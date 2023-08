El Concejo Deliberante aprobó el aumento del boleto de colectivos

Este miércoles, los concejales del oficialismo por mayoría aprobaron el nuevo valor del pasaje de colectivos urbanos en la ciudad de Formosa. Una vez que la ordenanza sea promulgada comenzarán a regir estos nuevos valores, que ponen el pasaje común a 160 pesos y el trasbordo a 225. Por esta razón, la AM99o se puso en contacto con José Olmedo, quien es el secretario de transporte de la municipalidad de Formosa, para que nos brinde más información al respecto.

Va a estar en vigencia dentro de 20 a 25 días teniendo en cuenta de que la ordenanza la debe promulgar el ejecutivo municipal luego de hacer trámites ante la CNRT. Luego se pasa a los distintos estamentos de nación y servicios. Allí recién se empieza a divulgar la información en los aparatos de cada colectivo. Quizás se termine de realizar para los primeros días de octubre.

De esta manera, el funcionario detalló que la nueva actualización se debe a la inflación, la devaluación del peso y los costos operativos de la empresa. A su vez señalo el valor del combustible, los repuestos y los salarios del personal.

El pedido de aumento se realizó ya en los primeros días de junio cuando la empresa había pedido un boleto a $185. Y si bien no es algo que nos guste a todos, es necesario para poder tener un buen servicio de transporte público en Formosa.

Por otra parte, critico a los concejales de la oposición de quienes dijo que no saben de economía ya que quisieron poner un ajuste de acuerdo al incremente salarial otorgado en la provincia lo que iba a llevar al boleto a un valor de 350 pesos. Si no se llevaba a cabo este aumento el transporte se caía, lo cual implicaba 250 familias sin trabajo, algo que no es gracioso.

Según un relevamiento Formosa es la provincia que menos subsidios al transporte recibe por parte del gobierno nacional. Pesos, lo cual era muy por arriba de lo que solicito la empresa.