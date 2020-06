El avance de la pandemia -Coronavirus en Argentina: las marcas récord que preocupan y pueden empujar una vuelta atrás

Mientras los expertos no pueden aún definir si ya estamos en el esperado pico de coronavirus o estamos todavía subiendo la cuesta, en un mismo día se igualó el récord diario de muertes (30) y se superó el de contagios en 24 horas. Y, al mismo tiempo, se alcanzaron otras dos marcas: 800 fallecidos en el parte matutino, 30.000 casos positivos en el parte vespertino. En este escenario, el ministro de Salud, Ginés González García, anticipó que el Gobierno analiza “volver para atrás” en el AMBA, el conglomerado GBA+CABA.

En las últimas 24 horas se reportaron 30 muertes y 1.531 nuevos contagios. El total de fallecidos ascendió a 815 y el de infectados pasó a 30.295. La información de este sábado sumó también otra cifra significativa: 59 contagiados en un mismo geriátrico en Flores, la que sería la más alta en una residencia porteña, y que volvió a poner en el centro de la atención a uno de los principales focos de contagio, al menos en la Ciudad de Buenos Aires.

Los adultos mayores, se sabe, son la población más vulnerable y también la que sufre los mayores índices de mortalidad. Hoy, la edad promedio es de los fallecidos es de 71,8, aunque viene bajando. En los varones, la franja de entre 71 y 80 años es la que representa el mayor porcentaje sobre el total de fallecidos (24,1%), seguida por la de 61 a 70 años (22,4%). En las mujeres, el grupo de 81 a 90 años agrupa el 30% de la mortalidad, seguida por el de 71 a 80 (26,1%).

Al mirar no sólo los fallecidos sino los contagiados, se nota una aceleración al alcanzar estas cifras “redondas”. Pasaron 9 días para trepar de los 20.000 contagios, cifra que se alcanzó el 4 de junio, a los 30.000 de hoy. Ese día, la cifra de muertos era 608. Así, en ese período hubo 10.000 contagios y 194 fallecimientos. Mirando hacia atrás, esos otros números que pueden verse como “mojones”, pasaron 12 días entre el caso 20.000 y el 10.000 (el 23 de mayo) y 175 muertes, y 18 días y 169 fallecimientos entre el 10.000 y el 5.000 (el 5 de mayo).

El viernes, el ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós, había admitido que está subiendo la tasa de contagios: el famoso R0, que a principios de junio había descendido a 1,08, y que ahora está en 1,12. Quirós lo atribuyó a que se expandieron los testeos del plan Detectar. Este sábado, el infectólogo Ricardo Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología, coincidió en este diagnóstico y resaltó que “la búsqueda activa en CABA nos muestra más casos, más diagnósticos. No es que hay más circulación, es la circulación que iba a haber”.

El escenario de la pandemia, y esencialmente su futuro, se define en los números que van delineando el avance del Covid-19. Uno de ellos, central, es el de la ocupación de camas. Las proyecciones indican ahora que la saturación se alcanzaría el 22 de julio en la Ciudad y el 18 de agosto en el Conurbano, bastante más adelante del 23 de junio que se calculaba hace unos días. Esta semana, 17 sociedades médicas se anticiparon a ese posible colapso: acordaron un protocolo ético para orientar a los profesionales respecto de la asignación de los recursos críticos.

Para los especialistas, los valores de los partes diarios son los que podrían ser esperables en este momento. Pero hay un dato, o mejor dicho un lugar, donde las alarmas están encendidas: el Gran Buenos Aires. “Hay que estar muy atentos y muy encima estos días para poner el freno donde haya que ponerlo para que no se sobrecargue el sistema. La tasa de duplicación en Argentina es hoy de 15 días, en Capital por suerte se incrementó a 17, pero en el Conurbano bonaerense, que hoy está con mayor incremento de casos, es de 11 días. Ese número no es alentador, es un número bajo para estar muy atentos. Si baja de 10 días, es preocupante”, explicó a Clarín Javier Farina, también infectólogo de la SADI.

Hoy, ya más de 1 de cada 3 casos en todo el país es del Conurbano, el 35% del total. Ginés González García admitió la preocupación. “El Conurbano tiene muchos problemas, pero el principal es la magnitud de cualquier fenómeno que suceda ahí y la poca estructura que tiene no sólo sanitaria, sino de la formidable estructura logística y capacidad que tiene que tener para hacer los aislamientos y lo que hay que hacer cuando suceden estos casos”, dijo en una entrevista con la Red Argentina de Periodismo Científico de la que participó este diario.

La tensión entre Capital y Provincia se expresa ahora en la mayor apertura y circulación de un lado de la General Paz y en cómo se controla el transporte y la movilidad urbana del otro. Este sábado a la noche, hubo una reunión por Zoom entre Ginés y Quirós por la situación del AMBA.

En esa entrevista con los periodistas científicos, el ministro nacional había hecho su análisis: “Hay provincias que ya no tienen cuarentena y el AMBA es un factor de expansión para nuestros propios habitantes. Ayer pasé por Once con el auto y vi el movimiento de una ciudad casi normal. Si nosotros hoy tenemos las consecuencias de un incremento no muy importante que hubo de los volúmenes de hace 10/12 días, me parece que tenemos que ser cuidadosos porque acá todo se ve con retroactividad: lo que no hagamos hoy se paga dentro de 14 días”.

