EFEMÉRIDES. Se conmemora hoy el Día internacional del Actor

A nivel mundial, el Día Internacional del Actor se celebra el 26 de agosto, por Ginés de Roma, un actor romano del siglo III que es considerado santo mártir por el catolicismo y cuya imagen se evoca con una máscara, remite al sutil límite entre la ficción y la verdad. La AM990 dialogó con el actor, director y productor de teatro Carlos Leyes al respecto.

Leyes comenzó diciendo “el artista teatral argentino es un poco hombre orquesta, hemos tenido que hacer de todo sobre y fuera de las tablas”.

“De muy chico solo escribía, después lo dejé un poco y retomé el oficio de la escritura de grande, pero el acercamiento a este mundo fue a través de la lectura primero y de la escritura. Cuando me radiqué en Formosa una de las primeras cosas que hice fue tomar un taller de teatro y a partir de ese momento comenzó mi pasión y fue una manera de volcar todo lo que hacía anteriormente con la escritura de cuentos, allí pude contarlo con el cuerpo entero ya”, añadió.

“Continué con los talleres y en el año 1989 debuté como actor en el Centro Polivalente de Artes, en una obra de Aldo Cristanchi “Los barcos vienen y se van”, estuvo dirigida por Daniel Luppo y cuando escuche el aplauso al final de la función sentí una energía enorme que venia del público y dije que no me bajaría más de los escenarios, fue una experiencia maravillosa que se reedita con cada función”, manifestó.

Cine o teatro

“Yo soy un hombre de teatro, ese tiene algo que se diferencia del cine y tiene que ver con la adrenalina. Es algo que no podés dejar y es por ello que no podés dejar de hacerlo. El cine es maravilloso también”, siguió.

Su experiencia en el cine nacional

“Trabajé en Cacería con Luis Luque, Claribel Medina y Juan Palomino, fue una experiencia increíble, me convocaron y casi que no podía creer. Me sentí muy bien de poder hacer y con tremendos actores tan generosos y respetuosos del trabajo del otro, fue una experiencia muy emotiva”, dijo al respecto.

Inicios del teatro en Formosa

“Cuando nosotros comenzamos todo era muy artesanal, era fines de los años 1980. Nosotros veníamos de una tradición teatral en Formosa con grandes nombres y desde el siglo pasado. Formosa siempre tuvo sus grupos de teatro y había como una cierta tradición aliada a ciertos sectores de la clases media, pero esta actividad a fines de los 80′ con la llegada de los años venideros y toda las complicaciones que tuvo esa década hace que el teatro ocupe un lugar de preponderancia y eso hizo que la sociedad comience a volcarse a las tablas, esta fue una época de una militancia cultural muy importante”, cerró.