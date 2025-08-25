El centro de salud Lote 8 sigue reforzando la vacunación en terreno en las comunidades cercanas

La estrategia sanitaria abarca a todas las edades y se intensifica en la
población adulta.
Como parte del amplio trabajo que llevan a cabo los efectores de salud de
toda la provincia, para facilitar el acceso a las vacunas a las personas de
distintas edades, el centro de salud de Lote 8, está llevando a cabo jornadas
de vacunación en terreno, mediante recorridas programadas por las
comunidades de la zona.
Al respecto, el director de ese centro sanitario, el licenciado Diego
Fernández, comentó que el equipo de vacunación llegó en esta oportunidad
a la comunidad Tres Palmas “como venimos haciendo, para que se puedan
completar las vacunas de Calendario en todas las edades. Y también, los
refuerzos COVID que corresponden” explicó.
Indicó, que en esta nueva salida a terreno “se puso énfasis en la aplicación
de la vacuna contra la hepatitis A, a las personas adultas” en el marco de un
trabajo intensivo que se viene haciendo, coordinado desde el nivel central
del Ministerio de Desarrollo Humano “para que los adultos puedan
completar sus esquemas de vacunación”.
En ese sentido, explicó que, habitualmente “estamos enfocados en las
vacunas de los niños porque son una población muy vulnerable ante las
enfermedades y a veces, los adultos quedan con sus vacunas incompletas”.
Por eso, en este momento “se está haciendo como una campaña general de
vacunación y lo estamos haciendo comunidad por comunidad”, donde los
vacunadores controlan los carnets minuciosamente para constatar las dosis
que faltan y posteriormente, aplicar las vacunas de acuerdo a lo que indica
el Calendario por edades y condiciones específicas de salud de cada
persona.
Asimismo, mencionó que el accionar es complementado con charlas en las
que se promueve la importancia de tener los carnets completos y al día en
todas las etapas de la vida “y se remarca, que las vacunas no evitan las
enfermedades, pero sí, previenen las complicaciones que pueden acarrear,
ya que varias de ellas pueden ser muy graves, sobre todo en quienes se
consideran pacientes de riesgo”.
Y agregó, que otro de los puntos que se recalca es “que están reapareciendo
enfermedades que estaban erradicadas desde hace muchos años y no
debemos permitir que siga ocurriendo. Si mantenemos las vacunas
actualizadas y completas en todas las edades, podemos evitarlo”, reiteró.
Por otro lado, expuso que en las charlas se incluye la promoción del lavado
de manos, como hábito fundamental para eliminar los virus, bacterias y
otros agentes infecciosos causantes de muchas enfermedades.