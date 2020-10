El cierre del ciclo lectivo será con libreta abierta en Misiones

El Ministerio de Educaci贸n de Misiones formaliz贸 su plan de adecuaci贸n para las pautas de evaluaci贸n, acreditaci贸n y promoci贸n de los estudiantes en tiempos de emergencia sanitaria, mediante las cuales se tendr谩n a consideraci贸n las dificultades que pudieron presentarse en la vinculaci贸n pedag贸gica. Por otra parte, no habr谩 actos presenciales de fin de a帽o.

Alberto Galarza, presidente del Consejo General de Educaci贸n (CGE), quien explic贸 cu谩les ser谩n las pol铆ticas educativas para cerrar el a帽o: 鈥淓stamos trabajando con todo el staff como para poder cerrar de la mejor manera este ciclo lectivo y como ya lo expres贸 el ministro (Miguel Sedoff), en Misiones vamos a seguir con libretas abiertas con aquellos estudiantes que no hayan podido alcanzar los objetivos鈥.

Seg煤n consider贸, el objetivo es 鈥渜ue nadie repita de a帽o sino que tengamos una unidad temporal que permita a los chicos regularizar sus situaciones acad茅micas de ac谩 hasta marzo del a帽o que viene鈥.

Bajo estos lineamientos, se determin贸 que aquellos alumnos que seg煤n consideraciones de directivos y docentes hayan adquirido los conocimientos b谩sicos del a帽o que cursan, promocionar谩n y terminar谩n el a帽o el 4 de diciembre, tal como est谩 previsto. En tanto, aquellos que no alcanzaron los saberes b谩sicos, tendr谩n una instancia de continuidad bajo el concepto de libreta abierta.

鈥淟o que estamos tratando de armar es una unidad pedag贸gica de aquellos contenidos que son prioritarios y que hay que trabajarlos. Si no se pudo hacer en este a帽o, lo podemos hacer durante el mes de marzo del a帽o que viene. Es una instancia de continuidad, por eso no hay una ruptura en diciembre sino que el calendario contin煤a. Con aquellos que no alcanzaron los objetivos, que no pudieron vincularse, que adeudan espacios curriculares, seguiremos trabajando en el 2021 para que puedan acreditar el curso鈥, aclar贸 en relaci贸n a estos casos particulares.

Esto a su vez servir谩 a los docentes para saber con qu茅 grupos tienen que intensificar estrategias de ense帽anza y con cu谩les pueden seguir un ritmo habitual.

Seg煤n especific贸, alrededor del 10% del alumnado del nivel primario no logr贸 mantener el v铆nculo escolar y esto supone hoy por hoy la mayor preocupaci贸n de la cartera educativa. 鈥淓se 10% son aproximadamente 15.000 estudiantes con los que tendremos que trabajar mucho para poder vincularlos de nuevo al sistema鈥, detall贸. Sin embargo, indic贸 que hay m谩s de 150.000 estudiantes activos.

En cuanto al nivel medio, Galarza destac贸 que se logr贸 recuperar a miles de estudiantes mediante las mesas de ex谩menes virtuales. 鈥淢谩s de 8.000 estudiantes de alrededor de 13.000 que adeudaban materias pudieron regularizarlas, eso significa que en el futuro van a poder promocionar el a帽o porque se fueron sacando la mochila de las materias previas. Entonces, en el nivel medio si bien tambi茅n tenemos muchos conectados, pudimos tener una buena estrategia鈥, argument贸.

Para el nivel superior se est谩 trabajando en la apertura de las mesas retrasadas de julio y posteriormente se concretar谩n las de diciembre. En tanto, los ni帽os del nivel inicial promocionar谩n autom谩ticamente.

La costumbre cada a帽o al cerrar el ciclo lectivo es que cada escuela organice un acto, del que com煤nmente participan los docentes, alumnos, padres y todo el personal de la instituci贸n. Sin embargo, las celebraciones esta vez quedar谩n relegadas, aunque s铆 se esperan despedidas virtuales para no perder de vista la esencia de la cuesti贸n.