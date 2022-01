El 2 de marzo iniciarían las clases en Misiones y desde Educación el plan de vacunación está destinado a docentes y alumnos

El presidente del Consejo General de Educación (CGE), Alberto Galarza, se refirió al pase sanitario y al plan de vacunación destinado a docentes y alumnos para iniciar el ciclo lectivo 2022. “Los años anteriores se trabajó bien y no se tuvo que dar marcha atrás en ninguna de las decisiones epidemiológicas con respecto a la educación”, subrayó el funcionario.

En primer lugar, mencionó que se reunió con el ministro de Salud, mientras que el viernes se reunirá con el Comité Científico presidido por el vicegobernador, Carlos Arce. “Se analizará puntualmente el tema de la vacunación, hay que ver cómo se avanza con el programa de inmunización, tanto para docentes como estudiantes”, afirmó.

Por otro lado, sostuvo que el año pasado hubo una cobertura rápida para los docentes con respecto a la vacunación. “En mayo del año pasado se inmunizó al 100% de los docentes con la primera dosis, y la segunda dosis en agosto”, y agregó que “si una persona se vacuna, baja la afectación y el tiempo, si es que contrae el virus”.

Para Galarza es importante establecer criterios sanitarios y cuidar la salud. “Creo que la vacuna es obligatoria en sentido ético y moral, es una cuestión de solidaridad con los demás y con las familias. Hay que priorizar la vacunación y vacunar a los más chicos porque ellos también se contagian”, afirmó.

En este sentido, el presidente del CGE recordó que los fallecidos, por lo general, no contaban con registro de vacunas. Por otro lado, consideró que el escenario es bueno para el comienzo de las clases además de que se invirtió en aspectos sanitarios e infraestructuras. “Se asistió a las escuelas con problemas de agua y electricidad”, señaló.

Con respecto al pase sanitario, sostuvo que esperará la reunión del viernes con el Comité Científico porque todavía no hay definiciones concretas. Sin embargo, dijo “que en la educación obligatoria no se podría aplicar el pase sanitario porque la ley prioriza la admisión dentro del sistema educativo, si la vacunación fuese obligatoria debería ser por ley. En la educación superior no es así porque no es obligatorio”.

Para concluir, Galarza comentó que la presentación de los docentes a los establecimientos educativos será el lunes 21 de febrero, mientras que el inicio de clases será el miércoles 2 de marzo.