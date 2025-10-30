Educación ultima detalles para la Gala Gimnástica 2025 que será el 28 de noviembre

El pasado martes 28 de octubre, autoridades del Ministerio de Cultura y

Educación (MCyE) de la provincia, llevaron adelante una reunión

organizativa e informativa para lo que será la Gala Gimnástica 2025 de

instituciones educativas de Nivel Primario, que se concretará en el Estadio

Cincuentenario el próximo viernes 28 de noviembre.

El evento, como así también el sorteo para determinar el orden de

participación de cada una de las escuelas, que se hará el 14 de noviembre,

será transmitido en vivo vía streaming por el Área de Gestión

Comunicacional del MCyE.

Este encuentro laboral contó con la participación del licenciado Luis

Ramírez Méndez, subsecretario de Educación; la profesora Patricia

Arguello, delegada Zonal de Formosa; el profesor Martín Ibañez,

coordinador de Educación Física; el profesor Adrián Aranda, coordinador

de la Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe (MEIB); la licenciada

Ángela Medina, jefa del Área de Gestión Comunicacional; equipos

directivos y representantes de los diversos equipos técnicos del Ministerio.

Al respecto, Marcelo Arias, profesor de la Coordinación de Educación

Física, indicó que de la actividad participarán escuelas de nivel primario y

escuelas especiales, tanto privadas como estatales de la ciudad capital y

algunas localidades cercanas como Pastoril y Mojón de Fierro.

“Así que esperamos una amplia participación de todas las escuelas,

mostrando todas sus habilidades en la educación física que han realizado

durante el año. Y que sea un éxito, como ya viene sucediendo hace varios

años por intermedio de la Coordinación de Educación Física”, sostuvo.

Asimismo, el docente explicó que “hay ciertas exigencias” para la

participación como, por ejemplo, un mínimo de 30 estudiantes para cada

presentación y aclaró: “El Estadio Cincuentenario es grande, con

capacidad, por lo tanto, tiene que haber una cantidad de chicos específicos

para que esa exhibición que realicen pueda ser bien vistosa y se pueda

apreciar de la mejor manera”.

Por último, Arias señaló que las instituciones tienen tiempo de inscribirse

para participar hasta el próximo 14 de noviembre y estimó que cada escuela

mandará el cuadro que “más los represente” para esta Gala Gimnástica

2025.

Y destacó que “ya empezaron, en el transcurso de estos días, con las galas,

los muestreos en las diferentes escuelas”.