El casamiento de Jorge Lanata y Elba Marcovecchio: un lujoso haras con 120 invitados, menú de cinco pasos y más detalles de la boda

Luego de dos años de relación, finalmente Jorge Lanata y Elba Marcovecchio dieron el sí frente al altar en una emotiva noche, rodeados de amigos, familiares y varios famosos.

La cita fue a las 20, cuando se dio inicio la ceremonia religiosa dirigida por el ex vocero de Jorge Bergoglio, el padre Guillermo Marcó, que cerca de media hora después concretó la unión de los enamorados.

Al finalizar la misa, los recién casados y sus allegados se trasladaron a Dok Haras, un lujoso campo ubicado en Exaltación de la Cruz: el lugar elegido por el periodista y la abogada para realizar la mega fiesta de su boda, en la que hubo 120 invitados, entre los que estuvo el ex presidente Mauricio Macri.

La recepción comenzó unos minutos antes de las 21 y la pareja eligió no hacer diferencias con la prensa. En este sentido, los periodistas y fotógrafos degustaron la misma variedad de entradas que el resto de los presentes.

Hubo empanadas con diferentes salsas, buñuelos de espinaca con queso brie y bocaditos con verduras y distintos cortes de carne.

En cuanto a las bebidas, hubo una barra de tragos y se sirvieron vinos blancos y tintos de Catena Zapata y otros champagnes.

Para la cena se preparó un amplio menú de cinco pasos con variedad para vegetarianos, veganos y celíacos, y maridaje de vinos.

Las entradas fueron dos: tapadito de langostinos con alioli de leche de tigre, batatas confit y papas crocantes o burrata piccola, carpaccio de remolacha, manzanas, nueces y gremolata de choclo ahumado.

Para el plato principal las opciones fueron: trucha a la parrilla, puré de zucchini bien cremoso, tomates y huevito de codorniz, o gigot de cordero ahumado lentamente con pesto de hierbas frescas, portobellos relleno, papas solano y pepitas de granada.

Finalmente, el postre: nuevo milenio de chocolate, morena de maracuyá, helado de pistacho y crema de vainilla. Luego, café con bocaditos dulces. Para el brindis, el champagne elegido fue Veuve Clicquot Brut.

En la invitación se aclaró que el casamiento tenía un código de vestimenta. Es por eso entre las mujeres se vieron varios vestidos de largo y los hombres se lucieron vestidos de traje.

Entre los presentes, se vio a los periodistas Nicolás Wiñazki, Rodolfo Barili, Luciana Geuna, Maru Dafaurf y Diego Leuco. También estuvo Mariana Fabbiani, el abogado Mauricio D’alessandro y el diputado Martín Tetaz.

Elba Marcovecchio se destacó con su vestido de novia, el único que se hizo y el que vistió a lo largo de toda la noche. Se trató de un diseño exclusivo de Gino Bogani, blanco, al cuerpo y con corte niveo, tradicional.

Como en la mayoría de los casamientos estuvieron las diferentes tandas de baile típicas de la celebración. No obstante, a diferencia de muchas de estas fiestas, la pareja eligió sacar uno de los momentos más característicos.

Tanto ella como Jorge Lanata, acordaron en sacar el carnaval carioca del festejo, por lo que no hubo cotillón.

En cuanto a la privacidad del evento, si bien en muchas celebraciones de famosos se les suele pedir a los invitados que no lleven celulares o que no los utilicen para sacar fotos, en este caso todos pudieron tener consigo sus teléfonos.

“Es privado, reservado, y si uno no confía en sus amigos sería raro. Una entiende que no van a estar posteando algo que no corresponda”, confesó a Clarín la abogada horas antes del evento.

Los regalos y la luna de miel

Jorge Lanata y Elba Marcovecchio habían anticipado a sus invitados que no querían regalos. En su lugar, pidieron que el dinero que planeaban destinar a sus obsequios lo donen al comedor Los Piletones, de Margarita Barrientos. Es por eso que en el predio no se vio a nadie llegar con ninguna sorpresa.

En la tarjeta de invitación, en lo referente a la “Mesa de regalos”, los novios avisaron: “Como lo único que quisiéramos es un original de Rothko (en Christie´s 3M USD aproximadamente los más baratos) hemos decidido que lo más oportuno es donar los regalos a quien los necesite y haga un buen uso de ellos: la fundación Margarita Barrientos”.

“Recibirán en los próximos días los links de sus necesidades por WhatsApp. No sean ratas, piensen que no es para nosotros y quedarán muy mal (con nosotros) si eligen el costo de un portarretratos. Gracias”, concluían.

Según adelantó el propio Lanata tras dar el sí, hasta el momento habían recaudado cinco millones de pesos.

Acerca de la planificación de la luna de miel, la esposa del periodista contó antes de la boda que no habría viaje inmediato: “Por ahora no. Los dos decidimos mantenernos activos en nuestras labores y de hecho el lunes estaremos ambos trabajando. Pero se lo voy a proponer para hacer algo a fin de año. El destino que deseo ir para mi lunes de miel es París”.