EFEMÉRIDES. El pasado 1 de octubre se recordó el Día Mundial de la enfermedad de Gaucher

El pasado 1 de octubre se celebró el Día Internacional de la Enfermedad de Gaucher, una enfermedad rara, caracterizada por un trastorno genético que no tiene cura, pero es controlable. La finalidad de esta fecha es sensibilizar a la población acerca de esta patología. El jefe de neonatología del hospital Ricardo Gutiérrez, Guillermo Dreyman en contacto con la AM990 habló al respecto.

Dreyman comenzó diciendo “en octubre se festeja el Día Mundial de esta enfermedad, pero esta enfermedad es muy poco frecuente, está dentro de las que llamamos enfermedad huérfana, porque es muy baja la cantidad de pacientes con esta enfermedad. En Argentina hay 300 paciente con esta enfermedad y en el mundo más de 6 mil”.

“Esta enfermedad se caracteriza por comenzar en la edad pediátrica, es una enfermedad genética, es decir que se necesitan que ambos padres sean portadores de la enfermedad para que nazca un niño enfermo”, añadió.

Y continuo “los síntomas aparecen en la edad pediátrica, los chicos son algo barrigones porque tienen el hígado grande, tienen decaimiento, no crecen bien. Estos síntomas son comunes en muchas enfermedades. Los padres muchas veces consultan acerca de estos síntomas y por ahí no son encontrados en el momento de la consulta y quizás sea tardía la confirmación del mismo”.

“En todas las provincias hay médicos con experiencia en la enfermedad de gaucher y se hace el diagnostico. Por suerte hace 20 años hay un tratamiento para esta enfermedad que es revolucionario”, aseveró el profesional.

“En esta enfermedad hay una encima que falla que hace que se acumule en el cuerpo material que se llama neuco cerebrosidos, se acumula como un vaso que se llena de agua, se agranda el hígado, el vaso y se alterar todos los órganos. El tratamiento logra que se reemplace esa encima que falta y vuelva todo a la normalidad. El tratamiento es de por vida y endovenosa”, explicó.

“La forma más común en el tipo 1 y los pacientes tienen una sobrevida larga. Hay pacientes que tienen 70 años porque se trataron. Hay otros tipos de esta enfermedad en la que los pacientes no llegan a más de los 10 años y el goucher tipo 3 que vive hasta los 20 o 30 años, estas últimas son menos frecuentes”.

“El tratamiento hasta hace 10 años los pacientes no tenían acceso a la medicación, pero gracias a la unión de familias y pacientes con esta enfermedad se logró que todos los pacientes cuenten con este tratamiento, de alguna forma el Estado se hace cargo o ben las obras sociales”, cerró.