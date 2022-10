El Colorado adhiere a los aumentos anunciados por el Gobernador Insfrán

En contacto con la AM990 el contador Mario Brignole, intendente de la ciudad de El Colorado se refirió a la postura que tomará su municipio con respecto a los anuncios de aumentos del Gobernador Insfrán.

“Nosotros en una reunión previa con los concejales del PJ, tuvimos que hacer cambios presupuestales para poder adherirnos al 10 % de aumento y al 50% de las asignaciones, pero adherirnos a un bono de 20 mil pesos que se pagara también con el SAC”, dijo y añadió que: “Esto beneficia a 600 trabajadores”.

Respecto a la sequía, indicó que: “La verdad que vino bien la lluvia, si bien no alcanza, porque esta sequía esta afectando a todo el país, pero por el resto seguimos trabajando”. Destacó que en noviembre y diciembre van a haber inauguraciones de pavimentaciones urbanas, ilumunaciones led, de campings, sanitarios, entre otras cosas. Todo para poder dar trabajo a mano de obra desopcupada del poblado”, agregó.

Por último, comentó que el Parque Acuático aún no está habilitado, ya que hay una obra por finalizar. “Ni bien el ingeniero, la arquitecta me entreguen la obra a fin de mes, ahi empezaremos a organizar la inauguración”, cerró.