El Colorado vivió un domingo récord de turistas

El domingo 25, el equipo de Promoción Turística del Ministerio de
Turismo de la provincia de Formosa, junto al intendente de El Colorado,
Mario Brignole, y su equipo de gestión, recorrió el Parque Acuático,
ubicado en el Camping Municipal, en una jornada marcada por una
convocatoria récord de visitantes provenientes de distintas provincias y de
países vecinos.
Durante la jornada se desarrollaron juegos, actividades recreativas con
premios y se presentaron diversas propuestas para difundir los destinos y
atractivos turísticos de la provincia, fortaleciendo el vínculo con los
visitantes.
Conocida como La Perla del Sur, El Colorado vivió un domingo diferente,
con un camping colmado y un cierre festivo con espectáculo en vivo, que
contó con la participación de artistas locales y nacionales, en un evento de
acceso libre y gratuito.
Estas acciones se enmarcan en el trabajo conjunto que se continúa
desarrollando entre el Municipio de El Colorado y el Ministerio de
Turismo, con el objetivo de seguir impulsando el turismo, la recreación y el
desarrollo local.
El Camping Municipal cuenta con parrillas, sanitarios, zona de acampe y
senderos.
El Parque Acuático posee ingreso diferenciado: locales $3.000 y turistas
$6.000, con horarios de martes a viernes de 15 a 20 horas y sábados y
domingos de 10 a 20 horas.
