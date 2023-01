El después de la sequía: advierten que la carne debería subir más del 40% cuando se normalicen las lluvias

Si bien la conferencia de prensa que brindó la Mesa de Enlace el jueves tuvo a los pedidos para el ministro Massa como plato fuerte, los efectos de la sequía tienen impacto en lo urgente pero también a mediano plazo. Uno de ellos es el precio de la carne, hoy estabilizado en góndolas pero planchado para el ingreso de los productores. Por eso, los presidentes de la Sociedad Rural Argentina y Confederaciones Rurales Argentinas hablaron del tema.

En el remate ganadero del Mercado de Rosario (Rosgan), estimaron que la recuperación de precios en la hacienda se mantiene “lenta por ahora porque siempre corre detrás de la inflación, pero pareciera que los $10 en general de aumento que marcaron las categorías de invernada preanuncian que cuando vengan lluvias mejores comenzará una recuperación más acelerada de los valores”.

Por eso se le consultó a Jorge Chemes (presidente de CRA) y Nicolás Pino (de SRA) sobre cuándo analizan que se dará el salto en los precios. “Yo no sé decir exactamente en qué mes, pero creo que en el otoño esto se va a revertir. Y de alguna manera va a tratar de recuperar la hacienda vacuna no quien no aumentó, sino del que va a poder recomponer lo que perdió”, expresó Chemes.

El tambero de 66 años, que está al frente de CRA, estimó que “no hay que olvidarse que desde mediados de año a la fecha la caída del kilo vivo rondó entre el 36% y el 37%”. “Con lo cual eso es pérdida neta del bolsillo del productor. Personalmente en toda mi vida nunca vi una seca como la que estamos viendo”, se lamentó.

El titular de SRA pidió que “la política tome que tomar decisiones coyunturales, fuertes. Hay decisiones que tienen que ser inmediatas”.

En relación a los precios de la carne para las próximas semanas adelantó que los productores “estamos vendiendo el novillo al mismo precio del novillo de abril, con una inflación que roza el 100%”.

“Entonces si no se recompone el precio del novillo la actividad será inviable”, calculó.

“Estimo que habrá una suba en la carne ya sea por una menor oferta o por gente que se esta retirando de la actividad, y no es fácil volver a la actividad cuando te retirás. Si llueve seguramente la oferta sea menor porque los campos volverán a recibir ganado y el productor querrá retener”, expresó.

Y cerró: “Para recuperar de la inflación, los precios deberían subir hasta un 45%”.