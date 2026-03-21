Además, se estableció $ 940.000 de mínimo de bolsillo garantizado.
Asimismo incluye la suba del 35% en los valores de las asignaciones
familiares del personal activo y pasivo.
El Ministerio de Economía, Hacienda, y Finanzas informó que a partir del
domingo 29 del corriente se dará inicio al pago de las remuneraciones del
mes de marzo, con las novedades de política salarial establecidas por el
gobernador Gildo Insfrán.
En ese sentido, dispuso el 7% de aumento en los sueldos, el 35% en las
Asignaciones Familiares y $ 940.000 de mínimo de bolsillo garantizado,
respectivamente.
Pasivos
En primer término se acreditarán los beneficios, en jornada única,
correspondientes a los jubilados y pensionados de la Caja de Previsión
Social, el domingo 29 del corriente mes.
Activos
El lunes 30 comenzará la cancelación de los haberes a los agentes activos.
En esta jornada se atenderán los compromisos de las remuneraciones de
titulares de Documentos terminados en 0,1, 2, 3 y 4; en tanto que el martes
31 se efectuarán los pagos a favor del personal con DNI finalizados en 5, 6,
7, 8 y 9; concluyendo de este modo con la totalidad del componente
sueldos del Rubro Personal del Presupuesto Provincial.
Desde el Ministerio de Economía se indicó que los desembolsos por la
totalidad de conceptos destinados a favor de los recursos humanos del
sector público, más las sumas remesadas a la entidades educativas de
gestión privada, además de los importes asignados para la cobertura del
sistema previsional local, ascienden a una cifra superior a los 110.000
millones de pesos.
Esta cifra es financiada íntegramente con recursos corrientes del Tesoro
Provincial.
El domingo 29 se inicia el pago de haberes a los agentes de la Administración Pública con el incremento del 7%
Además, se estableció $ 940.000 de mínimo de bolsillo garantizado.