El defensor del Pueblo exigió a la Nación que cumpla con su responsabilidad de reparar la ruta nacional N°11

Existen presentaciones judiciales en el orden federal por este tema; sin

embargo, sigue sin destinar los fondos necesarios el Ministerio de

Economía, agudizándose el mal estado de la red vial argentina.

El defensor del Pueblo de la provincia de Formosa, el doctor Leonardo

Gialluca, aludió a varias cuestiones que revisten suma importancia para la

población, una de ellas es el estado de las rutas nacionales, las cuales están

totalmente abandonadas y sin ningún mantenimiento por parte de Nación.

En ese sentido a lo dispuesto por la Justicia Federal de Formosa, se sumó

otra resolución en la misma esfera en la provincia de Santa Fe, “la cual

ordena a la Dirección de Vialidad Nacional (DNV) y el Gobierno nacional,

a través del Ministerio de Economía, a que destinen los fondos necesarios

para reparar cuanto antes las rutas nacionales, sobre todo la RN N° 11”,

indicó.

Y también declaró a la Agencia de Noticias Formosa (AGENFOR) que

“recién acabamos de recibir una notificación por parte de Vialidad

Nacional” en la cual se señala que se “harán cargo de toda la iluminación

de la zona adyacente al Aeropuerto Internacional El Pucú”.

“Es decir que esas tareas puntuales las va a desarrollar el Distrito 22 de

DNV en nuestra provincia”, informó; sin embargo, “falta mucho por

hacer”, advirtió y reprobó que “evidentemente el Ministerio de Economía

de la Nación no está girando los fondos correspondientes” para avanzar con

el mantenimiento de la red vial nacional, en cuyo tema, volvió a reiterar,

“es competencia del Gobierno nacional de Javier Milei”.

Contundente, llamó el defensor del Pueblo a que de manera urgente el

Estado nacional “se haga cargo de ello, así como también de la

responsabilidad que tiene por las altas tasas de siniestros viales”, al tiempo

que marcó que por eso mismo “es muy importante lo dispuesto por la

Justicia Federal”.

“Puesto que se suma a decisiones de jueces que no se sacan las causas de

encima, sino que las toman, aceptan la competencia de la Defensoría del

Pueblo o también la de algunos diputados nacionales, provinciales,

asociaciones o fundaciones”, como por ejemplo, citó el caso de “Estrellas

Amarillas” que trabajan por la vida, y que le exigen a Vialidad que haga la

reparación de las rutas.

Discapacidad

Otro tema que aprovechó la consulta periodística para referirse es al nuevo

proyecto enviado por el Gobierno nacional para modificar la Ley de

Emergencia en Discapacidad, asegurando que se trata de una iniciativa que

busca restringir “derechos a las personas con discapacidad”. “Aparte de las

inconsistencias que tiene el proyecto”, también cargó contra la intención de

“recrear una serie de auditorías”, siendo que está “en vigencia la Ley de

Emergencia en Discapacidad”.

Por lo tanto, para Gialluca, “el Gobierno nacional envía un nuevo proyecto

no para transparentar ni dar seguridad jurídica o para que las pensiones por

discapacidad vayan para quienes realmente corresponda, sino que el

objetivo es otro: dar de baja, quitar derechos y hacer el ajuste que están

haciendo a través de los sectores más vulnerables de la sociedad”.

“Entonces, nosotros estamos convencidos que el Gobierno nacional tiene

algo muy particular en contra de las personas con discapacidad, al

arremeter contra ellas, recortándoles todos los beneficios”, aunque se

busque a través de auditorías “negar esa realidad”, resumió, frente a ello

“nuestra postura es claramente de oposición”.

Nueva disposición

Esta misma situación se da con el tema de la nueva disposición N°1/26 de

la garrafa de gas envasado. Planteó que según “esa resolución con los

criterios para otorgar el beneficio, el consumidor tendrá que pagar el 100%

y después supuestamente se lo van a reintegrar a través de una billetera

virtual del Banco Nación”.

Consideró que esto es “algo totalmente inviable”, porque “restringe

posibilidades y elimina beneficios para sectores vulnerables”, aseveró.