El Chapa Retegui iniciará su camino en el fútbol luego de Tokio 2020: la chance de dirigir a Boca junto a Carlos Tevez y las diferencias con el hockey

El director técnico tomó la decisión de alejarse de Las Leonas tras los Juegos Olímpicos para empezar a incursionar en otro deporte que lo apasiona. “Es algo que me motiva mucho”, manifestó.

Carlos Retegui es sinónimo de hockey. Más allá de su exitosa carrera como deportista, su figura como director técnico se encuentra asociada a los máximos logros conseguidos por Los Leones (medalla de oro en Río 2016) y Las Leonas (campeonas del mundo y ganadoras del Champions Trophy).

Al no tener prácticamente casilleros por llenar dentro del mundo del palo y la bocha, el Chapa reconoció en diálogo con Infobae que en su cabeza ya es una decisión tomada la de cambiar de hábitat y desembarcar dentro del fútbol, un espacio que suele ser mucho más despiadado a la hora de las críticas y presiones; pero él asegura estar preparado para esta nueva aventura.

Con el título ya en mano (se recibió en diciembre en la escuela de Luis Lescurieux, en Vicente López), sólo una cuestión de tiempo parece separar los caminos de Retegui y la pelota N° 5. “Cuando termine el proceso de las chicas en Tokio voy a trabajar en el fútbol, sin ninguna duda. Es algo que me motiva mucho. Tengo grandes amigos en el fútbol, y me estoy preparando”, anunció el oriundo de San Fernando.

Aunque avisó que puede existir la posibilidad de continuar el proceso del seleccionado femenino de hockey uno o dos años, hasta el Mundial de 2022 que se desarrollará en España y Holanda, la intención de arribar en el fútbol es una decisión tomada.

Durante la entrevista realizada en el CeNARD, de cara a la puesta a punto para afrontar la Pro League, Retegui hizo mención a las diferencias que existen entre ambas disciplinas y la palabra “sacrificio”.

“El fútbol es diferente, es un deporte súper profesional. Sos mirado por todo el país. Hoy sos Dios y mañana el Diablo. A la media hora sos Dios otra vez, y a la media hora sos otra vez el Diablo. Es un deporte en el que hay que prepararse mentalmente y que es un esfuerzo importante en lo emocional, donde hay que tener una contención para las críticas”, expresó el entrenador que viene de ganar el oro en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Y luego, agregó: “Las críticas no me afectan, me río; pero a mi papá, que tiene 77 años, sí. Por eso le digo que no lea nada, porque son unos salames, con todo respeto a los salames de Tandil”.

Los que conocen a Retegui no dudan en definirlo como un perfeccionista, una persona que está atenta a todos los detalles y que busca en todo momento sacar lo mejor de cada uno de sus dirigidos, los empuja a tratar de dar siempre un paso adelante. Aunque su cabeza está al ciento por ciento puesta en el que podría ser su último Juego Olímpico ligado al hockey, durante este último tiempo recibió algunos sondeos vinculados a la pelota.

“Tuve charlas. Fueron con dos clubes de Argentina y una de España. Pero uno tiene que estar tranquilo. Todo llega en su momento. Hoy lo importante es poner la cabeza en las chicas, en Las Leonas, en el equipo y en el Juego Olímpico. Si en el día de mañana llega el fútbol, bienvenido. Y si no llega es porque algo mejor va a llegar. Mis viejos me educaron de esa manera y pienso así”, confesó.

A raíz del fuerte vínculo que lo une con Carlos Tevez, hace algunos años, cuando el delantero decidió marcharse rumbo al Shanghai Shenhua de China, surgió una información que marcaba que tras el retiro del Apache podían juntarse para formar un cuerpo técnico. “Yo soy su amigo, y los amigos estamos para todo. Y fundamentalmente para los momentos difíciles. Carlitos sabe que yo lo voy a acompañar”. Aunque luego, aclaró: “Hoy lo veo muy contento en Boca, lo veo reencontrándose con gente que lo ha ayudado, como Román (Riquelme). Son dos íconos en uno de los clubes más importantes del mundo. Sin ninguna duda. Carlos sabe que está en mi corazón. No hay función con un amigo”.

El Chapa es un confeso hincha de River, mientras que el futbolista es un símbolo e ídolo de Boca. Ante la consulta de Infobae, no dudó en afirmar que su pasión por el elenco millonario no le sería un impedimento para tomar las riendas de la conducción del club de La Ribera. “¡Más vale que agarro! Boca es uno de los más grandes del mundo”. Igualmente, puntualizó que en este momento el Xeneize se encuentra en buenas manos: “Ahora no, está Miguel (Russo). Está muy bien liderado Boca con Miguel, es una persona con sabiduría, experiencia. Y en esos lugares tienen que haber gente con esa condición. La experiencia no es algo que uno compra. Uno no va a la farmacia y pide dos kilos de experiencia. Es como lo que decía antes: el fútbol es muy difícil, hay que tener una espalda ancha, y hoy me parece que Boca está muy bien acompañado. Miguel es una persona de bien, que se ha manejado con una conducta intachable durante toda su vida en el fútbol, y yo le deseo lo mejor. Y Carlitos es amigo, así que él sabe que cuando quiere tomar unos mates me manda un mensaje y nos sentamos para pasar un momento lindo”.