El centro de salud “Luis María Codda” ofreció servicios de salud y realizó vacunación en el barrio Divino Niño

Mediante visitas casa por casa, un equipo de salud realizó la captación de pacientes con la respectiva programación de turnos, completó esquemas de las distintas vacunas en niños y adultos e informó sobre las prestaciones sanitarias disponibles.

En el marco de las acciones permanentes de promoción de la salud y prevención de enfermedades, implementadas por el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del Ministerio de Desarrollo Humano, el martes 9 de junio, personal del centro de salud “Luis María Codda” llevó adelante una recorrida por el barrio Divino Niño, donde efectuó visitas domiciliarias para informar a los vecinos sobre los servicios de salud gratuitos que están disponibles en el efector y, a la vez, efectuó la aplicación de vacunas.

La directora del establecimiento, la doctora Lorena Díaz, destacó la importancia de este tipo de acciones y señaló que “salir al encuentro de los vecinos nos permite fortalecer el vínculo con la comunidad, conocer de primera mano sus necesidades y garantizar que cada persona pueda acceder oportunamente a los servicios de salud que tiene a disposición”.

El equipo interdisciplinario a cargo de la actividad, estuvo integrado por obstetras, enfermeros y vacunadores, quienes dialogaron con las familias y, además, relevaron distintas demandas vinculadas a la salud y realizaron tareas de captación de pacientes para su seguimiento y atención en el centro de salud.

Eso abarcó la captación de embarazadas, a quienes se les programaron turnos para interconsultas y controles prenatales. Asimismo, el servicio de obstetricia invitó a las mujeres a realizarse el control anual de PAP, estudio fundamental para la detección temprana del cáncer de cuello uterino.

“Estas visitas nos permiten identificar situaciones que requieren seguimiento y facilitar el acceso a controles que son esenciales para el cuidado de la salud, especialmente en embarazadas y mujeres en edad fértil”, remarcó la directora.

La misma modalidad se implementó con niñas y niños menores de dos años, para quienes se programaron turnos destinados a la atención pediátrica y a la evaluación integral de su crecimiento y desarrollo.

Por otra parte, se realizó la captación y monitoreo de pacientes con enfermedades crónicas, principalmente personas con diagnóstico de hipertensión arterial. En esos casos, se asignaron turnos para consultas médicas y controles periódicos, con el objetivo de asegurar un adecuado seguimiento.

En materia de inmunización, se ofreció a los vecinos todas las vacunas que se encuentran incorporadas al Calendario Nacional de Vacunación para todas las etapas de la vida “pero, se hizo especial hincapié en la aplicación de la vacuna antigripal destinada a las personas que están en los grupos de riesgo, reforzando así las estrategias de prevención frente a las enfermedades respiratorias propias de la temporada invernal”, subrayó Díaz.

Para cerrar, la funcionaria anunció que “este trabajo va continuar en los próximos días hasta completar con las visitas a la totalidad de las casas del barrio”.