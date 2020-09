El 70% de las divisas que ingresan al país provienen de las agroindustrias

En el primer semestre, las exportaciones agroindustriales fueron el 74% de las exportaciones totales del país.

CORDOBA (NAP) Mi trabajo, mi ropa, mi celular, Netflix‚Ķ son posibles, en parte, gracias a las exportaciones. En los √ļltimos d√≠as el tema entr√≥ en la agenda nacional en las proyecciones de la econom√≠a pospandemia. Exportar m√°s genera m√°s empleos, posibilita al Estado dar mejores servicios, infraestructura, salud, etc., ayuda a evitar crisis y permite la llegada de productos a nuestras casas.

Estas son algunas conclusiones que se desprenden de un estudio que preset√≥ FADA (Fundaci√≥n Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina): ‚ÄúMonitor de Exportaciones Agroindustriales‚ÄĚ, una herramienta innovadora que derriba algunos mitos. El informe se present√≥ este jueves 3 de septiembre a las 18:30, en un evento abierto y gratuito con voceros de FADA e invitados, v√≠a Zoom y YouTube.

Seg√ļn este informe, en el primer semestre, las exportaciones agroindustriales fueron el 74% de las exportaciones totales del pa√≠s. Es decir que de cada 10 d√≥lares que ingresan, 7 al pa√≠s por las ventas externas de las cadenas agroindustriales. En dinero, fueron 20 mil millones de d√≥lares que ingresaron.

‚ÄúPero ¬Ņqu√© tienen que ver con mi vida?‚ÄĚ, plantea David Miazzo, economista jefe de FADA, ‚Äúlas exportaciones se necesitan para la econom√≠a diaria de nuestra casa. ¬ŅPor qu√©? Porque cuando vendemos afuera granos, carne, frutas, legumbres, etc., entra el dinero que necesitamos para poder comprar lo que no producimos ac√°.

Por ejemplo: celulares, ropa, partes de autos o de las TV, computadoras, Netflix, etc., ‚Äúaqu√≠ se derriba una de las creencias de que a la mayor√≠a no le aporta nada‚ÄĚ.

Uno de los datos novedosos del informe, es el ‚ÄúRanking de productos que exportamos‚ÄĚ, el cual arroja que Argentina est√° en los primeros puestos en el podio internacional. Somos el primer exportador mundial de aceite y harina de soja, yerba y porotos. Segundos en exportar man√≠. Terceros en ma√≠z, soja, girasol y peras.

Cuartos en cebada cervecera. Quintos con carne de vaca, camarones, langostinos, té negro y leche en polvo. Y la lista sigue, ya que el estudio registra el potencial de 19 complejos agroindustriales a través de 10 indicadores.

Con estas escalas nos preguntamos, ¬Ņqu√© gano yo?‚ÄĚ, plantea Nicolle Pisani Claro, economista de FADA. ‚ÄúVamos con otro mito que cae: que con las exportaciones ganan unos pocos. ¬ŅPor qu√© no es as√≠? Porque generan muchos de nuestros empleos y as√≠ tambi√©n es como llegan a nuestros bolsillos. Puede que directa o indirectamente, tu trabajo exista gracias a toda la cadena que genera el circuito de exportar. Vamos con ejemplos. La cadena de la carne de vaca genera 100 mil empleos en su circuito de exportaci√≥n: Trabajadores del campo, veterinarios, camioneros, del frigor√≠fico, etc.‚ÄĚ.

‚ÄúPero tambi√©n genera millones de empleos indirectos‚ÄĚ, agrega Miazzo, ‚Äúve√°moslo en la cadena de la soja o el ma√≠z. El productor compra semillas a una empresa, que a su vez, contrata empleados. Usa un tractor, que compra a una f√°brica que contrata ingenieros, operarios y contadores. Su camionero, carga nafta en una estaci√≥n de servicio que emplea al playero y al administrativo. En el puerto lo reciben empleados, otros en la aduana, certifican y las ramificaciones de trabajos parecen interminables‚ÄĚ. Hay que sumar que cada persona que accede a un trabajo puede invertir y gastar, lo que genera un efecto multiplicador, que mueve a la econom√≠a y genera a√ļn m√°s empleo.

Inyecciones Pospandemia

De los 20 mil millones de dólares generados de esas ventas agroindustriales, el 70% provienen de las cadenas granarias, el 15% de economías regionales, 8% de carnes, el 2% de lácteos y el 5% de otros productos.

‚ÄúDentro de estas √°reas hay un variado repertorio de granos, yerba, carnes, frutas, pesca, legumbres, l√°cteos, etc., mostrando a una Argentina con un amplio espectro de riqueza productiva‚ÄĚ. Estos registros tiran abajo otro mito, demostrando que exportar no empobrece ya que, por el contrario, es riqueza productiva generando m√°s riqueza para la econom√≠a del pa√≠s, concluye Pisani Claro.

Ligado a esto, Miazzo destaca que ‚Äúmientras m√°s se exporte, junto a otros aspectos, ayuda a evitar crisis. ¬ŅC√≥mo es? El exportar m√°s, colabora en evitar que nos quedemos sin d√≥lares, lo que disminuye el riesgo de devaluaciones y ayuda a no endeudarnos. Claves para nuestro pa√≠s pospandemia, cuya econom√≠a necesitar√° inyecciones que nos levanten‚ÄĚ.

Un impuesto paradoja

El Monitor de Exportaciones, releva que las cadenas agroindustriales aportaron m√°s de 3600 millones en derechos de exportaci√≥n (DEX), en los primeros 6 meses del a√Īo. Esto se traduce en menos recursos para las regiones productivas que generaron la riqueza, ya que es un tributo que no se distribuye de manera autom√°tica por coparticipaci√≥n a las provincias‚ÄĚ, explica Nicolle Pisani Claro.

Por ejemplo, s√≥lo en relaci√≥n a cereales y oleaginosas, Buenos Aires dej√≥ de recibir 1.019 millones de d√≥lares y C√≥rdoba 886 millones, en el semestre. Esto es menos inversiones, menos actividad econ√≥mica, menos empleo regional. Lo que desnuda la paradoja: exportar genera empleos, pero el impuesto que se cobra en el proceso de exportar, limita el potencial de crear a√ļn m√°s empleos.

‚ÄúLo que revelan las cifras es que en Argentina podemos abastecernos internamente, y a la vez, exportar‚ÄĚ, indica Miazzo.

Del estudio se desprende, por ejemplo, que somos uno de los mayores exportadores de carne de vacuno, exportando el 27% de lo que producimos, pero a la vez somos uno de los mayores consumidores de carne del mundo: 51 kgs. por persona al a√Īo. Con el pan, lo mismo. Vendemos a otros pa√≠ses, el 63 % de la producci√≥n de trigo, pero comemos 72 kgs. de pan por persona, al a√Īo. Es decir que, podemos cubrir el consumo interno y al mismo tiempo, exportar. Otro mito que se derriba en relaci√≥n a la creencia de que las exportaciones ‚Äúse llevan todo‚ÄĚ. ‚ÄúArgentina no tiene un problema de producci√≥n de alimentos sino un problema de distribuci√≥n y acceso econ√≥mico a los alimentos‚ÄĚ.