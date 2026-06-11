EE. UU. lanza nueva ronda de ataques contra Irán, informa Comando Central

Las fuerzas de Estados Unidos lanzaron hoy una nueva ronda de ataques contra múltiples objetivos en Irán, indicó en X el Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM, por sus siglas en inglés).

Los ataques fueron medidas de “autodefensa” tomadas “en respuesta a la agresión injustificada y continua de Irán”, señaló el CENTCOM.

“Les daremos duro en nuestros propios términos, en objetivos que mejoren para nosotros el entorno para operar, y socavaremos las capacidades que Irán desea tener”, dijo hoy el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, a los reporteros en el cuartel del CENTCOM en Florida.

Hoy con anterioridad, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció sanciones contra 13 individuos y entidades presuntamente vinculados con el ejército iraní.

Los más recientes ataques se producen luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo hoy con anterioridad que las fuerzas estadounidenses continuarán con las acciones militares contra Irán luego de los ataques lanzados el martes, después del derribo del lunes de un helicóptero del ejército estadounidense que Washington atribuyó a Irán.

Trump también publicó en Truth Social que Irán había “tardado demasiado en negociar un acuerdo” y que tendrá que “pagar el precio”. (xinhua-news.com)