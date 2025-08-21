El camino a la reforma constitucional: La Convención Constituyente consolidó cambios en materia de justicia y derechos sociales

La Convención Constituyente de Formosa retomó las sesiones en la tarde del miércoles 20, en la Legislatura Provincial, y avanzó en la actualización del marco legal de la provincia. Durante la jornada, los miembros aprobaron la incorporación de un nuevo artículo que le da rango constitucional al Consejo de la Magistratura, conforme a las funciones que ya desempeñaba según la ley provincial vigente.

Además, se introdujeron reformas en varios artículos clave de la Constitución: el artículo 71 fue modificado para ampliar los derechos de los adultos mayores; el artículo 72, por su parte, fue actualizado con un enfoque renovado sobre las personas con discapacidad, a la vez que se fortalecieron y ampliaron sus derechos; y el artículo 81 fue reformado para ampliar y actualizar los derechos vinculados al acceso a la salud en toda la provincia.

En relación al artículo nuevo, el texto reconoce al Consejo de la Magistratura como un organismo formal. En el mismo, se establece que el Consejo será responsable de proponer ante la Legislatura Provincial candidatos a jueces y funcionarios del Ministerio Público, presentando listas de al menos tres postulantes tras evaluarlos mediante concursos de antecedentes y oposición. Además, se aclara que su funcionamiento será reglamentado por ley.

Blanca Almirón, miembro informante durante la presentación de esta incorporación, destacó: “Entendemos que la justicia independiente es un pilar fundamental de la vida democrática y de la paz social. Por eso al elevar al Consejo de la Magistratura a rango constitucional, no solo consolidamos lo que construimos en estos años, sino que enviamos un mensaje político claro que en Formosa no hay lugar a la improvisación ni para la justicia de privilegios, aquí la justicia es del pueblo y para el pueblo”.

El bloque justicialista propuso una modificación integral del artículo 71, actualizando los derechos de los adultos mayores según sus necesidades actuales. Entre algunas de las principales modificaciones, el nuevo texto establece su derecho a la inclusión económica y sociocultural, al disfrute del tiempo libre, a una vivienda digna y a condiciones de convivencia que favorezcan su participación plena en la comunidad.

“Esta reforma se centra en la protección integral y revalorización del adulto mayor. Los adultos mayores pasan de ser beneficiarios pasivos, a protagonistas sociales activos. Dicha modificación se centra en el fortalecimiento de los derechos de las personas mayores en nuestra constitución provincial”, resaltó la convencional Alicia Benítez, durante su exposición.

En el caso del artículo 72, se modificó el enfoque sobre las personas con discapacidad. El nuevo texto las reconoce como sujetos plenos de derecho, amplía la mirada en materia de inclusión y promueve medidas de acción positiva destinadas a remover los obstáculos que limiten el pleno ejercicio de sus derechos.

La convencional Grissel Insfrán fue la encargada de exponer los fundamentos de la modificación del artículo, señalando que responde a un compromiso asumido por el bloque justicialista frente a las demandas de numerosas familias formoseñas. “La discapacidad no está en las personas, está en la sociedad, y en el Estado, que tiene barreras sociales, culturales y físicas que impiden su participación plena. Creemos en un Estado presente, solidario e inclusivo, un Estado que avanza hacia la igualdad real y hacia una sociedad que reconoce y valora la diversidad”, concluyó.

Por último, a partir de las modificaciones incorporadas al artículo 81, se amplió el alcance del derecho a la salud en la provincia de Formosa y se reconoce, de forma explícita, que toda persona tiene derecho a la protección de su salud.

Además, se incorporaron aspectos antes ausentes, como la rehabilitación y los cuidados paliativos, y se establece que los servicios deben garantizarse en todos los distritos sanitarios de la provincia, con un enfoque inclusivo, equitativo y respetuoso de la diversidad cultural. También se introduce la participación comunitaria, la capacitación permanente de trabajadores y sociedad, y la obligación de desarrollar investigación científica, biomédica y social.

Otra innovación es la exigencia de un vademécum obligatorio de medicamentos básicos, considerado un bien social, y la incorporación de un contralor ético y social sobre las prestaciones de salud.

“El sistema de salud de la provincia de Formosa tiene resultados concretos y palpables. Queda claro el avance, y el presente que tuvo la provincia. La modificación de este artículo es muy importante para la constitución de Formosa”, resaltó el convencional Adrián Muracciole.