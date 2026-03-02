El dardo a Victoria Villarruel en el Congreso: “Soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”

La apertura de sesiones ordinarias de este domingo 1 de marzo no solo estuvo cargada de anuncios económicos, sino también de gestos políticos que confirmaron la fractura en la cima del poder. En un tramo de su discurso ante la Asamblea Legislativa, el presidente Javier Milei lanzó una durísima chicana dirigida a su compañera de fórmula, Victoria Villarruel, quien se encontraba sentada justo detrás suyo en el estrado.

El momento de mayor tensión en la interna libertaria ocurrió cuando Milei se refirió a las ambiciones de poder que, según él, nublaron el juicio de varios actores políticos durante el último año.

el gobierno invisibilizo a victoria villarruel: el cerco en la cadena nacional y en las fotos oficiales

Con un gesto deliberado, inclinando la cabeza hacia atrás para señalar la presencia de la Vicepresidenta a sus espaldas, el mandatario disparó: “Algo que a opositores y propios, digamos, los hacía soñar con abrazar el sillón de Rivadavia”.

La frase no fue azarosa. Los rumores sobre las aspiraciones presidenciales propias de Villarruel y su distanciamiento del “triángulo de hierro” (Javier, Karina y Santiago Caputo) son moneda corriente. Al incluir a los “propios” en su crítica y señalar físicamente a la titular del Senado, Milei transformó un discurso institucional en un escenario de pase de facturas interno.

Mientras el Presidente continuaba con su alocución, la imagen de Villarruel —manteniendo una postura rígida y una expresión imperturbable a pocos centímetros de él— se convirtió en la foto más buscada de la jornada, confirmando que la relación entre los integrantes del binomio ejecutivo atraviesa su punto más bajo.

Un rato antes, a la vicepresidenta se la vio usando el celular en pleno discurso del mandatario. Pero no fue el único gesto que tuvo repercusiones: en el ingreso al Congreso, la presidenta del Senado pareció empujar nada menos que a Karina Milei.