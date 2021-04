EFEMÉRIDES. Se conmemora hoy el Día Internacional de la Madre Tierra

Instaurado por la ONU en 2009, su celebración comenzó en 1970 en EEUU para tomar conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta frente a la contaminación y la sobre explotación de recursos naturales. El Coordinador General del CEDEVA, ingeniero Jorge Balonga en contacto con la AM990 habló al respecto y contó los trabajos que llevaron adelante desde la institución que coordina para el cuidado de la tierra.

Balonga comenzó diciendo “desde el inicio y considerando la fragilidad del sistema en los subtropicales desde CEDEVA Yema se comenzaron a dar algunas voces de alarma y medidas que iba que ir tomando como para sustentar los cultivos en ese ambiente, lo primero era definir los sistemas de uso de agua para que sean mucho más eficientes y que no generaran problemas en los suelos, después las rotaciones para mantener un uso agronómico del suelo había que conservar la fertilidad del suelo en los manejos de producción intensiva y a partir de ahí una serie de normativas que han permitido sustentar las actividades productivas en esos ambientes, que no son fáciles por su fragilidad”.

En relación al mal uso del suelo que hizo que el suelo productivo ya no lo sea, explicó “eso ha ocurrido en muchas partes de nuestro país, un mal uso o uno ineficiente termina dando estos colapsos de suelo que ya no son productivos y sobre todo hay que tener en cuenta que en Formosa tenemos suelos salinos, aguas salinas que hace que sea mucho más delicado el movimiento de aguas para riego, es decir nosotros tenemos prohibido hacer riegos gravitacionales en la zona oeste, básicamente por la fragilidad del suelo y para no distribuir sales en todos los perfiles. Lo que hemos hecho con todos estos años de trabajo es hacer que los suelos mejoren su materia orgánica, es decir que hemos construido suelo, en contra de todos los que nos decían que en esa zona no se puede producir”.

“En Formosa tenemos que ampliar las zonas productivas con un manejo adecuado”, cerró.

Con el objetivo de tomar conciencia sobre la necesidad de proteger el planeta frente a la contaminación y la sobreexplotación de recursos naturales, hoy se celebra en todo el mundo el Día de la Tierra.

El origen de esta fecha se remonta a finales de la década de los 60. Todo comenzó en 1968 cuando el profesor Morton Hilbert y el Servicio de Salud Pública de Estados Unidos organizaron una conferencia sobre los efectos del deterioro del medio ambiente en la salud.

A partir de ese episodio, Hilbert y sus estudiantes se plantearon dedicar un día a la concienciación ambiental, tomando como modelo las manifestaciones en contra de la guerra de Vietnam. Por aquellos años, las cuestiones ecológicas no estaban presentes en la agenda de los políticos de americanos, cuestión que irritaba al senador por Wisconsin, Gaylord Nelson, que se sumó a la iniciativa de Hilbert junto al Proyecto para la Supervivencia impulsado por la Universidad Northwestern para convocar al Primer Día de la Tierra.

Era 1970, y Nelson organizó una jornada de concentraciones por todo Estados Unidos para reclamar la creación de una agencia que se ocupara de la protección del medio ambiente. Uno de sus objetivos era conseguir la máxima participación de profesores y alumnos universitarios, por lo que pensó en la semana del 20 al 26 de abril porque no coincidía con los exámenes ni con las vacaciones de primavera. Y eligió el miércoles al considerar que ese día habría más estudiantes en los campus por la lejanía del fin de semana.

El 22 de abril de 1970 el senador bautizó la jornada como Día de la Tierra, aceptando el consejo de Julian Koenig, un amigo suyo que trabajaba como ejecutivo de publicidad.

Pese a las críticas, miles de centros educativos de EEUU (desde la enseñanza primaria hasta la universidad) se sumaron al Día de la Tierra, lo que propició que 20 millones de personas participaran en las concentraciones. Esta presión social llevó al Gobierno estadounidense a fundar la Agencia de Protección Ambiental y a impulsar un paquete de leyes de orientación ecologista.

Dos años después se celebró la primera cumbre mundial sobre medio ambiente: la Conferencia de Estocolmo. El “espíritu de Estocolmo” sirvió para sensibilizar, aunque insuficientemente, a los gobiernos y a la sociedad civil sobre la magnitud de los problemas que afectan al medio ambiente en que se desarrolla nuestra existencia, pero es indudable que el Plan de Acción y las recomendaciones emanadas de Estocolmo no se han traducido aún en una acción decidida.

En 1990 se organiza de nuevo el Día de la Tierra, esta vez en todo el mundo. La celebración fue todo un éxito: más de 1000 ONGs organizaron actos en 140 países y se estima que participaron del orden de 200 millones de personas. Al igual que en la primera celebración dos años después se celebró otra macro cumbre mundial.

La Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y Desarrollo de Río de Janeiro de 1992, despertó grandes esperanzas y fue la mayor conferencia celebrada hasta el momento, no sólo en número de participantes sino de asistencia de jefes de gobierno. Pero las expectativas no fueron satisfechas, perdiéndose una oportunidad única de iniciar un cambio de rumbo para construir un mundo más justo, seguro, próspero y sostenible.

La convocatoria se fue consolidando año tras año. Y en el 2009, a petición de Bolivia, la ONU fijó el 22 de abril como Día Internacional de la Madre Tierra en “reconocimiento de que la Tierra y sus ecosistemas sustentan nuestras vidas”.