El centro de salud “El Pucú” llevó adelante una jornada integral con estudios gratuitos y múltiples servicios

Se realizaron mamografías, PAP y test HPV. Además, se brindaron charlas

sobre distintos temas orientados al cuidado de la salud.

En el marco de las actividades de cierre del Mes de la Mujer y en vísperas

del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se

conmemora el jueves 26 de marzo, el centro de salud “El Pucú” llevó

adelante este miércoles 25 una importante jornada de atención integral.

Para ello, desde el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del

Ministerio de Desarrollo Humano, se dispuso la presencia del camión

sanitario donde se concretaron más de 25 mamografías gratuitas, a cargo de

la Coordinación del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer

de Mama.

La directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebrecht, destacó que la

convocatoria “tuvo muy buena concurrencia” y explicó que previamente se

había citado a las vecinas, para reiterarles la importancia que tiene el

control mamográfico en la detección precoz del cáncer de mama.

Resaltó, en ese sentido, que las mamografías fueron analizadas por los

especialistas en diagnóstico por imagen y, como se viene haciendo en cada

accionar de los camiones sanitarios “los resultados fueron entregados a las

pacientes en mano, al cabo de pocos minutos, con sus respectivos

informes”, resaltó.

Asimismo, señaló que durante la jornada también se efectuaron, a

demanda, tomas de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y test de

HPV en los casos que lo requerían.

“Fue un amplio trabajo realizado en conjunto por las áreas de ginecología y

obstetricia durante toda la mañana para captar a las pacientes que asistieron

para hacerse la mamografía, como también a quienes acompañaban o

llevaban a sus hijos al consultorio de pediatría, para que aprovechen y

accedan a estos estudios clave para la detección temprana del cáncer de

cuello uterino”, indicó.

En paralelo, el Servicio de Salud Mental desarrolló actividades recreativas

destinadas a niñas y niños, incluyendo juegos, pintura y lectura de cuentos,

con el objetivo de brindar contención y permitir que las madres pudieran

realizar sus consultas y estudios con mayor tranquilidad.

Y se incluyó también la promoción de hábitos saludables, con

recomendaciones sobre la importancia del consumo de alimentos frescos y

de estación, poniendo énfasis en evitar el consumo de los productos

ultraprocesados. “En este espacio se compartió un desayuno con la

preparación de agua saborizada natural y la entrega de frutas”, agregó la

doctora.

Más adelante, destacó que se contó con la participación activa de los demás

servicios del centro de salud, entre ellos odontología “que ofreció charlas y

atención en consultorio”; enfermería; vacunación “que aplicó vacunas a

adultos mayores que estaban en la sala de espera”; farmacia con la entrega

de medicamentos; “y las áreas de pediatría y clínica médica, que atendieron

consultas programadas y a demanda”.

“Fue una mañana de atención integral que incluyó a todos los servicios”,

subrayó Liebrecht, remarcando el compromiso que mantiene el Gobierno

de Formosa, ofreciendo a la población el acceso equitativo a las

prestaciones de salud, gratuitas y de calidad.