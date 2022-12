El clima de enfrentamiento entre el FdT y JxC paraliza la actividad de la Cámara de Diputados

La C谩mara de Diputados ingres贸 en una virtual par谩lisis tras el fracaso de la sesi贸n de elecci贸n de autoridades de esta semana y el escandaloso plenario que se realiz贸 a continuaci贸n, en los que Juntos por el Cambio no prest贸 qu贸rum, y se profundiza el clima de enfrentamiento entre el Frente de Todos y la coalici贸n opositora.

Por lo pronto, desde ambos sectores principales de la C谩mara baja decidieron avanzar con proyectos por los que piden o pedir谩n expulsiones o sanciones contra los integrantes de las bancadas contrarias, por los desmanes de la 煤ltima sesi贸n.

Todas las cuestiones recaer谩n en la comisi贸n de Asuntos Constitucionales, destino reglamentario de este tipo de solicitudes que rara vez avanzan, mucho menos en un escenario de paridad de fuerzas tan marcado como el actual.

Pedidos de sanciones y expulsiones

Desde el Frente de Todos se pidi贸 la expulsi贸n de la C谩mara del titular de la bancada del PRO, Cristian Ritondo, luego de los gestos ofensivos y obscenos que realiz贸 durante la sesi贸n del jueves contra la presidenta del cuerpo, Cecilia Moreau.

En medio de un fuerte rechazo a las actitudes de JxC durante las frustradas sesiones de esta semana, la diputada del Frente de Todos (FdT), Mara Brawer, solicit贸 el viernes la expulsi贸n de Ritondo, por “inhabilidad moral“, en una iniciativa que fue firmada por 41 legisladores de la coalici贸n oficialista.

Los cuestionamientos al diputado del PRO constituyeron el ep铆logo de una jornada escandalosa en la C谩mara baja, en la que la bancada oficialista no pudo conseguir que se aprobara la creaci贸n de varias universidades nacionales.

Cuando la sesi贸n del jueves ya hab铆a terminado y mientras se acercaba a la salida del recinto, Ritondo alz贸 ambas manos e hizo un gesto obsceno con las manos que dur贸 un instante, porque r谩pidamente uni贸 las palmas, como si se despidiera de los oficialistas.

Por su parte, Juntos por el Cambio pedir谩 expulsiones para el bonaerense Rodolfo Tailhade; la entrerriana Blanca Osuna y para la propia Moreau, titular de la C谩mara.

Desde el PRO acusan a Tailhade de homof贸bico por sus dichos sobre “sodomizar” a los radicales; a Osuna de haberle gritado “asesino” a Gerardo Milman, en el marco de la causa sobre el intento de magnicidio a la vicepresidenta Cristina Fern谩ndez de Kirchner; y a la propia Moreau por sus intervenciones en el manejo de la sesi贸n.

El oficialismo suma respaldos a la figura de Cecilia Moreau / Foto: Pepe Mateos.

Respaldos y rechazos a Cecilia Moreau, que seguir谩 al frente

En tanto, el oficialismo suma respaldos a la figura de Cecilia Moreau, que el jueves no pudo ser reelegida para renovar su cargo porque la mayor铆a de los bloques opositores decidi贸 no dar qu贸rum; aunque seguir谩 por un a帽o m谩s como m谩xima autoridad de la C谩mara porque as铆 lo establece el reglamento para los casos en que no se concreta la elecci贸n.

A esta continuidad, desde Juntos por el Cambio la consideran como d茅bil, ya que, si bien no cuestionan la legalidad, ponen de relieve “la escasa legitimidad para ejercer el cargo”.

En ese escenario, desde los dos espacios principales de la C谩mara imaginan una reuni贸n en el mediano plazo para desarrollar una sesi贸n preparatoria que otorgue ese aval m谩s fuerte a las autoridades, aunque ninguno de los referentes del FdT y de JxC se decide por estas horas a dar el primer paso de la reconciliaci贸n parlamentaria.

Desde la principal bancada opositora analizan diferentes estrategia judiciales, individuales o conjuntas, para avanzar sobre la decisi贸n de Cecilia Moreau de dejar sin efecto la resoluci贸n de la C谩mara que hab铆a dispuesto quienes ser铆an los nuevos representantes de Diputados ante el Consejo de la Magistratura.