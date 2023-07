El asistente del clan Sena confesó detalles macabros de cómo quemaron el cuerpo de Cecilia Strzyowski

鈥淪铆 se帽ora, parece que hay un cuerpo鈥, es el mensaje que Gustavo Obreg贸n envi贸 a Marcela Acu帽a el viernes 2 de junio alrededor de las 17.30 horas. Sus palabras surgen de un pedido de la dirigente social para que se acerque a Santa Mar铆a de Oro 1.460, en Resistencia, y corrobore el hallazgo de un bulto que dijo haber visto en su domicilio y que -seg煤n sus propias palabras- le dieron 鈥渕iedo鈥.

La terrible descripci贸n de lo ocurrido en horas de la tarde, luego del crimen de Cecilia Strzyzowski en la casa de los Sena, surge de la declaraci贸n indagatoria que Obreg贸n, ladero del matrimonio piquetero, realiz贸 el 16 de junio y que se encuentra en la resoluci贸n con la que el Equipo Fiscal Especial (EFE) requiri贸 las prisiones preventivas para todos los imputados en el hecho.

Obreg贸n, imputado por encubrimiento agravado. relat贸 que el vienes 2 de junio recibi贸 un mensaje de su jefa Marcela Acu帽a por lo que tuvo que acercarse a la casa del clan Sena a revisar habitaciones buscando un 鈥渂ulto鈥 que parec铆a ser un cuerpo. En una de ellas, alumbrando con la linterna de su celular, encontr贸 el cuerpo de Cecilia: 鈥淪al铆 disparado hacia afuera鈥.

La orden que recibi贸 Obreg贸n por parte de Acu帽a -cont贸 茅l 鈥 fue que 鈥渘o se entere de esto Emerenciano鈥 y que aguarde la llegada de C茅sar Sena, algo que ocurri贸 minutos antes de las 19 horas.

Antes de la llegada de C茅sar Sena al domicilio, Obreg贸n llam贸 a su pareja Fabiana Gonz谩lez para que se presente 鈥渦rgente a la casa del jefe鈥. Lo hizo. Juntos, con la autorizaci贸n de Marcela Acu帽a mediante una llamada telef贸nica, volvieron a ingresar a la habitaci贸n y vieron el cuerpo de Cecilia envuelto en unas frazadas. Gonz谩lez se fue r谩pidamente al barrio Emerenciano para hablar en persona con su jefa.

Gustavo Obreg贸n y Emerenciano Sena

鈥淎yudame a sacar esto鈥

Cuando C茅sar volvi贸 de una actividad del movimiento de sus padres en Colonia Elisa, a las 18:52, estaba acompa帽ado de una trabajadora del barrio Emerenciano. Orden贸 a Obreg贸n que la lleve en su auto, quien cumpli贸 la directiva e inmediatamente volvi贸 a la casa de los Sena.

鈥淔ui y vine como tiro. Estaba nervioso y no sab铆a qu茅 hacer. Dej茅 mi auto en la calle. La camioneta de 茅l ya estaba metida en el garaje de cola. Ah铆 Cesar Sena me dice: 鈥淕usti, ay煤dame a sacar esto, tenemos que ir al campo鈥, una propiedad que est谩 ubicada en Tres Orquetas, seg煤n declar贸 Obreg贸n. Y agreg贸: 鈥淵o le contesto que no, porque estaba muy asustado y nervioso. Ah铆 C茅sar me dice: 麓Bueno trae la basura que est谩 atr谩s麓.

En el relato, el fiel colaborador de los Sena cont贸 que carg贸 bidones vac铆os en su auto particular y que ayud贸 a Sena a colocar el bulto en la cajuela de la camioneta, algo que realizaron con 鈥渄ificultad鈥 ya que el cuerpo estaba 鈥渄uro鈥.

鈥淎nd谩 mirando el camino, dici茅ndome si no hay moros en la costa鈥, fue la orden del joven de 19 a帽os al empleado de la familia durante la conversaci贸n telef贸nica que mantuvieron en gran parte del trayecto desde Santa Mar铆a de Oro 1460 hasta la chancher铆a.

Cecilia Strzyzowski (Instagram)

A las 20 llegaron al campo. 鈥淭en铆amos un mont贸n de le帽a apilada, en frente de una virgencita, que debe estar aproximadamente a 150 metros aproximadamente de la casa, hacia el fondo鈥, dijo Obreg贸n y manifest贸 que ya C茅sar hab铆a apilado todo lo que llev贸 y comenz贸 a quemarlo.

Se quedaron unos 40 minutos supervisando el fuego. 鈥淢arcela me llamaba constantemente y yo le termino contestando por mensaje que est谩bamos saliendo del campo. Las llamadas de ella me entraban como perdidas, porque hay poca se帽al ah铆鈥, indic贸 Obreg贸n y relat贸 que finalmente se fueron. Describi贸 que esa noche, en ese lugar, del 鈥渇uego que estaba al rojo vivo鈥 sal铆a un 鈥渙lor feo鈥.

La coartada en medio del incendio

En una de sus ampliaciones indagatorias, Obreg贸n manifest贸 que se qued贸 supervisando cerca del fuego 鈥渜ue no venga nadie鈥 como se lo pidi贸 el hijo de los dirigentes. Sobre ese momento, indic贸: 鈥淧ude observar que C茅sar estaba manipulando dos celulares. Vi por la luz nom谩s, que 茅l escrib铆a en uno y despu茅s escrib铆a en otro. Ah铆 no hay nada de luz, estaba todo oscuro, solamente se ve铆a la luz del fuego y de los celulares鈥. Todo esto, hace presumir que, en medio del macabro descarte del cuerpo de Cecilia, su pareja y presunto femicida estaba elaborando su coartada.

鈥淒espu茅s de que Cesar quemara eso, 茅l me hablaba tranquilo, no le pregunte nada yo a 茅l. Inclusive C茅sar me dec铆a 麓Gusti tenemos que jugar un pool麓. Estaba tranquilo. Yo estaba asustado, ten铆a miedo, ten铆a respeto y todo junto, y por eso en el momento no sal铆 hablar ni nada. Era yo contra todo el mundo, porque todos en el Barrio dec铆a que C茅sar era inocente鈥, agreg贸 ante los fiscales el imputado.

Finalmente, el 6 de junio fue el 煤ltimo paso en el plan criminal. Ese d铆a Sena y Obreg贸n volvieron al campo y se dirigieron a la fogata.

鈥淟legamos al campo, aproximadamente a las 14:30, ingresamos鈥, cont贸 y sigui贸: 鈥淐茅sar Sena me dice: 麓pedile a Gustavo -Melgarejo- una pala ancha麓. Con dicha herramienta -relat贸- juntaron las cenizas que se presumen corresponden al cuerpo de Cecilia.

鈥淐uando se cargaban las bolsas, en ning煤n momento vi huesos grandes, pero s铆 pod铆a observar que hab铆a huesos chiquititos鈥, manifest贸 Obreg贸n. Finalmente, se dirigieron al R铆o Tragadero, cercano a la chancher铆a, y descartaron los restos de un fuego que estuvo activo, se presume, m谩s de 48 horas.

