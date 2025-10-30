Educación ultima detalles para la Gala Gimnástica 2025 que será el 28 de noviembre

El pasado martes 28 de octubre, autoridades del Ministerio de Cultura y
Educación (MCyE) de la provincia, llevaron adelante una reunión
organizativa e informativa para lo que será la Gala Gimnástica 2025 de
instituciones educativas de Nivel Primario, que se concretará en el Estadio
Cincuentenario el próximo viernes 28 de noviembre.
El evento, como así también el sorteo para determinar el orden de
participación de cada una de las escuelas, que se hará el 14 de noviembre,
será transmitido en vivo vía streaming por el Área de Gestión
Comunicacional del MCyE.
Este encuentro laboral contó con la participación del licenciado Luis
Ramírez Méndez, subsecretario de Educación; la profesora Patricia
Arguello, delegada Zonal de Formosa; el profesor Martín Ibañez,
coordinador de Educación Física; el profesor Adrián Aranda, coordinador
de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (MEIB); la licenciada
Ángela Medina, jefa del Área de Gestión Comunicacional; equipos
directivos y representantes de los diversos equipos técnicos del Ministerio.
Al respecto, Marcelo Arias, profesor de la Coordinación de Educación
Física, indicó que de la actividad participarán escuelas de nivel primario y
escuelas especiales, tanto privadas como estatales de la ciudad capital y
algunas localidades cercanas como Pastoril y Mojón de Fierro.
“Así que esperamos una amplia participación de todas las escuelas,
mostrando todas sus habilidades en la educación física que han realizado
durante el año. Y que sea un éxito, como ya viene sucediendo hace varios
años por intermedio de la Coordinación de Educación Física”, sostuvo.
Asimismo, el docente explicó que “hay ciertas exigencias” para la
participación como, por ejemplo, un mínimo de 30 estudiantes para cada
presentación y aclaró: “El Estadio Cincuentenario es grande, con
capacidad, por lo tanto, tiene que haber una cantidad de chicos específicos
para que esa exhibición que realicen pueda ser bien vistosa y se pueda
apreciar de la mejor manera”.
Por último, Arias señaló que las instituciones tienen tiempo de inscribirse
para participar hasta el próximo 14 de noviembre y estimó que cada escuela
mandará el cuadro que “más los represente” para esta Gala Gimnástica
2025.
Y destacó que “ya empezaron, en el transcurso de estos días, con las galas,
los muestreos en las diferentes escuelas”.