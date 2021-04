EFEMÉRIDES. Día Internacional de la Enfermedad de Pompe

Con la finalidad de generar conciencia en la población, sector sanitario y la comunidad científica internacional, el 15 de abril fue decretado el Día Internacional de la Enfermedad de Pompe, una enfermedad neuromuscular progresiva que afecta a miles de personas en el mundo. La AM990 dialogó con Juan Politei de la fundación para el estudio de las enfermedades neurometabolicas al respecto.

Politei manifestó “la enfermedad de Pompe o también llamada de glucogenosis tipo 2 es una enfermedad genética que tiene un componente hereditario donde los pacientes genéticamente no van a poder parte del glucógeno que se acumula normalmente en los músculos, el glucógeno no es más que los azucares que uno consume y se guarda en los músculos para cuando en un lapso de ayuno y este pueda sacar combustible para el metabolismo de las células, estos pacientes acumulan el colágeno pero no pueden utilizarlo y el acumulo excesivo del glucógeno lleva a la muerte de las células y finalmente comienzan los síntomas característicos”.

En relación a cuántos casos hay en nuestro país, el profesional indicó “al día de hoy no tenemos estadísticas confiables en relación a cuantas personas lo padecen, lo que nosotros hacemos es extrapolar de diferentes países y tratar de ver cuánto nuestra población lo podríamos asemejar. En Argentina hoy estamos considerando que podría haber alrededor de 800 pacientes, pero en realidad hay unos 200 diagnosticados en los últimos años”.

Síntomas



“Esta enfermedad la dividimos en dos, por una parte lo que es el Pompe infantil, que son bebes y que antes del primer año de vida ya tienen los síntomas y estos son puntualmente la debilidad muscular, son bebes que quizás lleguen a sentarse, pero no van a pararse nunca, donde la debilidad de brazos y piernas lleva a una afección respiratoria, los bebés no pueden tragar ni respirar”, explicó.

“En el adulto esta enfermedad se da particularmente a los 30 años, o a los 40 o 60 y se presenta con una debilidad progresiva de brazos y piernas, al paciente le cuesta levantar las rodillas, los brazos, pero no repercute en las manos, es decir puede abrir una botella, pero no puede levantar los hombros, entonces esta debilidad que es lentamente en los adultos se puede confundir con enfermedades reumáticas, traumatológicas u otras enfermedades neurológicas de la médula espinal. El problema es que si nosotros no lo sospechamos rápido y hacemos uso de las técnicas diagnósticas de inmediato el paciente no tendrá mucho beneficio en cuanto al tratamiento”.

“Esta enfermedad es muy tratable, uno no se cura. Pero si uno logra detectarla a tiempo los pacientes con el tratamiento adecuado se pueden obtener muy buenos resultados”, cerró.