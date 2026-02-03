El 2026 comenzó con intensa actividad en el Servicio de Cirugía General del HAC

El Servicio de Cirugía General del Hospital de Alta Complejidad (HAC)
“Pte. Juan Domingo Perón”, inició el año 2026 con un fuerte ritmo de
trabajo quirúrgico, reafirmando su compromiso con la atención integral y
de alta complejidad para pacientes de toda la provincia de Formosa y la
región.
Durante el mes de enero, el equipo realizó numerosas cirugías complejas,
principalmente vinculadas a patologías oncológicas, digestivas y
hepatobiliares. Muchas de estas intervenciones se llevaron a cabo mediante
técnicas mínimamente invasivas, lo que permite una mejor recuperación y
una menor estadía hospitalaria para los pacientes.
Entre los procedimientos destacados se encuentra una bilobectomía
pulmonar por tumor de pulmón en una paciente de 31 años, una cirugía de
alta complejidad que requirió un abordaje especializado y el trabajo
coordinado de distintos servicios del hospital.
También se realizaron intervenciones como una sigmoidectomía con
resección y anastomosis por vía videolaparoscópica, así como una cirugía
por cáncer de colon en un paciente de 45 años, resaltando la importancia
del diagnóstico y tratamiento quirúrgico oportuno.
Asimismo, se llevaron adelante cirugías esofágicas como la operación de
Heller-Dor por videolaparoscopía, indicada para el tratamiento de la
acalasia. También se realizaron hemicolectomías por cuadros de abdomen
agudo oclusivo y colostomías videolaparoscópicas, algunas de ellas en el
marco de cirugías paliativas destinadas a mejorar la calidad de vida de los
pacientes.
Además, se abordaron procedimientos hepatobiliares de alta complejidad,
como hepático-yeyuno anastomosis y hepatectomías, que requieren
tecnología de avanzada, experiencia quirúrgica y un equipo
multidisciplinario altamente capacitado. Como así también cirugías de
cabeza y cuello complejo y cirugías plásticas reconstructivas, las cuales no
se realizan en ningún otro lugar de la provincia.
El Servicio de Cirugía General del HAC realiza una amplia variedad de
cirugías utilizando tecnología de vanguardia, como la laparoscópica.
Además, está acreditado por la Asociación Argentina de Cirugía y cumple
un rol fundamental en la formación de médicos residentes, atendiendo tanto
cirugías programadas como urgencias derivadas de la red de salud
provincial.
De esta manera, y gracias a las políticas públicas en materia de salud, el
Hospital de Alta Complejidad comenzó el 2026 con un sólido nivel de
actividad quirúrgica, consolidándose como un referente regional en cirugías
de mediana y alta complejidad, y reafirmando su misión de brindar una
atención pública de calidad, segura y humanizada.