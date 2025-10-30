El CEMENURK desarrolló la charla “El arte y su impacto en la salud” con la presencia de tres reconocidas artistas

En el marco de las actividades de Octubre Rosa, por el mes de

concientización y prevención del cáncer de mama, este jueves 30 de

octubre, por la mañana, el Centro de Medicina Nuclear y Radioterapia “Pte.

Néstor Carlos Kirchner” (CEMENURK), llevó adelante una charla a cargo

de tres reconocidas artistas independientes formoseñas, y destinada a

pacientes, ex pacientes, familiares y amigos.

Se trata de Claudia Belloni, profesora en Artes Visuales y Kinesióloga;

Liliana Crocci, profesora de Arte Mix; y Delia Pereira, fotógrafa, profesora

y licenciada en Historia, quienes reflexionaron acerca de cómo el arte

puede influir en la salud física, mental y emocional, de manera positiva,

promoviendo el bienestar integral a través de la práctica artística y la

expresión.

Esta actividad buscó inspirar a la comunidad a reconocer el arte no sólo

como una forma de expresión, sino también como una herramienta de

cuidado personal y social.

Al respecto, la profesora Claudia Belloni, explicó que la propuesta a la que

bautizaron “SanArte”, es un juego de palabras que habla de la salud y el

arte y nació a raíz de un primer taller de pintura donde cada paciente pudo

desarrollar su expresión artística.

“Fue una primera experiencia. Entonces, lo que hicimos es ver cómo se

manejaban con los colores, qué les provocaba empezar a pintar, qué sentía

cada uno, porque, como digo yo, lo que sana es la medicina. No hay duda

de ello, que el trabajo médico es irreemplazable”, indicó.

Y añadió: “Lo que hacemos con el tema del arte es ayudar a sentirnos un

poco mejor, a que ese momento que uno se concentra en la pintura, uno es

como que vuela, se mete en su trabajo, se relaja, está concentrado en eso y

todo lo otro queda afuera, uno disfruta de ese placer”.

Asimismo, sostuvo que “lo que pasa en los talleres es algo muy particular”

porque “la gente empieza a compartir y a contar cada uno” su historia y su

sentir.

“En fin, uno va vivenciando, no solamente a través de lo que queda en la

obra en sí, sino lo que va pasando a cada uno por su mente y su cuerpo en

ese momento”, manifestó.

En esta oportunidad, señaló Belloni, las tres artistas pudieron abordar, cada

una desde su experiencia con la salud y el arte, de qué manera lo desarrolla

cada una con el fin de promover esta práctica en este público puntual.