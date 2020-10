EFEMÉRIDES. Día Mundial de Lucha contra el Ataque Cerebrovascular

La medica neuróloga, Valeria Gómez en contacto con la AM990 habló acerca de lo que es el accidente cerebro vascular teniendo en cuenta que hoy el Día Mundial de la lucha contra el ACV.

Gómez dijo “el 29 de octubre se eligió como día mundial para conmemorar y concientizar sobre la lucha y la prevención sobre todo de los factores de riesgo para no llegar a desarrollar un evento cerebrovascular”.

Y añadió “un ACV tiene factores que son modificables y los que no lo son. Los que no se pueden modificar son en primer lugar la edad, pasándolos los 55 años pacientes que tengan enfermedades prevalentes como diabetes, hipertensión, obesidad, sobrepeso tienen el doble de probabilidades de desarrollar un ACV que otras personas, es por ello que se previene tratando esos factores de riesgo, el otro factor de riesgo no modificable es el género ya que hay más varones que hacen un ACV que las mujeres”.

“Los factores de riesgo modificables son en primer lugar la hipertensión arterial la que hay que diagnosticarla y tratarla, en segundo lugar el colesterol elevado sobre todo el que llaman el colesterol malo, sedentarismo, obesidad, es decir para prevenirlo tenemos que tener hábitos saludables”.

¿Cómo reconocer un ACV?

Los síntomas del ataque cerebrovascular incluyen:

• Adormecimiento, entumecimiento, hormigueo, o debilidad en una mitad de la cara, brazo o pierna (especialmente en un lado del cuerpo) de comienzo súbito.

• Confusión, dificultad para hablar o entender el habla de otros de comienzo súbito.

• Dificultad con la visión en uno o ambos ojos de comienzo súbito.

• Súbita dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o de la coordinación.

• Súbito dolor de cabeza severo o extremadamente severo, sin causa conocida.

¿Qué hacer si sospecho que tengo un ACV?

Un ataque cerebrovascular es una emergencia médica! Si tu o alguien a tu alrededor sufre cualquiera de los síntomas descritos, hay que acudir inmediatamente a un Servicio de Urgencia.

Cada minuto cuenta. Cuanto más tiempo duren los síntomas del ataque cerebral, mayor es el riesgo de daño cerebral. La atención médica inmediata puede salvar la vida de la persona afectada.

El plazo máximo para que estos pacientes reciban este tratamiento es de solamente 4.5 horas desde el inicio de los síntomas.

Una forma “casera” para orientarse mejor puede ser la siguiente:

Habla: ¿Dices cosas extrañas cuando HABLAS?

Brazo: ¿Eres incapaz de mantener tu BRAZO extendido por unos segundos?

Cara: ¿Tienes la mitad de la CARA débil o caída?