El centro de salud Lote 8 sigue reforzando la vacunación en terreno en las comunidades cercanas

La estrategia sanitaria abarca a todas las edades y se intensifica en la

población adulta.

Como parte del amplio trabajo que llevan a cabo los efectores de salud de

toda la provincia, para facilitar el acceso a las vacunas a las personas de

distintas edades, el centro de salud de Lote 8, está llevando a cabo jornadas

de vacunación en terreno, mediante recorridas programadas por las

comunidades de la zona.

Al respecto, el director de ese centro sanitario, el licenciado Diego

Fernández, comentó que el equipo de vacunación llegó en esta oportunidad

a la comunidad Tres Palmas “como venimos haciendo, para que se puedan

completar las vacunas de Calendario en todas las edades. Y también, los

refuerzos COVID que corresponden” explicó.

Indicó, que en esta nueva salida a terreno “se puso énfasis en la aplicación

de la vacuna contra la hepatitis A, a las personas adultas” en el marco de un

trabajo intensivo que se viene haciendo, coordinado desde el nivel central

del Ministerio de Desarrollo Humano “para que los adultos puedan

completar sus esquemas de vacunación”.

En ese sentido, explicó que, habitualmente “estamos enfocados en las

vacunas de los niños porque son una población muy vulnerable ante las

enfermedades y a veces, los adultos quedan con sus vacunas incompletas”.

Por eso, en este momento “se está haciendo como una campaña general de

vacunación y lo estamos haciendo comunidad por comunidad”, donde los

vacunadores controlan los carnets minuciosamente para constatar las dosis

que faltan y posteriormente, aplicar las vacunas de acuerdo a lo que indica

el Calendario por edades y condiciones específicas de salud de cada

persona.

Asimismo, mencionó que el accionar es complementado con charlas en las

que se promueve la importancia de tener los carnets completos y al día en

todas las etapas de la vida “y se remarca, que las vacunas no evitan las

enfermedades, pero sí, previenen las complicaciones que pueden acarrear,

ya que varias de ellas pueden ser muy graves, sobre todo en quienes se

consideran pacientes de riesgo”.

Y agregó, que otro de los puntos que se recalca es “que están reapareciendo

enfermedades que estaban erradicadas desde hace muchos años y no

debemos permitir que siga ocurriendo. Si mantenemos las vacunas

actualizadas y completas en todas las edades, podemos evitarlo”, reiteró.

Por otro lado, expuso que en las charlas se incluye la promoción del lavado

de manos, como hábito fundamental para eliminar los virus, bacterias y

otros agentes infecciosos causantes de muchas enfermedades.