossi, la del oficialismo).

Está claro que Losada cuenta con el apoyo de Bullrich, que fue una de las pocas referentes nacionales que hizo aparición pública en la campaña para exhibirlo. Y también, aunque sin un nivel demasiado estentóreo, acompañó las imputaciones de la actual senadora nacional al ex ministro de Seguridad. Las mismas que abren un interrogante acerca de cómo se gestionará la estrategia, y la articulación de esfuerzos, de cara a las elecciones generales.

Rodríguez Larreta, en tanto, dirige su apoyo a Pullaro, aunque en su caso no se sumó al cierre de campaña y las incursiones por territorio santafesino estuvieron más concentradas en su propia instalación que en el propósito de intervenir en los comicios provinciales.

En cualquier caso, uno de los precandidatos presidenciales espera venir a celebrar el domingo a la noche a la provincia, y capitalizar en su favor la manera en que se dirima la puja, y la diferencia de votos que puedan obtener frente al oficialismo, con el concurso de los socialistas y Mónica Fein, la tercera precandidata de una oferta que no incluye a ningún dirigente del PRO en el lugar principal.

En tanto, quien sí participó activamente fue Elisa Carrió, y vino reiteradamente a recorrer la provincia en apoyo a la lista de diputados que encabeza Lucila Lehmann.

Sergio Massa y Agustín Rossi ni se asomaron al proceso, que hoy por hoy involucra a cuatro listas diferentes: la de Marcelo Lewandowski (con Omar Perotti para diputados), la del camporista Marcos Cleri, la de Eduardo Toniolli del Movimiento Evita, y la de Leandro Busatto, estrechamente alineado con el jefe de Gabinete. Tampoco Perotti estuvo directamente involucrado en las definiciones a nivel nacional, ni hasta el momento asumió rol alguno en esa campaña.

En cuanto a Javier Milei, desde La Libertad Avanza dejaron en claro, a través de un comunicado oficial, que no participan de las elecciones santafesinas, ni están representados por ninguno de los precandidatos que expresa ideas afines (o integran listas con nombres parecidos).

Un nuevo escenario

La elección de Santa Fe es clave, porque es el principal distrito luego de Buenos Aires y Córdoba. Concentra el 7,9% del padrón nacional, y si se combinan sus resultados con los de Mendoza, San Luis, Entre Ríos, Corrientes, San Juan, Córdoba y Capital Federal, todos con definiciones o pronósticos favorables a Juntos por el Cambio, superan el 36 %. Una cifra muy similar a la provincia de Buenos Aires, que termina de configurar el escenario central de la disputa, ya que el peso electoral del resto de las provincias es mucho menor.

Para una instancia posterior, cobra importancia también la conformación de las listas de diputados provinciales, que por efecto del voto por categorías (y no por partido) que dispone la Boleta Única, puede arrojar resultados inesperados. Primero en la conformación de las nóminas definitivas, donde los rivales internos de una y otra fuerza principales se mezclarán con criterios de proporcionalidad a los votos obtenidos. Y luego para dar forma a la composición de la Legislatura santafesina, donde el gobernador electo contará o no con las mayorías necesarias para desarrollar su propio proyecto, y llegado el caso alinear más o menos su gestión con la nacional.

Son muchos escenarios posibles, y muchas incógnitas basadas en otros tantos interrogantes. Pero muchos de ellos comenzarán a tener respuestas este domingo, y ayudarán a definir el panorama político, no solamente para los santafesinos.