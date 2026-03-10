El conflicto salarial docente se expande por el país

El conflicto salarial docente se expande por todas las provincias, y a partir del 11 de marzo, habrá paros en los niveles de la educación obligatoria estatal de gran parte del país. Durante la gestión de Javier Milei, mediante el decreto 341/2025 se derogó la ley de Financiamiento Educativo, que desde el 2005 aseguraba un seis por ciento del PBI en inversiones para el sistema escolar. Ahora, la mayoría de los docentes cobran por debajo de la línea de pobreza. Participarán de las protestas trabajadores de los gremios de maestros de Jujuy, Catamarca, Tucumán, San Juan, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Tierra del Fuego y Rio Negro, entre otras. En este marco de Estado ausente y salarios que no dan a basto, un sector de la oposición presentó en el Congreso de la Nación un proyecto de ley de Fortalecimiento Salarial Educativo, que busca compensar la situación.

El proyecto está firmado por 23 diputados de distintos bloques de la oposición, y el principal impulsor es el diputado de UxP Nicolás Trotta. La iniciativa plantea otorgar complementos salariales a docentes, directivos y no docentes de la educación obligatoria estatal, con compensaciones adicionales para quienes ejercen en escuelas vulnerables. Propone reasignar el 1 por ciento de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), que está disponible para enfrentar emergencias. El año pasado, estos fondos casi no fueron utilizados por lo cual se los quedó el Estado Nacional. También se destinarían los fondos de ATN que no se utilizaron en 2025 para reparar y mantener obras escolares en todas las provincias.

El pasado lunes 2 de marzo debía comenzar el ciclo lectivo 2026 en gran parte de la Argentina, escenario que quedó trunco debido al paro nacional docente impulsado por la Unidión de Docentes Argentinos (UDA) y también por la Confederación de Trabajadores de la Educación (Ctera), y replicado por los sindicatos provinciales, que contó con una fuerte adhesión de los docentes. Una semana después, varias provincias continúan sin resolver el conflicto tras intensas negociaciones sin resultados, y con posibilidad de nuevas huelgas.

La docencia se moviliza porque, en 19 de las 24 jurisdicciones del país, los salarios estatales se encuentran por debajo de la línea de pobreza. Este dato se respalda, paradójicamente, en un informe del Ministerio de Capital Humano publicado en diciembre pasado. Allí queda expresado que sólo cinco provincias se encuentran por encima del monto que INDEC define como pobreza: Córdoba, Neuquén, Santa Cruz, Santiago del Estero y Tierra del Fuego son las únicas que cobran por sobre $1.308.713.

Los conflictos provinciales

En Corrientes, la gestión de Juan Pablo Valdés y los delegados gremiales no consiguen ponerse de acuerdo. Ya llevan tres reuniones en las que la gobernación realiza ofertas insuficientes para la consideración de los sindicatos. En la última, que tuvo lugar el miércoles pasado, luego del paro del lunes con una fuerte adhesión de hasta el cien por ciento en algunas localidades, los delegados de SUTECO esperaban una propuesta de alrededor del 10 por ciento de aumento inicial, con la posibilidad de nuevas revisiones. Sin embargo, la gobernación volvió a ofertar un 6 por ciento que ni siquiera cubre la mitad de la pérdida que tuvieron en estos seis meses de salarios congelados.

En Córdoba, la situación no se distiende. La semana pasada, la Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba (UEPC) rechazó la propuesta del gobierno provincial y anunció que, en caso de que no aparezca una oferta superadora, este miércoles 11 realizarán un paro provincial de 24 horas con movilización, además de adherirse a la huelga del lunes.

En Rio Negro, el congreso de la Unter, principal gremio docente de la provincia, resolvió en la madrugada del viernes exigir al gobierno provincial un llamado “urgente” a una nueva paritaria docente. Determinaron como fecha límite el 11 de marzo. De lo contrario, advirtieron que convocarán dos jornadas de paro, además de la prevista para el 9 de marzo por el Día de la Mujer.

La huelga está programada para el 13 y 19 de marzo, según anunciaron los delegados sindicales en el congreso que se desarrolló en la Escuela 58 de Villa Regina. Además, donde denunciaron que el gobierno provincial le descontará el día a quienes adhirieran al paro de mujeres. “La decisión expone la contradicción entre los discursos oficiales sobre igualdad y las políticas que disciplinan económicamente a quienes visibilizan las desigualdades y defienden sus derechos”, expresaron desde Unter.

El escenario en San Juan no es más auspicioso. La Unión Docentes Agremiados Provinciales (UDAP) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), dos de las tres organizaciones que componen la mesa de negociación con el gobierno provincial, anunciaron medidas de fuerza para esta semana, tras el desacuerdo con la oferta recibida por la gobernación. La UDAP, que agrupa a la mayor cantidad de maestros en la provincia, resolvió la convocatoria de un paro de 48 horas para el miércoles 11 y el jueves 12 de marzo, y aseguraron que la situación docente es “crítica”.

Por su parte, la provincia de Buenos Aires acordó con el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) un aumento del 9 por ciento en tres instancias, más una bonificación. El bono no remunerativo será de 28.700 pesos, bajo la denominación de “Compensación FONID/Conectividad”. De esta manera, un maestro de grado con jornada simple pasaría a cobrar en el cuarto mes del año 850 mil pesos, lo que representa un aumento de 100 mil con relación a enero.