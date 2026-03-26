El centro de salud “El Pucú” llevó adelante una jornada integral con estudios gratuitos y múltiples servicios

Se realizaron mamografías, PAP y test HPV. Además, se brindaron charlas
sobre distintos temas orientados al cuidado de la salud.
En el marco de las actividades de cierre del Mes de la Mujer y en vísperas
del Día Mundial de Prevención del Cáncer de Cuello Uterino, que se
conmemora el jueves 26 de marzo, el centro de salud “El Pucú” llevó
adelante este miércoles 25 una importante jornada de atención integral.
Para ello, desde el Gobierno de la provincia de Formosa, a través del
Ministerio de Desarrollo Humano, se dispuso la presencia del camión
sanitario donde se concretaron más de 25 mamografías gratuitas, a cargo de
la Coordinación del Programa Provincial de Detección Precoz del Cáncer
de Mama.
La directora del centro de salud, la doctora Lidia Liebrecht, destacó que la
convocatoria “tuvo muy buena concurrencia” y explicó que previamente se
había citado a las vecinas, para reiterarles la importancia que tiene el
control mamográfico en la detección precoz del cáncer de mama.
Resaltó, en ese sentido, que las mamografías fueron analizadas por los
especialistas en diagnóstico por imagen y, como se viene haciendo en cada
accionar de los camiones sanitarios “los resultados fueron entregados a las
pacientes en mano, al cabo de pocos minutos, con sus respectivos
informes”, resaltó.
Asimismo, señaló que durante la jornada también se efectuaron, a
demanda, tomas de muestras para estudios de Papanicolaou (PAP) y test de
HPV en los casos que lo requerían.
“Fue un amplio trabajo realizado en conjunto por las áreas de ginecología y
obstetricia durante toda la mañana para captar a las pacientes que asistieron
para hacerse la mamografía, como también a quienes acompañaban o
llevaban a sus hijos al consultorio de pediatría, para que aprovechen y
accedan a estos estudios clave para la detección temprana del cáncer de
cuello uterino”, indicó.
En paralelo, el Servicio de Salud Mental desarrolló actividades recreativas
destinadas a niñas y niños, incluyendo juegos, pintura y lectura de cuentos,
con el objetivo de brindar contención y permitir que las madres pudieran
realizar sus consultas y estudios con mayor tranquilidad.
Y se incluyó también la promoción de hábitos saludables, con
recomendaciones sobre la importancia del consumo de alimentos frescos y
de estación, poniendo énfasis en evitar el consumo de los productos
ultraprocesados. “En este espacio se compartió un desayuno con la
preparación de agua saborizada natural y la entrega de frutas”, agregó la
doctora.
Más adelante, destacó que se contó con la participación activa de los demás
servicios del centro de salud, entre ellos odontología “que ofreció charlas y
atención en consultorio”; enfermería; vacunación “que aplicó vacunas a
adultos mayores que estaban en la sala de espera”; farmacia con la entrega
de medicamentos; “y las áreas de pediatría y clínica médica, que atendieron
consultas programadas y a demanda”.
“Fue una mañana de atención integral que incluyó a todos los servicios”,
subrayó Liebrecht, remarcando el compromiso que mantiene el Gobierno
de Formosa, ofreciendo a la población el acceso equitativo a las
prestaciones de salud, gratuitas y de calidad.